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Таунхаусы в Италии

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111 объектов найдено
Таунхаус 13 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 13 комнат
Терни, Италия
Число комнат 13
Площадь 350 м²
Отдельный дом в отличном состоянии с прилегающим сараем около 90 квадратных метров. Земля с …
$383,666
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Таунхаус 12 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 12 комнат
Терни, Италия
Число комнат 12
Площадь 240 м²
Справочный номер: N560 Оригинальное название: Casa Tanzi Я Местонахождение: В стране Город /…
$279,030
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Таунхаус 9 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 240 м²
Ссылочный номер: N1578 Имя свойства: Casa Cezio Местоположение: В стране Город/город:…
$139,515
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Таунхаус 6 комнат в Сассари, Италия
Таунхаус 6 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Небольшой таунхаус с захватывающим панорамным видом на море и залив Кала-ди-Вольпе, постро…
$1,37 млн
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Таунхаус 9 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 200 м²
Одноместный дом в панорамном положении в броске камня от центра Два этажа плюс чердак и подв…
$290,656
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Таунхаус 8 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 150 м²
Отдельно стоящий дом с новой головой простирается до p.terra и p.seminterrato Сад 150 кв.м. …
Цена по запросу
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TekceTekce
Таунхаус 11 комнат в Giulianova, Италия
Таунхаус 11 комнат
Giulianova, Италия
Число комнат 11
Площадь 350 м²
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Цена по запросу
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Таунхаус 15 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 15 комнат
Терни, Италия
Число комнат 15
Площадь 400 м²
Недвижимость, состоящая из двух смежных зданий: а) двухэтажная вилла плюс чердак с квартирой…
$310,964
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Таунхаус 13 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 13 комнат
Терни, Италия
Число комнат 13
Площадь 500 м²
Первый этаж 80 вилла на двух этажах плюс подвал и чердак Первый этаж 150 кв.м на первом этаж…
$418,544
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Таунхаус 6 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 140 м²
Номер ссылки: N505 Имущественное имя: Каса Цекчи II Местоположение: В стране Город/Го…
Цена по запросу
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Таунхаус 7 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 7 комнат
Терни, Италия
Число комнат 7
Площадь 250 м²
Небольшой дом в хорошем состоянии с аксессуаром для восстановления. Земля 2000 кв.м с колодц…
Цена по запросу
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Таунхаус 8 комнат в Campofilone, Италия
Таунхаус 8 комнат
Campofilone, Италия
Число комнат 8
Площадь 200 м²
Вилла с огороженным парком 3550 м2 в эксклюзивной зоне в нескольких километрах от моря. Квар…
$488,302
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Таунхаус 7 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 7 комнат
Терни, Италия
Число комнат 7
Площадь 250 м²
Одна вилла с землей с оливковыми деревьями площадью около 5000 квадратных метров. Первый эта…
$287,930
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Таунхаус 8 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 150 м²
Один дом на двух уровнях для около 150 квадратных метров восемь номеров и две ванные комнаты…
$151,141
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Таунхаус 12 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 12 комнат
Терни, Италия
Число комнат 12
Площадь 250 м²
Одиночная вилла в небольшой деревушке недалеко от провинциальной дороги. Небольшой внутренни…
$174,393
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Таунхаус 25 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 25 комнат
Терни, Италия
Число комнат 25
Площадь 530 м²
Ссылочный номер: N978 Название недвижимости: Casa Conce Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
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Таунхаус 5 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 5 комнат
Терни, Италия
Число комнат 5
Площадь 90 м²
Участок под застройку 7000 квадратных метров для максимального объема 270 кубических метров …
$110,449
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Таунхаус 11 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
Число комнат 11
Площадь 330 м²
Одиночная вилла в 80-х годах в отличном состоянии Земля 4000 квадратных метров в частично са…
Цена по запросу
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Таунхаус 9 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 190 м²
Одноместная вилла середины 60-х годов с садом с двух сторон с аксессуаром. Внешность недавно…
$209,272
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Таунхаус 8 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 160 м²
Отдельный одноместный 70 отремонтированный внутренний (внешний подлежит обзору) Два этажа по…
$348,787
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Таунхаус 8 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 210 м²
Терраса дом в отличном состоянии с Подвал с трактиром и гараж Первый этаж с жилой зоной и вт…
$255,777
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Таунхаус 8 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 200 м²
Номер ссылки: N1581 Имущественное имя: Casa Zacco Местоположение: В городе - окраина …
$348,787
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Таунхаус 10 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 10 комнат
Терни, Италия
Число комнат 10
Площадь 200 м²
Одиночная вилла с неогороженным внутренним двором и прилегающим гаражом. Первый этаж с кухне…
Цена по запросу
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Таунхаус 9 комнат в Colonnella, Италия
Таунхаус 9 комнат
Colonnella, Италия
Число комнат 9
Площадь 180 м²
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Цена по запросу
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Таунхаус 5 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 5 комнат
Терни, Италия
Число комнат 5
Площадь 80 м²
Ссылочный номер: N242 Название недвижимости: Casa Libera Расположение: в стране Город / Г…
Цена по запросу
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Таунхаус 8 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 250 м²
Отдельная вилла площадью около 100 м2 на одном этаже с 8000 м2 земли с оливковыми деревьями.…
$162,767
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Таунхаус 9 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 240 м²
Гостиная на двух уровнях плюс чердак Этаж Первый этаж - Первый этаж с гостиной кухня кухонны…
$232,525
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Таунхаус 9 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 180 м²
Двухквартирный дом на окраине села в центре (2/3) в грубом Трехуровневом (60 + 60 + 60) м. П…
$267,403
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Таунхаус 11 комнат в Moscufo, Италия
Таунхаус 11 комнат
Moscufo, Италия
Число комнат 11
Площадь 250 м²
Недавно построенная вилла со складом (таверной) площадью 1000 м2 на двух уровнях (500+500) З…
Цена по запросу
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Таунхаус 8 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 150 м²
Отдельно один будет рассмотрен внутри суда 300 квадратных метров с первым этажом квартиры 65…
$172,758
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Параметры недвижимости в Италии

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