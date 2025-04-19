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Жильё в Mori, Италия

квартиры
7
7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Mori, Италия
Квартира 3 комнаты
Mori, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
$256,197
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Квартира 3 комнаты в Mori, Италия
Квартира 3 комнаты
Mori, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
$256,197
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Квартира 3 комнаты в Mori, Италия
Квартира 3 комнаты
Mori, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
$256,197
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Квартира 3 комнаты в Mori, Италия
Квартира 3 комнаты
Mori, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
$256,197
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Квартира 4 комнаты в Mori, Италия
Квартира 4 комнаты
Mori, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
$338,312
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Квартира 3 комнаты в Mori, Италия
Квартира 3 комнаты
Mori, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
$425,901
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Квартира 4 комнаты в Mori, Италия
Квартира 4 комнаты
Mori, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
В Мори строится новая четырехкомнатная квартира Квартира предназначена для обеспечения макс…
$316,415
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