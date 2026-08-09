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Жилье в Венето, Италия

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113 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Caorle, Италия
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Вилла 5 комнат
Caorle, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
В непосредственной близости от Каорле, в районе Брайан, мы предлагаем отдельно стоящую виллу…
$523,717
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Вилла 4 комнаты в Castelnuovo del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Castelnuovo del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
GH-230519-1. Современные виллы рядом с городком Гарда.Современные виллы на холмах рядом с го…
$1,29 млн
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Вилла 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Вилла 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
$398,548
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Torri del Benaco, Италия
Вилла 5 комнат
Torri del Benaco, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
ABI-1002G. Вилла с панорамным видом на озеро ГардаНа холмистой возвышенности, в тихом месте,…
$1,76 млн
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Квартира 3 комнаты в Torri del Benaco, Италия
Квартира 3 комнаты
Torri del Benaco, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
GA-V001452. Эксклюзивная квартира с прекрасным видом на озеро в Дождь Торри-дель-БенакоВ эл…
$703,320
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 145 м²
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом комплексе и…
$609,544
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Квартира 4 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 4 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
GA-V001372. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
$287,189
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Вилла 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Вилла 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 136 м²
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
$468,880
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Вилла 5 комнат в Torri del Benaco, Италия
Вилла 5 комнат
Torri del Benaco, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 260 м²
GH-ZV00018. Вилла с видом на озеро под реконструкцию.В панорамном жилом районе, мы предлагае…
$1,02 млн
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GH-SV00002_BdS5. Новая квартира с собственным садом.В недавно построенной резиденции, распол…
$527,490
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
GA-V001373. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
$281,328
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 99 м²
GA-V001414. Новая трехкомнатная квартира с террасой и солярием в Пескьера-дель-ГардаПредла…
$380,965
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
GA-V001289. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА В PESCHIERA DEL GARDAРасположенная в новом районе деревни …
$527,490
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Квартира 3 комнаты в Magugnano, Италия
Квартира 3 комнаты
Magugnano, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
GH-SB304-2. Апартаменты с видом на озероКвартира на втором этаже здания, состоящего всего из…
$468,880
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Вилла 6 комнат в Arqua Petrarca, Италия
Вилла 6 комнат
Arqua Petrarca, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 330 м²
OC-100517. Вилла в городе Аркуа-Петрарка. ВенецияВилла недалеко от Венеции, можно сказать по…
$1,52 млн
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Квартира 3 комнаты в Bardolino, Италия
Квартира 3 комнаты
Bardolino, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
GH-ZV00024. Трехкомнатная квартира в двух шагах от озера.В отреставрированном старинном двор…
$445,436
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Вилла 24 комнаты в Canaro, Италия
Вилла 24 комнаты
Canaro, Италия
Число комнат 24
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 20 944 м²
Количество этажей 3
Вилла Martelli Piccioli (Villa Bergamini) — историческая венецианская резиденция в самом сер…
$579,415
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Вилла в Венеция, Италия
Вилла
Венеция, Италия
Площадь 1 300 м²
Уникальная резиденция с крытым бассейном, большим парком и частным прудом — роскошное помест…
$3,55 млн
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Квартира 4 комнаты в Vittorio Veneto, Италия
Квартира 4 комнаты
Vittorio Veneto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3
Италия недорого! 4-к.кв. у Венеции (Витторио Венето) – 86 000€. Инвестиция + Отдых!   …
$100,201
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Вилла 5 комнат в Torri del Benaco, Италия
Вилла 5 комнат
Torri del Benaco, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
GH-ZV00033. Вилла с фантастическим видом на озеро.В великолепном месте в городке Торри-дель-…
$1,29 млн
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Квартира 3 комнаты в Castelnuovo del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Castelnuovo del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 116 м²
GH-SV00099. Трехкомнатная квартира в Peschiera del Gardaлифт, электрические ворота, двойное …
$574,378
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Вилла 6 комнат в Bardolino, Италия
Вилла 6 комнат
Bardolino, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 500 м²
ABI-1001G. Превосходная, элитная вилла на озере ГардаРоскошная вилла на озере Гарда. Красива…
$2,93 млн
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Квартира 4 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 4 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
GA-V001303. НОВАЯ ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В В PESCHIERA DEL GARDAРасположе…
$504,046
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Квартира 3 комнаты в Езоло, Италия
Квартира 3 комнаты
Езоло, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
IT-080618. Комплекс на первой линии с личным пляжем в ЙезолоПродается квартира в 24 этажном …
$715,042
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 65 м²
GH-SV00083. Отремонтированная квартира с видом на озероВ Сан-Бенедетто-ди-Лугана, всего в 15…
$322,355
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Квартира 4 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 4 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 132 м²
GH-SV00068. Квартира на первой линии в здании с частным пляжемВнутри этого элитного здания б…
$1,02 млн
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
GA-V001302. Новая трехкомнатная квартира на первом этаже в цен в Пескьера-дель-ГардаРаспол…
$386,826
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Квартира в Asolo, Италия
Квартира
Asolo, Италия
Площадь 166 м²
БОРГО САНТА КАТЕРИНА – ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КВАРТИРЫ В АСОЛО (Тревизо, Венето) Жилье в одной из са…
$210,810
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Вилла 4 комнаты в Lazise, Италия
Вилла 4 комнаты
Lazise, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
ABI-2003E. Красивая вилла с бассейном и видом на озеро ГардаВ спокойном месте, рядом с озеро…
$1,64 млн
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Вилла в Верона, Италия
Вилла
Верона, Италия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 2 200 м²
Количество этажей 3
ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА (ВЕНЕТО) // 16 ВЕК // ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 2200 КВ М // 12 СПАЛЕН // 12 ВАННЫХ …
$5,30 млн
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