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Жилье в Lerici, Италия

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дома
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5 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в La Serra, Италия
Вилла 4 комнаты
La Serra, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
KK-190317. Новая вилла модерн в Леричи. ЛигурияВ Леричи продается Вилла "Venere Azzurra" пос…
$3,05 млн
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Вилла 5 комнат в La Serra, Италия
Вилла 5 комнат
La Serra, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
KK-280416-8. Вилла класса люкс, расположенная в городке в ЛеричиВилла класса люкс, расположе…
$6,10 млн
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Вилла в La Serra, Италия
Вилла
La Serra, Италия
Площадь 230 м²
KK-100317. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » ЛеричиВилла основная в 160квм + прилегающая …
$1,88 млн
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Вилла 6 комнат в La Serra, Италия
Вилла 6 комнат
La Serra, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 240 м²
SIR-150515-2. Вилла с садом в городе Леричи Средиземноморский сад более 7000 кв. метров окру…
$8,21 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в La Serra, Италия
Квартира 4 комнаты
La Serra, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
PO-210417. Италия. Город Леричи. Квартира 140 кв.мИталия. Город Леричи Предлагаем рассмотре…
$621,266
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Red Feniks Montenegro
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