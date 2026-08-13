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Жилье в Comunita Alto Garda e Ledro, Италия

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Arco
11
Riva del Garda
3
15 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Arco, Италия
Квартира 3 комнаты
Arco, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
$434,222
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Дом 10 комнат в SantAlessandro, Италия
Дом 10 комнат
SantAlessandro, Италия
Число комнат 10
Площадь 620 м²
Вы хотите создать дом или виллу своей мечты в районе Сант-Алессандро в городке Рива-дель-Гар…
$1,59 млн
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Квартира 4 комнаты в Chiarano, Италия
Квартира 4 комнаты
Chiarano, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Предлагаем на продажу несколько жилищных решений в новой резиденции "AI GIARDINI", которая п…
$658,668
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Arco, Италия
Квартира 3 комнаты
Arco, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
$412,325
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Квартира 3 комнаты в SantAlessandro, Италия
Квартира 3 комнаты
SantAlessandro, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Представляем вам квартиру с уникальным и изысканным стилем, расположенную в престижном район…
$925,158
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Квартира 2 комнаты в Arco, Италия
Квартира 2 комнаты
Arco, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
$324,736
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Пентхаус 4 комнаты в SantAlessandro, Италия
Пентхаус 4 комнаты
SantAlessandro, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Предлагаем на продажу пентхаус редкой красоты, расположенный в самом сердце Рива-дель-Гарда.…
$1,48 млн
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Квартира 2 комнаты в Chiarano, Италия
Квартира 2 комнаты
Chiarano, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
$335,684
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Квартира 7 комнат в Drena, Италия
Квартира 7 комнат
Drena, Италия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Дрена, в абсолютно тихом районе, мы предлагаем к продаже два дуплекса в одной вилле с больши…
$864,940
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Пентхаус 4 комнаты в Chiarano, Италия
Пентхаус 4 комнаты
Chiarano, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
$877,641
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Квартира 3 комнаты в Arco, Италия
Квартира 3 комнаты
Arco, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
$423,273
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Квартира 3 комнаты в Chiarano, Италия
Квартира 3 комнаты
Chiarano, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
$428,748
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Квартира 3 комнаты в Chiarano, Италия
Квартира 3 комнаты
Chiarano, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
$412,325
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Пентхаус 4 комнаты в Chiarano, Италия
Пентхаус 4 комнаты
Chiarano, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
$954,281
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Квартира 3 комнаты в Chiarano, Италия
Квартира 3 комнаты
Chiarano, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
$439,696
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Типы недвижимости в Comunita Alto Garda e Ledro

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Параметры недвижимости в Comunita Alto Garda e Ledro, Италия

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