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Жилье в Тоскане, Италия

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Флоренция
13
Лукка
10
Unione dei comuni della Versilia
9
Гроссето
3
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81 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Гроссето, Италия
Квартира 4 комнаты
Гроссето, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
SG-Ap_Gr_129_ Residence2. Новый апартамент в резиденциальном комплексеРезиденция 4* состоит …
$2,34 млн
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Вилла 6 комнат в Pomarance, Италия
Вилла 6 комнат
Pomarance, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 750 м²
NH-NEX121. Шикарная лакшери вилла в Тоскане!Превосходный загородный дом пятнадцатого века, б…
$4,56 млн
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Вилла 4 комнаты в Quercianella, Италия
Вилла 4 комнаты
Quercianella, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
KK-dl625. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » КвэрчанеллаВилла в Quercianella (Тоскана. 10 …
$2,34 млн
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Вилла в Forte dei Marmi, Италия
Вилла
Forte dei Marmi, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Резиденция класса люкс в Форте-дей-Марми — Лукка, Тоскана — около 500 м² абсолютной элегантн…
Цена по запросу
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Вилла в Bozzano, Италия
Вилла
Bozzano, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 462 м²
Эта вилла расположена недалеко от центра и престижных пляжей Версилии. Дом площадью около 4…
$1,74 млн
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Вилла 5 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 5 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
SG-VI_FI_141_Adrian. Уникальная в историческом и географическом контектсе двух-этажная вилла…
$4,09 млн
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Вилла в Лукка, Италия
Вилла
Лукка, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 450 м²
Вилла имеет 3 этажа общей площадью 450 кв. м . Имеется 7 спален и 8 ванных комнат. Две кухни…
$1,86 млн
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Вилла в Forte dei Marmi, Италия
Вилла
Forte dei Marmi, Италия
Площадь 1 247 м²
Investment Opportunity – Forte dei Marmi An exclusive opportunity on one of Italy's most pr…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Porto Santo Stefano, Италия
Квартира 2 комнаты
Porto Santo Stefano, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 70 м²
IT-050319-1. Квартира в Монте Аржентарио ТосканаВ продаже квартира 70 кв.м. на 3 этаже Распо…
$280 442
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Вилла 4 комнаты в Manciano, Италия
Вилла 4 комнаты
Manciano, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 270 м²
IT-. Продается дом -башня пощадью 270 кв.мВ красивой  деревушке,  в самом сердце тосканской …
$1,12 млн
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Вилла 6 комнат в Camaiore, Италия
Вилла 6 комнат
Camaiore, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
KK-639. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » МонтиньозоВладение полностью реставрированно 60…
$5,84 млн
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Вилла 5 комнат в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 5 комнат
Porto Santo Stefano, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 280 м²
LD-1140. Элитный дом у моря в Монте-АрджентариоВ одной из самых престижных локаций Монте-Ард…
$2,92 млн
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Вилла 6 комнат в Пистойя, Италия
Вилла 6 комнат
Пистойя, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 7 020 м²
LD-1143. В провинции Пистойи продается роскошная старинная виллаНедалеко от термальных источ…
$6,08 млн
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Вилла 6 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 6 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
LD-0424. Элитная вилла в Эмилия РоманьяЭлитная вилла в Эмилия Романья, перестроенная из стар…
$4,09 млн
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Вилла в Villafranca in Lunigiana, Италия
Вилла
Villafranca in Lunigiana, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Вилла в стиле Либерти находится в Виллафранка-ин-Луниджана, регион Тоскана. Виллу окружает б…
$1,29 млн
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Вилла 4 комнаты в Poggibonsi, Италия
Вилла 4 комнаты
Poggibonsi, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 300 м²
CA-1389. Вилла с прекрасным видом на холмы КьянтиВилла находится в доминирующем расположении…
$1,75 млн
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Вилла 6 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 6 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 6 200 м²
LD-0063. Шикарная вилла в ФлоренцииРоскошная вилла для продажи в Тоскане, может быть использ…
$15,19 млн
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Вилла 5 комнат в Quercianella, Италия
Вилла 5 комнат
Quercianella, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 230 м²
KK-081020. Вилла с своим выходом на мореQUERCIANELLA - в этом городке с полной инфраструктур…
$1,75 млн
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Квартира 4 комнаты в Виареджо, Италия
Квартира 4 комнаты
Виареджо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
РО-290818. Красивая просторная квартира в городе ВиареджиоКрасивая просторная квартира 150 м…
$701 105
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Вилла 5 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 5 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 430 м²
LD-0234. Роскошныи домо во ФлоренцииРоскошная вилла с панорамным видом и средневековой башне…
$1,29 млн
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Вилла 6 комнат в Codena, Италия
Вилла 6 комнат
Codena, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 500 м²
WW-120515-1. Вилла на холмах Масса КаррарыВилла с видом на море, расположена среди холмов Ма…
$4,56 млн
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Вилла 6 комнат в Чечина, Италия
Вилла 6 комнат
Чечина, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 300 м²
KK-CS156. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » ЧечинаОт моря 6 км/ автострада- 7км/ аэропорт…
$4,09 млн
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Вилла в San Vincenzo, Италия
Вилла
San Vincenzo, Италия
Площадь 950 м²
KK-CS92. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » Сан-ВинченцоВ 1.5 км от моря владение полность…
$4,09 млн
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Вилла в Масса, Италия
Вилла
Масса, Италия
Площадь 370 м²
WW-120515. Вилла в Марина-ди-МассаШикарная вилла на первой линии, в Марина ди Масса. Площадь…
$5,32 млн
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Вилла в Forte dei Marmi, Италия
Вилла
Forte dei Marmi, Италия
Площадь 650 м²
WW-TS01 . Виллы класса люкс в Форте де МармиФорте де Марми на улице Giglioli, построено 6 от…
$5,49 млн
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Вилла в Campiglia Marittima, Италия
Вилла
Campiglia Marittima, Италия
Площадь 250 м²
KK-020317-1. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » Кампилья-МариттимаВладение 1800г постройки…
$3,62 млн
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Вилла 6 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 6 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 320 м²
VB-90059. Уникальный объект недвижимости во Флоренции Уникальный объект недвижимости – компл…
$32,72 млн
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Вилла 6 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 6 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 420 м²
LD-1387. Роскошная вилла во ФлоренцииСтаринный тосканский дом в очень панорамном месте , на …
$3,01 млн
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Вилла 6 комнат в Пьомбино, Италия
Вилла 6 комнат
Пьомбино, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 800 м²
KK-M73. Вилла XV века постройки в Пьомбино800 кв.м площадь и 800 сада - личная зона спуска к…
$3,51 млн
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Вилла 5 комнат в Sorgnano, Италия
Вилла 5 комнат
Sorgnano, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 500 м²
MG-030715. Вилла в Карраре (Италия, Тоскана)Вилла в Карраре в Beverly Hills, резеденциальная…
$1,75 млн
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