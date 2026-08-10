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Жилье в Tortoreto, Италия

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дома
6
8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Tortoreto, Италия
Квартира 4 комнаты
Tortoreto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
EC-. Элитный апартамент на продажу в г. ТорторетоЭлитный апартамент на продажу в г. Торторет…
$574,378
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Вилла 4 комнаты в Tortoreto, Италия
Вилла 4 комнаты
Tortoreto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
EC-. ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И САДОМ 2100 кв.мТОРТОРЕТО АЛЬТО: ПОЛНОСТЬ…
$527,490
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Вилла 4 комнаты в Tortoreto Lido, Италия
Вилла 4 комнаты
Tortoreto Lido, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
EC-181219-3. ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И САДОМ 2100м2ТОРТОРЕТО АЛЬТО: ПОЛН…
$527,490
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Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Tortoreto Lido, Италия
Квартира 4 комнаты
Tortoreto Lido, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
EC-23. Элитный апартамент в г. Торторето Элитный апартамент на продажу в г. Торторето, на пе…
$586,100
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Tortoreto, Италия
Вилла 6 комнат
Tortoreto, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 320 м²
EC-181219-1. Дом недавней постройки, в ТорторетоВилла состоит из трех уровнях общей площадью…
$363,382
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Дом в Tortoreto, Италия
Дом
Tortoreto, Италия
Площадь 1 500 м²
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Tortoreto, Италия
Вилла 5 комнат
Tortoreto, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 250 м²
EC-. Предлагаем на продажу элегантную виллу с видом на мореВ прекрасном городке Торторето, р…
$1,29 млн
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Tortoreto, Италия
Вилла 6 комнат
Tortoreto, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 320 м²
EC-. Дом недавно построен, в Торторето.Вилла состоит из трех уровнях общей площадью около 32…
$363,382
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Red Feniks Montenegro
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