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Дом
Терни, Италия
1 100 м²
Строительный участок в панорамном месте. Площадь 1100 м2 при максимальном объеме 1650 м3
€100,000
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Дом 18 комнат
Терни, Италия
18
500 м²
В уединенном месте с панорамным видом расположена группа домов, включающая: черновой ремонт,…
Цена по запросу
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Дом 10 комнат
Терни, Италия
10
400 м²
Фермерский дом под ремонт (деревянная крыша недавно перестроена в 2023 году) хорошего объема…
€175,000
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Дом 10 комнат
San Felice del Benaco, Италия
10
9 000 м²
Imagine the house of your dreams...inside a private park of 9,000 square meters, a bucolic a…
€550,000
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Вилла 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata
Villanuova sul Clisi, Италия
10
5
609 м²
Above the hills of Salò, in a dominating hillside position with breathtaking views of Lake G…
€1,07 млн
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Вилла 50 спален с верандой, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Милан, Италия
50
12
6 000 м²
€5,00 млн
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Вилла 3 спальни с Ingresso Indipendente, с Ripostiglio, с Doppio Ingresso
Sommavilla, Италия
5
2
130 м²
In the quiet atmosphere of the old town of Castello di Brenzone, there is a three-level town…
€520,000
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Вилла 16 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Флоренция, Италия
54
14
1 550 м²
Вилла Medicea Lo Sprocco, утопающая в зеленой долине между Сант-Агата и Гальяно в коммуне Ск…
€4,10 млн
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Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente
Италия
5
4
315 м²
In the exclusive context of Ceriel in Cavaion Veronese, where the timeless beauty of Lake Ga…
€2,50 млн
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Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente
Италия
4
3
305 м²
In the renowned location of Ceriel in Cavaion Veronese, where the majesty of Lake Garda embr…
€2,40 млн
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Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente
Италия
4
4
355 м²
In the prestigious setting of Ceriel in Cavaion Veronese, where the majesty of Lake Garda me…
€2,80 млн
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Вилла 22 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Pontassieve, Италия
31
33
2 000 м²
Расположенная в Понтасьеве, всего в 20 минутах езды от Флоренции, эта великолепная вилла XVI…
€4,80 млн
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Вилла 4 спальни с Piscina
Италия
6
4
320 м²
On the hills of Garda, Ai Beati, a jewel between the lake and the sky, stands this villa. Ac…
€2,15 млн
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Вилла 5 спален
Лечче, Италия
19
11
1 000 м²
A beautiful historic residence of distinction, built in 1820 by Luigi Morrone on the commiss…
€3,20 млн
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Вилла 4 спальни с Piscina
Италия
6
4
450 м²
В одном из самых престижных и живописных мест озера Гарда, в 5 минутах от центра городка Гар…
€2,50 млн
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Вилла 40 комнат с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Pelago, Италия
40
2 755 м²
Утопающая в природе прекрасной Тосканы усадьба, принадлежавшая знатным флорентийским семьям …
€4,90 млн
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Вилла 6 спален с Doppi Vetri, с Ingresso Indipendente, с Doppio Ingresso
Salo, Италия
9
3
250 м²
In a privileged position close to the center of Salò and the Lake, we propose for sale a det…
€750,000
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Вилла 10 комнат с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Guanzate, Италия
10
700 м²
The Villa located in the municipality of Guanzate (CO) within the residential complex called…
€1,70 млн
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Tignale, Италия
10
4
400 м²
Located in a panoramic area of Tignale, in a corner of earthly paradise and surrounded by an…
€5,50 млн
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Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Pozzolengo, Италия
5
2
160 м²
Spacious head house, ideal for young couples or families with children, situated in the quie…
€270,000
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Дом 20 спален с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente, с Piscina
Casole d Elsa, Италия
20
12
1 500 м²
В самом сердце Тосканы, на холмах, недалеко от основных достопримечательностей, расположено …
€2,20 млн
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lazise, Италия
9
3
204 м²
Welcome to the lakeside paradise you have always dreamt of! This magnificent lakefront vill…
€2,65 млн
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Дом 4 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico
Roe Volciano, Италия
8
3
340 м²
We are located on the border of Salò, in the locality of Trobiolo, where we propose for sale…
€850,000
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Вилла 8 комнат с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Diso, Италия
8
8
535 м²
The 500-square-meter property is spread over two floors and surrounded by a furnished garden…
€1,20 млн
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
7
3
250 м²
€1,20 млн
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Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
San Cesario di Lecce, Италия
5
4
260 м²
San Cesario: a few km from Lecce, we offer for sale beautiful villa surrounded by 22,000 sqm…
€720,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Roe Volciano, Италия
7
2
200 м²
In Roè Volciano, nestled in absolute privacy surrounded by greenery, we offer for sale a com…
€1,30 млн
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
4
3
200 м²
Bright head villa located in a residential area a stone's throw from the historic centre and…
€1,19 млн
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Roe Volciano, Италия
8
2
208 м²
The property we propose is a charming single-family house with a welcoming and traditional d…
€510,000
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Вилла 7 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Cetona, Италия
10
5
550 м²
В 60-е годы Четона стала "Буэн Ретиро" для многих героев театрального и киномира тех славных…
€1,68 млн
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