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Таунхаусы в Италии

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108 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Pozzolengo, Италия
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Pozzolengo, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Spacious head house, ideal for young couples or families with children, situated in the quie…
€270,000
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Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Ripostiglio в Torri del Benaco, Италия
Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Ripostiglio
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
В городке Торри дель Бенако, на холмах, в окружении зелени, мы предлагаем к продаже эту недв…
€590,000
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Таунхаус 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente в Torri del Benaco, Италия
Таунхаус 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
На зеленых холмах городка Торри-дель-Бенако, в местечке Альбизано, мы предлагаем этот восхит…
€625,000
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Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Moniga del Garda, Италия
Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Moniga del Garda, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
В центре городка Монига-дель-Гарда, всего в 200 метрах от центральной площади, находится тау…
€660,000
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Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Affi, Италия
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Affi, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Недавно построенный дом в жилом районе в двух минутах от центра городка Кавайон Веронезе и в…
€795,000
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Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Costermano sul Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Costermano sul Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
В прекрасном городке Гарда, недалеко от исторического центра и озера, в тихом жилом районе, …
€560,000
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Таунхаус 10 комнат в Montottone, Италия
Таунхаус 10 комнат
Montottone, Италия
Комнаты 10
Площадь 300 м²
Одиночная вилла с большим внутренним двором и земельным участком. Три уровня, первый этаж, п…
€220,000
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Таунхаус 2 спальни с теннисным кортом, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale в Manerba del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни с теннисным кортом, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
С прекрасным видом на зеленые холмы Гарда Гольф, мы предлагаем на продажу эксклюзивный и изы…
€365,000
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Таунхаус 4 спальни с верандой, с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico в Griante, Италия
Таунхаус 4 спальни с верандой, с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico
Griante, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
In Griante..Property with good sun exposure in a quiet and central location situated at just…
€590,000
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Таунхаус 6 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Таунхаус 6 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Небольшая вилла с прекрасным панорамным видом, построенная в современном элегантном стиле. …
€1,15 млн
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Таунхаус 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arzachena, Италия
Таунхаус 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arzachena, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Небольшая вилла в великолепном месте, с видом на морской залив Кала ди Вольпе, расположенная…
€900,000
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Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Небольшой таунхаус с захватывающим панорамным видом на море и залив Кала-ди-Вольпе, постро…
€1,25 млн
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Таунхаус 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
В нескольких шагах от исторического центра города Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем часть …
€1,45 млн
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Таунхаус 9 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
Комнаты 9
Площадь 360 м²
Новая одиночная вилла на двух уровнях плюс чердак. Аксессуар 120 кв. М. Земля 3500 кв. М. Ка…
Цена по запросу
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Таунхаус 12 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 12 комнат
Терни, Италия
Комнаты 12
Площадь 250 м²
В солнечном и панорамном месте, с прекрасным видом на Корридонию, Петриоло и Мольяно, в 2 км…
Цена по запросу
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Таунхаус 7 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 7 комнат
Терни, Италия
Комнаты 7
Площадь 250 м²
Небольшой дом в хорошем состоянии с аксессуаром для восстановления. Земля 2000 кв.м с колодц…
Цена по запросу
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Таунхаус 7 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 7 комнат
Терни, Италия
Комнаты 7
Площадь 100 м²
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Цена по запросу
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Таунхаус 25 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 25 комнат
Терни, Италия
Комнаты 25
Площадь 530 м²
Ссылочный номер: N978 Название недвижимости: Casa Conce Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
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Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Bardolino, Италия
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Bardolino, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
В двух шагах от центра живописного городка Бардолино, мы предлагаем необычную недвижимость, …
€850,000
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Таунхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Ingresso Indipendente в Tremezzina, Италия
Таунхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Ingresso Indipendente
Tremezzina, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
La Villetta is part of a building consisting of 4 housing units built in a prestigious setti…
€600,000
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Таунхаус 11 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
Комнаты 11
Площадь 250 м²
Отдельный дом в первом пригороде с двором. Расположен на трех уровнях с шестью спальнями, тр…
Цена по запросу
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Таунхаус 2 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Таунхаус в историческом центре города Чианчиана (AG) из четырех этажей площадью около 25 кв.…
€39,000
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Таунхаус 2 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Таунхаус 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Количество этажей 2
Открываем продажи новых вилл в комплексе Посейдон⛲️   Комплекс находитс…
€245,000
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Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
+393474375142 info@dolcecalabria.ru
Таунхаус 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico в San Siro, Италия
Таунхаус 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico
San Siro, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
This new detached villa is located in a hilly and sunny area of San Siro , not far from the …
€580,000
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Таунхаус 2 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
CASA FRANCISCO & ndash; ВИА ПРОВЕНЗАНО / ЛАРГО САН ГАЕТАНО & NBSP; Классический сицил…
€54,000
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Таунхаус 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Таунхаус 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в закрытом комплексе в 300м от пляжа.  В окружении садов и дер…
€200,000
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Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
+393474375142 info@dolcecalabria.ru
Таунхаус 2 спальни в Cariati, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cariati, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Небольшой жилой комплекс всего на 22 апартамента. Расположен в Torretta…
€100,000
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Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
+393474375142 info@dolcecalabria.ru
Таунхаус 4 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Таунхаус 4 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Таунхаус в новом комплексе в 300м от пляжа в курортном городке Бриатико…
€220,000
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Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
+393474375142 info@dolcecalabria.ru
Таунхаус 1 спальня в La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
Таунхаус 1 спальня
La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Дом находится в резиденции Изола Росса в 3 минутах езды от моря и милого итальянского городк…
€95,000
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Таунхаус 7 комнат с Spalni в Терни, Италия
Таунхаус 7 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 7
Площадь 180 м²
Одноместный дом в небольшой деревне в панорамном месте 1 км от центра Первый этаж с гостиной…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Италии

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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