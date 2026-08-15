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Квартиры в Италии

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951 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Витербо, Италия
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Витербо, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/3
$313,976
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Квартира 4 комнаты в Borgo SantAgata, Италия
Квартира 4 комнаты
Borgo SantAgata, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 190 м²
LH-6Q18. Исторические апартаменты рядом с морем в Империи, Лигурия, ИталияВ центральной част…
$322,355
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Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 90 м²
Отремонтированная квартира на первом этаже небольшого здания. Две спальни спальня ванная ком…
$230,344
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Квартира 5 комнат в Сан-Ремо, Италия
Квартира 5 комнат
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 120 м²
LH-2Q02. Большая квартира с видом на море в Сан-Ремо В Сан-Ремо, всего в нескольких шагах от…
$527,490
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Квартира 3 комнаты в Manerba del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Manerba del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
GH-LV06622. Современные апартаменты с видом на озеро.Манерба дель Гарда, в характерном месте…
$328,216
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Квартира 4 комнаты в Citta SantAngelo, Италия
Квартира 4 комнаты
Citta SantAngelo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
УС-. Апартамент в изысканном и престижном жилом комплексеВ изысканном и престижном жилом ком…
$252,023
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Ospedaletti, Италия
Квартира 3 комнаты
Ospedaletti, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
KK-1T89. Престижная недвижимость в Лигурии - современный пентхаус в ОспедалеттиВ жилом компл…
$996,370
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Квартира 4 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
LH-3Q94. Продажa четырехкомнатной квартиры в Бордгере На первом этаже небольшого уютного дву…
$703,320
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Квартира 7 комнат в Терни, Италия
Квартира 7 комнат
Терни, Италия
Число комнат 7
Площадь 110 м²
Квартира второго этажа без лифта в трехквартирном кондоминиуме. Три спальни ванной комнаты г…
$116,262
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 116 м²
GH- DV5831. Апартаменты с садом и видом на озеро.Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже …
$697,459
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Квартира 5 комнат в Рим, Италия
Квартира 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 130 м²
IT-111021. Большая квартира 130м2 в РимеБольшая квартира 130 кв.м. на 4 этаже. Состоит: прих…
$410,270
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Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 138 м²
GA-V001257. ПЕНТХАУС В ДЕЗЕНЦАНО В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в нескольких минутах езд…
$363,382
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Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
KK-Q-AL4. Уникальные апартаменты в АлассиоАпартаменты модерн в 130квм в 4х этажном палаццо с…
$1,52 млн
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Квартира 3 комнаты в Polpenazze del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Polpenazze del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 125 м²
GH-DV6089. Недавно построенные апартаменты в 150 м от озера.В престижном месте, в 150 м от н…
$583,755
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Квартира 4 комнаты в Ospedaletti, Италия
Квартира 4 комнаты
Ospedaletti, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 118 м²
KK-280817-4. Квартира в Оспедалетти 118 м2Квартира 118квм на 2х уровнях полностью реконструи…
$586,100
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 160 м²
KK-IV869. Привлекательная квартира в Бордигера Привлекательная квартира площадью 160 квадрат…
$1,11 млн
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Квартира в Рим, Италия
Квартира
Рим, Италия
Площадь 180 м²
AG-220916-24. Трехуровневый пентхаус атико в римеТрехуровневый пентхаус атико в районе Траст…
$3,52 млн
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Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
AL-98. Великолепные апартаменты с видом на море в АлассиоАпартаменты в курортном городе Алас…
$1,88 млн
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Квартира 5 комнат в Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
Число комнат 5
Площадь 82 м²
Недавно построенные квартиры будут настроены на заказ. Отрезки от 82 до 110 кв.м. Гараж балк…
$139,515
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Квартира 2 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Квартира 2 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2
Квартира в Сан-Ремо у моря! Сан-Мартино, 70 м², 199 000€ Мечтаете о недвижимости в солнеч…
$231,860
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Квартира 3 комнаты в Пескара, Италия
Квартира 3 комнаты
Пескара, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 148 м²
EC-55. Апартамент дуплекс около моря в г. Пескара Элегантная квартира расположена на двух эт…
$339,938
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Квартира 4 комнаты в Stresa, Италия
Квартира 4 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 115 м²
PL-PR_A11. Озеро Маджоре-Стреза. КвартираОзеро Маджоре. Стреза. 3-комнатная квартира на прод…
$328,216
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Квартира 7 комнат в Терни, Италия
Квартира 7 комнат
Терни, Италия
Число комнат 7
Площадь 120 м²
Квартира третьего этажа площадью 120 квадратных метров с тремя спальнями ванной гостиной. Сп…
$97,896
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Квартира 3 комнаты в Рим, Италия
Квартира 3 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
AG-220916-7. Престижный двухуровневый пентхаусМы предлагаем на продажу престижный двухуровне…
$5,27 млн
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Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 105 м²
105 кв.м. квартира на первом этаже с отдельным входом. Кухня, гостиная, две ванные комнаты, …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 225 м²
FP-510. Элитная квартира в историческом здании начала ХХ векаВ историческом здании начала ХХ…
$2,11 млн
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
LH-3T86. Квартира с садом в Лигурии - Трехкомнатная квартира в вилле в БордигереВ престижном…
$480,602
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 145 м²
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом комплексе и…
$609,544
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Квартира 2 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 2 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 69 м²
LH-3B12. Квартира в продаже в городе БордигераКупить квартиру с новым ремонтом и террасой р…
$293,050
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Квартира 2 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Квартира 2 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
LH-2B61. Квартира в продаже в Сан-PемоКупить новостройку - продажа новой элитной недвижимост…
$457,158
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