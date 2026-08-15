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1 523 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Caorle, Италия
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Вилла 5 комнат
Caorle, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
В непосредственной близости от Каорле, в районе Брайан, мы предлагаем отдельно стоящую виллу…
$523,717
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Вилла 18 комнат в Монца, Италия
UP UP
Вилла 18 комнат
Монца, Италия
Число комнат 18
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
РОСКОШНАЯ ЧАСТНАЯ ВИЛЛА В МОНЦЕ — 600 М² В ОДНОМ ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ РАЙОНОВ Италия • Мон…
$2,84 млн
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Вилла 4 комнаты в Moniga del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Moniga del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 315 м²
GH-PV001596. ВИЛЛА ВАШЕЙ МЕЧТЫ С ВИДОМ НА ОЗЕРО! Вилла с бассейном и видом на озеро ВИЛЛА ВА…
$1,58 млн
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Дом 23 комнаты в Терни, Италия
Дом 23 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 23
Площадь 800 м²
Восстановлен фермерский дом на двух уровнях плюс чердак. На первом этаже гостиная кухня две …
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Salo, Италия
Вилла 6 комнат
Salo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 370 м²
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
$1,16 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 22 комнаты в Терни, Италия
Вилла 22 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 22
Площадь 1 500 м²
В настоящее время незавершенный коттедж на двух этажах по 130 квадратных метров каждый, плюс…
Цена по запросу
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 385 м²
ABI-1264A . Современная вилла на озере ГардаНовая, современного архитектурного стиля вилла с…
$2,81 млн
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Дом 7 комнат в Терни, Италия
Дом 7 комнат
Терни, Италия
Число комнат 7
Площадь 170 м²
Дом для ремонта в замечательном положении Два этажа с прилегающей вспомогательной структурой…
$92,936
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Дом 8 комнат в Терни, Италия
Дом 8 комнат
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 300 м²
Коттедж с новой крышей и сейсмической адаптацией. Земля площадью 3,50 га пашни с многовековы…
$209,272
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Вилла 9 комнат в Ассизи, Италия
Вилла 9 комнат
Ассизи, Италия
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 740 м²
Casale di Charme | Код 8673 Цена обновлена: 20/03/2025 € 2,200,000 Окружённый неподвлас…
$2,55 млн
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Дом 19 комнат в Терни, Италия
Дом 19 комнат
Терни, Италия
Число комнат 19
Площадь 550 м²
Здание на трех уровнях плюс мансарда Общее состояние Хорошая квартира на первом этаже 205 кв…
$406,918
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Вилла 3 комнаты в Gozzano, Италия
Вилла 3 комнаты
Gozzano, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
ISM-060417-6. Великолепная вилла с видом на озеро Орта Великолепная вилла с видом на озеро О…
$1,03 млн
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Вилла 4 комнаты в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 1 400 м²
GH-PV00020. Элитная современная вилла на первая линии озераВ продаже ЭЛИТНАЯ СОВРЕМЕННАЯ ВИЛ…
$2,34 млн
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Дом 9 комнат в Терни, Италия
Дом 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 300 м²
Номер ссылки: N981Название объекта: Casa Burzi IIOrt: В деревне Город: Зона: FermanoПоложени…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Acquaviva Picena, Италия
Вилла 5 комнат
Acquaviva Picena, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
BG-ABIV5801U . Роскошная вилла недалеко от города AcquavivaСовременная вилла с потрясающим в…
$2,29 млн
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Вилла 5 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 5 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 284 м²
KK-3v32. Вилла на продажу в Бордигере Вилла в Бордигере над улицей Via Romana , отделка кач…
$3,28 млн
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Таунхаус 13 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 13 комнат
Терни, Италия
Число комнат 13
Площадь 350 м²
Отдельный дом в отличном состоянии с прилегающим сараем около 90 квадратных метров. Земля с …
$383,666
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Вилла в Manerba del Garda, Италия
Вилла
Manerba del Garda, Италия
Площадь 320 м²
WW-120315. Вилла в Манерба дель ГардаПредлагаем Вашему вниманию Виллу на озере Гарда, в Мане…
$3,75 млн
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Вилла 3 комнаты в Бордигера, Италия
Вилла 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 112 м²
LH-5T12. Вилла в продаже в городе Бордигера. ЛигурияИсторическая недвижимость Италии, Лигури…
$303,600
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Вилла 3 комнаты в Stresa, Италия
Вилла 3 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 194 м²
FP-T636. Вилла (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » СтрезаНа холме в Стрезе в посёлке Сомера…
$375,104
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Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
Площадь 20 000 м²
Площадь застройки около двух гектаров при условии выполнения плана
Цена по запросу
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Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
Площадь 60 000 м²
Площадь застройки около 60 тысяч, но с максимальным объемом 60 тысяч кубометров. Оптимальное…
Цена по запросу
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Дом 9 комнат в Терни, Италия
Дом 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 220 м²
Сельский дом будет восстановлен с 4,50 га земли. Панорамное положение рядом с муниципальной …
Цена по запросу
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Вилла в San Vincenzo, Италия
Вилла
San Vincenzo, Италия
Площадь 950 м²
KK-CS92. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » Сан-ВинченцоВ 1.5 км от моря владение полность…
$4,10 млн
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Таунхаус 12 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 12 комнат
Терни, Италия
Число комнат 12
Площадь 240 м²
Справочный номер: N560 Оригинальное название: Casa Tanzi Я Местонахождение: В стране Город /…
$279,030
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Вилла 4 комнаты в Moniga del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Moniga del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 315 м²
GH-PV001595. Виллы на последнем этапе строительстваВилла с видом на озеро, постройка конец 2…
$1,20 млн
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Вилла 4 комнаты в Baveno, Италия
Вилла 4 комнаты
Baveno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
FP-T607. Независимая вилла, расположенная на напротив озера МаджореНезависимая вилла из камн…
$1,05 млн
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Дом 18 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 18 комнат
Porto Recanati, Италия
Число комнат 18
Площадь 540 м²
Каменная строительная площадка в деревне. Состоит из более смежных зданий, находится на трех…
Цена по запросу
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Таунхаус 9 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 240 м²
Ссылочный номер: N1578 Имя свойства: Casa Cezio Местоположение: В стране Город/город:…
$139,515
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Вилла 3 комнаты в Италия
Вилла 3 комнаты
Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 66 м²
GM-CPA- VILLA BELVEDERE. Вилла с садом и великолепным видом на мореРоскошная вилла, располаг…
$586,100
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