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Жильё в Империя, Италия

Сан-Ремо
115
Бордигера
56
Вентимилья
4
287 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Сан-Ремо, Италия
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 3
Площадь 150 м²
KK-201022W. Италия. Сан-Ремо. Квартира площадью 150 кв.мИталия, Сан-Ремо, центр - Corso Cava…
€450,000
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Квартира 3 спальни в Сан-Ремо, Италия
Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
KK-201022-1W. Квартира 150м2. Италия. Сан-РемоИталия, Сан-Ремо, центр "Via Roccasterone - пр…
€480,000
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Квартира 2 спальни в Сан-Ремо, Италия
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
KK-2T29. Трехкомнатная квартира с террасой в Сан-Ремо, ИталияНа одной из самых красивых улиц…
€315,000
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Квартира 2 спальни в Сан-Ремо, Италия
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
KK-040222. Трехкомнатная квартира в Сан-Ремо, в 400м от моряВ Санремо мы предлагаем на прода…
€350,000
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Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 4
Площадь 92 м²
KK-3T34. Новая трехкомнатная квартира у моря в Италии. БордигераВ центре уютного курора Запа…
€350,000
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Квартира 2 спальни с бассейном в Ospedaletti, Италия
Квартира 2 спальни с бассейном
Ospedaletti, Италия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
KK-1T20. Апартаменты с террасой и захватывающим дух видом на мореВ одном из самых лучших и н…
€330,000
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Квартира 1 спальня в Diano Castello, Италия
Квартира 1 спальня
Diano Castello, Италия
Комнаты 2
KK-030222. Квартира на продажу в Лигурии в Диано-МаринаКвартира в доме 2008 г постройки, рас…
€320,000
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Вилла 4 спальни в San Bartolomeo al Mare, Италия
Вилла 4 спальни
San Bartolomeo al Mare, Италия
Комнаты 5
Площадь 260 м²
LH-6V39. Квартира в продаже в Сан-Бартоломео-аль-МареКупить виллу - каменный дом с новым рем…
€750,000
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Квартира 4 спальни в Сан-Ремо, Италия
Квартира 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 5
Площадь 173 м²
LH-2Q67. Квартира в продаже в Сан-PемоПродажа элитной недвижимости у самого моря в Сан-Ремо,…
€1,35 млн
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Квартира 2 спальни в Сан-Ремо, Италия
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 3
Площадь 165 м²
LH-2Q25. Квартира в продаже в Сан-PемоПентхаус с большой террасой и видом на море на первой …
€1,05 млн
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Квартира 1 спальня в Бордигера, Италия
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
Комнаты 2
Площадь 72 м²
LH-3B70. Квартира в продаже в БордигереКупить недорогую/квартиру у моря в Бордигере, Лигурия…
€195,000
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Вилла 2 спальни в Бордигера, Италия
Вилла 2 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 3
Площадь 112 м²
LH-5T12. Вилла в продаже в городе Бордигера. ЛигурияИсторическая недвижимость Италии, Лигури…
€259,000
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Квартира 1 спальня в Бордигера, Италия
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
Комнаты 2
Площадь 69 м²
LH-3B12. Квартира в продаже в городе БордигераКупить квартиру с новым ремонтом и террасой р…
€250,000
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Квартира 2 спальни в Ospedaletti, Италия
Квартира 2 спальни
Ospedaletti, Италия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
LH-1T50. Квартира в продаже в ОспедалеттиКупить квартиру с терассой и видом на море в Италии…
€165,000
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Квартира 1 спальня в Кампороссо, Италия
Квартира 1 спальня
Кампороссо, Италия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
LH-5B03. Квартира в продаже в городе Валлекрозия. ЛигурияКупить квартиру с новым ремонтом на…
€195,000
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Вилла 2 спальни в Civezza, Италия
