Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ломбардия
  4. Жилая

Жилье в Ломбардии, Италия

;
Милан
32
Desenzano del Garda
153
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
119
Sirmione
46
Показать больше
723 объекта найдено
Вилла 18 комнат в Монца, Италия
UP UP
Вилла 18 комнат
Монца, Италия
Число комнат 18
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
РОСКОШНАЯ ЧАСТНАЯ ВИЛЛА В МОНЦЕ — 600 М² В ОДНОМ ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ РАЙОНОВ Италия • Мон…
$2,84 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский, Italiano
Вилла 5 комнат в San Felice del Benaco, Италия
Вилла 5 комнат
San Felice del Benaco, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 475 м²
GA-V001015. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ В САН-ФЕЛИЧЕ-ДЕЛЬ-БЕНАКОВ историческом цент…
$937,760
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Soiano del Lago, Италия
Вилла 4 комнаты
Soiano del Lago, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 260 м²
ABI-908L. Вилла на озере ГардаПрестижная, отедельностоящая вилла с панорамным видом на озеро…
$1,52 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
LDV InvestLDV Invest
Вилла 5 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 220 м²
ABI-1263A. Вилла в Дезенцано дель Гарда с бассейном и частным садовым участкомВилла в Дезенц…
$1,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 580 м²
ABI-1246. Прекрасная вилла в Дезенцано Дель ГардаПрекрасная, просторная вилла в Дезенцано Де…
$1,93 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Pianello del Lario, Италия
Вилла 4 комнаты
Pianello del Lario, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
GR-Al1. Новая роскошная вилла на первой линии озераПианелло дел Ларио: отдельно стоящая Вилл…
$3,16 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
GH-DV001784. Шикарный пентаус с захватывающим видом на озероЭКСКЛЮЗИВНАЯ продажа великолепно…
$1,47 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
GA-V001456. КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДА В DESENZANO DEL GARDAРасположенная в исто…
$281,328
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 82 м²
GA-V001230. Квартира у озера в Дезенцано-дель-ГардаРасположенная в ухоженном и тихом жилом …
$339,938
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 5 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
MV-160921-1. Современная вилла с захватывающим видом на озеро КомоВилла. в Черноббио. Совре…
$4,45 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
GA-V001396. Новая современная вилла в Лонато-дель-ГардаВ тихом жилом районе в окружении зе…
$385,654
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 3 комнаты в Monvalle, Италия
Вилла 3 комнаты
Monvalle, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 450 м²
LD-1909. Продано! Вилла класса люкс в окрестностях озера МаджореРоскошная вилла, окруженная …
$6,45 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Лекко, Италия
Вилла 6 комнат
Лекко, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 570 м²
IT-300418-1. Историческая вилла на озере КомоПродается историческая вилла на озере Комо неда…
$5,63 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Manerba del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Manerba del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
GH-PV001500. Элитная современная вилла в Манерба-дель-ГардаЭлитная современная вилла в Манер…
$1,82 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 190 м²
GH-V001920. Эксклюзивный пентхаус с видом на озеро и частным бассейномОсобенно известный за …
$1,88 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Soiano del Lago, Италия
Квартира 4 комнаты
Soiano del Lago, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
GH-PV006530. Большая квартира с бассейном и садом Сойано дель Аго, в эксклюзивной резиденции…
$527,490
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 6 комнат в Molina, Италия
Квартира 6 комнат
Molina, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 150 м²
MV-270221-2. Апартамент в Фаджето Ларио с видом на озеро КомоАпартамент в Фаджето Ларио с ви…
$808,818
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GH-DV5967. Трехкомнатная квартира в двух шагах от набережнойРасположенная в престижном месте…
$583,755
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 10 комнат в Кремона, Италия
Вилла 10 комнат
Кремона, Италия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 50 400 м²
Количество этажей 2
Отремонтированный фермерский дом с 5 гектарами земли - Кремонская сельская местностьВ живопи…
$930,945
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
GA-V001067. Новая двухквартирная вилла в Desenzano del GardaВставленный в новом контексте в…
$702,148
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в San Felice del Benaco, Италия
Вилла 4 комнаты
San Felice del Benaco, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 315 м²
GH-LV01652. Современная вилла с видом на озероВилла в стиле "модерн" в удивительно красивом …
$1,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
В ближайшее время построенном здании, состоящем всего из 4 квартир, в жилом районе, окруженн…
$326,269
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Salo, Италия
Квартира 4 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
GH-LV06375. Просторная квартира в центре с видом на озеро.В центре городка Сало, где располо…
$562,656
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 650 м²
ABI-1164A. Престижная вилла с бассейном и просторным садом в Паденге суль ГардаПрестижная ви…
$2,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Travedona Monate, Италия
Квартира 4 комнаты
Travedona Monate, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
PL-PR_A01. Роскошные апартаменты с бассейномЭлитные апартаменты на продажу в жилом комплексе…
$457,158
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Civiglio, Италия
Вилла 4 комнаты
Civiglio, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
PL-PR_P10. Каменный дом в сердце города КомоЭксклюзивный каменный дом, построенный в XVII ве…
$1,47 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
GH-DV00953. Великолепный пентхаус с фантастическим видом на озеро.Данный пентхаус с шикарным…
$1,58 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Милан, Италия
Квартира 3 комнаты
Милан, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 50 м²
OC-012. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 50м² В МИЛАНЕМебель и техника включены в стоимость. Отл…
$318,780
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в San Felice del Benaco, Италия
Квартира 3 комнаты
San Felice del Benaco, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GA-V000710. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сан-Феличе-дель-Бенако Расположенный в одном…
$703,320
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 210 м²
ABI-1254А. Престижные апартаменты на озере ГардаВ престижной зоне туристического городка Дез…
$1,41 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Типы недвижимости в Ломбардии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Ломбардии, Италия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти