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Жильё в Verbania, Италия

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119 объектов найдено
Вилла 7 спален с дорогой, с оптоволокном в Verbania, Италия
Вилла 7 спален с дорогой, с оптоволокном
Verbania, Италия
Число комнат 18
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 290 м²
Мы рады представить вам эту действительно необычную недвижимость, расположенную в элегантной…
€3,80 млн
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Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Число комнат 5
Площадь 500 м²
VB-20161. Историческая вилла в Палланца  Великолепная резиденция, расположенная прямо на бе…
€6,80 млн
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Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Число комнат 3
Площадь 90 м²
VB-20057. Апартаменты с видом на озере МаджореОзеро Маджоре, Стреза. Трехкомнатная квартира …
€265,000
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Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 650 м²
VB-061119-4. Прекрасная вилла со спа, в идеальном состоянии в элитной зоне Паланца, Вербания…
€3,50 млн
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Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 1 150 м²
VB-111119-2. Вилла в Стрезе под полную реконструкцию Вилла в Стрезе под полную реконструкцию…
€4,40 млн
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Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 450 м²
VB-111119-3. Роскошный дом с эксклюзивным видом на Озеро МаджореВилла Verbena - это роскошна…
€5,00 млн
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Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 720 м²
PL-171019. Прекрасная вилла в ВербанииПрекрасная вилла в Вербании Площадь 720 кв.м. Участок…
€1,60 млн
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Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 540 м²
PL-171019-1. Прекрасная классическая вилла в Вербании в элитной зонеПрекрасная классическая …
€1,30 млн
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Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 450 м²
FP-171019. Прекрасная вилла в ВербанииПрекрасная вилла в Вербании Площадь 450 кв.м. Участок…
€2,90 млн
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Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Число комнат 4
Площадь 550 м²
PL-PR-V24. Красивая уютная вилла большого размера, в нескольких минутах езды от озера Маджор…
€900,000
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Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Число комнат 5
Площадь 165 м²
FP-T447. Дом расположен в центре городка ЛевоВ Лево, на холме Стрезы, рустико новой постройк…
€390,000
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Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Число комнат 4
Площадь 174 м²
FP-RIF0075. Прекрасная вилла на озере МаджореОриентация : Юг  Вид на : Визави Внутренний дво…
€450,000
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Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Число комнат 4
Площадь 324 м²
FP-T384. Современная вилла с прекрасным видом на озеро МаджореПродается современная вилла Ве…
€1,98 млн
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Квартира 1 спальня в Verbania, Италия
Квартира 1 спальня
Verbania, Италия
Число комнат 2
Площадь 87 м²
FP-T205. Грациозная Квартира на продажу на холме Стрезы В Бинде, один из посёлков Стрезы, п…
€160,000
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Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Число комнат 4
Площадь 216 м²
FP-T380. Вилла в центре ПалланцаВилла построенная в конце 50 годов в центре Палланца, Вербан…
€585,000
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Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
FP-T382. Грациозная Квартира на продажу на холме Стреза в Магоньино Грациозная квартира с в…
€170,000
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Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 300 м²
FP-0116. Окруженная очаровательным садом виллаВ Вербании Палланца, в нескольких шагах от цен…
€2,90 млн
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Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Число комнат 4
Площадь 350 м²
FP-T716. Двухэтажная вилла в нескольких километрах от СтрезыВ нескольких километрах от Стрез…
€500,000
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Вилла 5 спален в Verbania, Италия
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
Число комнат 6
FP-T816. Вилла с бассейном на первом холме СтрезыВилла с бассейном на первом холме Стрезы в …
€650,000
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Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Число комнат 5
Площадь 425 м²
FP-T631. На холме Стрезы в резиденциальной зоне вилла с садомНа холме Стрезы в резиденциальн…
€500,000
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Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Число комнат 5
Площадь 361 м²
FP-T708. Современная вилла с частным садом 2000 м2На первом холме Стрезы, всего в 1 км от це…
€1,20 млн
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Квартира 3 спальни в Verbania, Италия
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
Число комнат 4
Площадь 189 м²
FP-T461. Элегантные Апартаменты с домиком для гостей в продаже в СтрезеПрестижные апартамент…
€1,000,000
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Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Число комнат 5
Площадь 237 м²
FP-T632. Отреставрированная вилла на первом холме СтрезыНедавно отреставрированная вилла на …
€1,20 млн
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Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Число комнат 5
Площадь 422 м²
FP-T702. Вилла с чудесным видом на озеро МаджореВилла с чудесным видом на озеро, построенная…
€500,000
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Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Число комнат 4
Площадь 214 м²
FP-T641. На холме Стреза, в Бризино, частный дом с садом около 798 кв.м.На холме Стреза, в Б…
€390,000
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Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Число комнат 3
Площадь 162 м²
FP-T341. Апартаменты (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » СтрезаНа холме Стрезы в посёлке Би…
€340,000
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Вилла 5 спален в Verbania, Италия
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
Число комнат 6
Площадь 490 м²
FP-T978. Вилла на продажу в городе СтрезаВилла на продажу в Стрезе, с уникальным и панорамны…
€1,90 млн
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Квартира 3 спальни в Verbania, Италия
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
ID - 20061. VB-Апартаменты с садом в СтрезеАпартаменты в резиденции со светским парком, с ви…
€330,000
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Вилла 2 спальни в Verbania, Италия
Вилла 2 спальни
Verbania, Италия
Число комнат 3
Площадь 194 м²
FP-T636. Вилла (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » СтрезаНа холме в Стрезе в посёлке Сомера…
€320,000
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Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Число комнат 3
Площадь 90 м²
ID - 20056. VB- Апартаменты с видом в СтрезеОзеро Маджоре, Стреза. Уникальный вид на острова…
€320,000
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Параметры недвижимости в Verbania, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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