Вилла 2 спальни
Civezza, Италия
Комнаты 3
Площадь 130 м²
LH-6Q01. Вилла в продаже в Чивецце. ЛигурияКупить таунхаус с террасой и видом на море в Итал…
€220,000
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Квартира 3 спальни в Сан-Ремо, Италия
Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 4
Площадь 151 м²
LH-2Q61. Квартира в продаже в Сан-PемоПродажа элитной недвижимости - апартаменты на первой б…
€1,34 млн
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Квартира 1 спальня в Сан-Ремо, Италия
Квартира 1 спальня
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 2
Площадь 62 м²
LH-2B61. Квартира в продаже в Сан-PемоКупить новостройку - продажа новой элитной недвижимост…
€390,000
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Квартира 4 спальни в Сан-Ремо, Италия
Квартира 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 5
Площадь 351 м²
LH-2Q62. Квартира в продаже в Сан-PемоПродажа новой элитной недвижимости - квартира-пентхаус…
€2,70 млн
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Квартира 3 спальни в Ospedaletti, Италия
Квартира 3 спальни
Ospedaletti, Италия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
LH-1Q15. Квартира в продаже в ОспедалеттиНедвижимость на первой линии в Лигурии - Апартамент…
€550,000
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Квартира 2 спальни в Ospedaletti, Италия
Квартира 2 спальни
Ospedaletti, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
LH-1Q14. Квартира в продаже в ОспедалеттиКупить квартиру с новым ремонтом на первой линии от…
€415,000
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Квартира 2 спальни в Oliveto, Италия
Квартира 2 спальни
Oliveto, Италия
Комнаты 3
Площадь 129 м²
LH-6Q22. Квартира в продаже в городе Империя. ЛигурияПродажа недвижимости - апартаментов с н…
€350,000
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Вилла 2 спальни в Oliveto, Италия
Вилла 2 спальни
Oliveto, Италия
Комнаты 3
Площадь 152 м²
LH-6V14. Вилла в продаже в городе Империя. ЛигурияПродажа виллы с новым ремонтом и видом на …
€590,000
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Вилла 5 спален в Oliveto, Италия
Вилла 5 спален
Oliveto, Италия
Комнаты 6
Площадь 334 м²
LH-6V38. Вилла в продаже в городе Империя. ЛигурияПродажа элитной недвижимости - виллы с бас…
€2,50 млн
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Вилла 2 спальни в Oliveto, Италия
Вилла 2 спальни
Oliveto, Италия
Комнаты 3
Площадь 96 м²
LH-6V48. Недорогие виллы в Италии, Лигурия, ИмперияВ одной из фракций города Империя - Понте…
€165,000
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Квартира 3 спальни в Сан-Ремо, Италия
Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 4
Площадь 62 м²
LH-2B05. Квартира-пентхаус в продаже в Сан-Ремо, ЛиугрияВ нескольких метрах от знаменитой ве…
€220,000
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Квартира 2 спальни в Сан-Ремо, Италия
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 3
Площадь 69 м²
LH-2T22. Продажа квартир на первой береговой линии в Италии, Лигурия, Сан-РемоМенее чем в 50…
€245,000
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Квартира 3 спальни в Сан-Ремо, Италия
Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 4
Площадь 64 м²
LH-2B17. Продажа апартаментов с ремонтом в центре - у казино Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВ само…
€175,000
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Квартира 2 спальни в Ospedaletti, Италия
Квартира 2 спальни
Ospedaletti, Италия
Комнаты 3
Площадь 55 м²
LH-1B46. Квартира в Продаже в ОспедалеттиПродажа недорогой недвижимости у моря в Италии, Лиг…
€114,000
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Квартира 3 спальни в Империя, Италия
Квартира 3 спальни
Империя, Италия
Комнаты 4
Площадь 190 м²
LH-6Q18. Исторические апартаменты рядом с морем в Империи, Лигурия, ИталияВ центральной част…
€275,000
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Типы недвижимости в Империя

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Империя, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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