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173 объекта найдено
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Вилла 16 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Флоренция, Италия
54
14
1 550 м²
Вилла Medicea Lo Sprocco, утопающая в зеленой долине между Сант-Агата и Гальяно в коммуне Ск…
€4,10 млн
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Вилла 22 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Pontassieve, Италия
31
33
2 000 м²
Расположенная в Понтасьеве, всего в 20 минутах езды от Флоренции, эта великолепная вилла XVI…
€4,80 млн
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Вилла 40 комнат с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Pelago, Италия
40
2 755 м²
Утопающая в природе прекрасной Тосканы усадьба, принадлежавшая знатным флорентийским семьям …
€4,90 млн
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Дом 20 спален с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente, с Piscina
Casole d Elsa, Италия
20
12
1 500 м²
В самом сердце Тосканы, на холмах, недалеко от основных достопримечательностей, расположено …
€2,20 млн
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Вилла 7 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Cetona, Италия
10
5
550 м²
В 60-е годы Четона стала "Буэн Ретиро" для многих героев театрального и киномира тех славных…
€1,68 млн
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Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Тоскана, Италия
7
327 м²
Выставлена на продажу просторная вилла на знаменитом курорте южной Тосканы Монте-Арджентарио…
€1,35 млн
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Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Тоскана, Италия
7
327 м²
Выставлена на продажу просторная вилла на знаменитом курорте южной Тосканы Монте-Арджентарио…
€1,35 млн
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Вилла 5 спален с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Тоскана, Италия
6
136 м²
Дом расположен в месте Роккамаре, где царит абсолютная уединенность, и окружен прекрасным са…
€1,60 млн
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Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Тоскана, Италия
4
229 м²
Замечательный каменный дом в Тоскане с видом на море и бассейном, построенный в XVI веке, ок…
€1,30 млн
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Вилла 10 спален с Piscina
Сан-Джиминьяно, Италия
16
11
490 м²
Данная недвижимость расположена в сказочном месте, на вершине холма, с которого открывается…
€2,20 млн
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Вилла 8 спален без ремонта
Murlo, Италия
11
7
434 м²
3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€275,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Murlo, Италия
8
3
190 м²
3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€589,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с видом на лес
San Casciano dei Bagni, Италия
8
3
340 м²
2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€775,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 10 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Монтепульчано, Италия
25
6
1 138 м²
В городке Монтепульчано, известном на весь мир своими историческими и культурными ценностями…
€1,80 млн
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Вилла 12 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Poggibonsi, Италия
25
8
1 250 000 м²
Поджибонси, как и многие тосканские города, родился из древней истории, которая культурно от…
€15,00 млн
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Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Гроссето, Италия
1
1
65 м²
1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€147,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 10 спален с балконом, с мебелью, с видом на горы
Ponte all Abate, Италия
25
1 300 м²
3
Вилла Арнольфини E ’ la storia a disgnare l’incantevole profilo di Villa Arnolfini, Storica…
Цена по запросу
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Дом 5 спален с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico, с Ripostiglio
Монтепульчано, Италия
17
4
440 м²
The name of Montepulciano alone evokes historical periods dating back as far as 600 B.C. tra…
€1,000,000
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Вилла 9 спален с Piscina
Сан-Джиминьяно, Италия
19
9
610 м²
Престижная недвижимость в Сан-Джиминьяно, окруженная красивым парком площадью 5 260 кв. м. с…
€2,15 млн
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Вилла 4 спальни
Quercianella, Италия
5
230 м²
KK-081020. Вилла с своим выходом на мореQUERCIANELLA - в этом городке с полной инфраструктур…
€1,50 млн
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Red Feniks
Языки общения: English
Квартира 3 спальни
Виареджо, Италия
4
150 м²
РО-290818. Красивая просторная квартира в городе ВиареджиоКрасивая просторная квартира 150 м…
€600,000
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Red Feniks
Языки общения: English
Вилла 3 спальни
Castiglioncello, Италия
4
360 м²
LD-1056. Сказочный дом с бассейном в КастильончеллоВ Тоскане, в великолепном Кастильончелло,…
€2,20 млн
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Red Feniks
Языки общения: English
Вилла 5 спален
Orbetello, Италия
6
792 м²
LD-0735. Продается вилла класса люкс в ОрбетеллоНа юге Тосканы, неподалеку от мыса Монте-Ард…
€2,35 млн
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
5
280 м²
LD-1140. Элитный дом у моря в Монте-АрджентариоВ одной из самых престижных локаций Монте-Ард…
€2,50 млн
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Вилла 5 спален
Ramini, Италия
6
7 020 м²
LD-1143. В провинции Пистойи продается роскошная старинная виллаНедалеко от термальных источ…
€5,20 млн
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Вилла 5 спален
Сиена, Италия
6
1 150 м²
LD-0804. Элитная Вилла в Италии, продажаНедалеко от Сиены на зеленых холмах Тосканы на откр…
€3,10 млн
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Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6
1 022 м²
LD-0537. Великолепная усадьба в окружении зеленых холмов КьянтиВ нескольких километрах от Фл…
€17,00 млн
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Вилла 4 спальни
Флоренция, Италия
5
430 м²
LD-0234. Роскошныи домо во ФлоренцииРоскошная вилла с панорамным видом и средневековой башне…
€1,10 млн
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Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6
1 000 м²
LD-0424. Элитная вилла в Эмилия РоманьяЭлитная вилла в Эмилия Романья, перестроенная из стар…
€3,50 млн
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Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6
700 м²
LD-0206. Аристократическая вилла второй половины XIX векаАристократическая вилла второй поло…
€4,30 млн
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