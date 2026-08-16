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Жилье в Тернях, Италия

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452 объекта найдено
Дом 18 комнат в Терни, Италия
Дом 18 комнат
Терни, Италия
Число комнат 18
Площадь 530 м²
Номер ссылки: N792 (R) Имущественное имя: Каза Берто Местоположение: В стране Город/Г…
$348,787
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Квартира 7 комнат в Терни, Италия
Квартира 7 комнат
Терни, Италия
Число комнат 7
Площадь 110 м²
Квартира в отличном состоянии на втором этаже с лифтом. Вид на море. Площадь пола 100 квадра…
$372,039
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Дом 13 комнат в Терни, Италия
Дом 13 комнат
Терни, Италия
Число комнат 13
Площадь 740 м²
Ремонт дома в старом городе Три уровня по 25 квадратных метров на площадь, короткая прогулка…
Цена по запросу
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 140 м²
Квартира площадью 140 кв.м. на первом этаже в кондоминиуме всего двух единиц. Большая гостин…
$279,030
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Квартира 5 комнат в Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
Число комнат 5
Площадь 90 м²
Недавно построенная квартира будет адаптирована (сырой 130 000 €) Второй этаж с лифтом гости…
Цена по запросу
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Таунхаус 8 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 150 м²
Отдельно один будет рассмотрен внутри суда 300 квадратных метров с первым этажом квартиры 65…
$172,758
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TekceTekce
Таунхаус 9 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 300 м²
Дом с садом на окраине деревни в панорамном Два этажа плюс первый этаж гараж и чердак кладов…
$52,277
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Дом 9 комнат в Терни, Италия
Дом 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 300 м²
Незавершенный фермерский дом (обновленная крыша и второй этаж в железобетоне) Внешняя поверх…
$348,787
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Таунхаус 8 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 160 м²
Отдельный одноместный 70 отремонтированный внутренний (внешний подлежит обзору) Два этажа по…
$348,787
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Дом 9 комнат в Терни, Италия
Дом 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 200 м²
Номер ссылки: N1427 Имущественное имя: Новая дорога Каса Местоположение: В стране Гор…
$93,010
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Дом 8 комнат в Терни, Италия
Дом 8 комнат
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 160 м²
Farmhouse на двух этажах будет восстановлен Первый этаж с конюшней и склад Первый этаж с чет…
$69,103
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Дом 9 комнат в Терни, Италия
Дом 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 250 м²
Старый фермерский дом (1850) для ремонта Первого этажа 110 кв.м. Первый этаж 90 кв.м. 38 кв.…
$186,020
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Квартира 5 комнат в Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
Число комнат 5
Площадь 90 м²
Квартира второго этажа с лифтом с двумя спальнями, двумя ванными комнатами, гостиной, меблир…
$255,777
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Дом 11 комнат в Терни, Италия
Дом 11 комнат
Терни, Италия
Число комнат 11
Площадь 350 м²
$337,161
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Дом 7 комнат в Терни, Италия
Дом 7 комнат
Терни, Италия
Число комнат 7
Площадь 100 м²
Номер ссылки: N1247 Имущественное имя: Casa Giammar Местоположение: В деревне Город/Г…
$151,141
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Квартира 7 комнат в Терни, Италия
Квартира 7 комнат
Терни, Италия
Число комнат 7
Площадь 135 м²
Квартира на втором этаже с широким видом на море Гостиная кухня три спальни Ванная комната б…
$206,947
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Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 110 м²
Квартира на первом этаже площадью более 110 кв м с кухонной кухонькой для изучения гостиной …
$126,689
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Дом 11 комнат в Терни, Италия
Дом 11 комнат
Терни, Италия
Число комнат 11
Площадь 300 м²
Номер ссылки: N1129 Имущественное имя: Каса Флавио Местоположение: В стране Город/Гор…
$174,393
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Квартира 5 комнат в Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
Число комнат 5
Площадь 76 м²
Квартиры в стадии строительства (будет персонализирован внутри) различных размеров от 62 до …
$174,393
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Таунхаус 11 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
Число комнат 11
Площадь 330 м²
Одиночная вилла в 80-х годах в отличном состоянии Земля 4000 квадратных метров в частично са…
Цена по запросу
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Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 100 м²
Квартира на первом этаже площадью около 100 квадратных метров с гостиной кухня кабинет ванна…
$81,384
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Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
Площадь 1 500 м²
Отремонтированный дом в историческом центре на трех уровнях с двух сторон (спереди и сзади) …
Цена по запросу
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Дом 8 комнат в Терни, Италия
Дом 8 комнат
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 200 м²
Номер ссылки: N1290 Имущественное имя: Casa Erminio Местоположение: В стране Город/Го…
$110,449
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Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 140 м²
Квартира первого этажа в кондоминиуме всего из двух квартир. Вход, гостиная, кухонька, три с…
$145,328
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Дом 15 комнат в Терни, Италия
Дом 15 комнат
Терни, Италия
Число комнат 15
Площадь 600 м²
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
$296,469
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Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
Площадь 200 м²
Фермерский дом, который будет снесен и восстановлен, состоит из более недавней части (1950-е…
$69,757
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Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
Площадь 450 м²
Фермерский дом будет полностью отреставрирован на трех этажах (150 х 3) мкк Крыша частично о…
Цена по запросу
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Дом 19 комнат в Терни, Италия
Дом 19 комнат
Терни, Италия
Число комнат 19
Площадь 550 м²
Здание на трех уровнях плюс мансарда Общее состояние Хорошая квартира на первом этаже 205 кв…
$406,918
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Квартира 2 комнаты в Терни, Италия
Квартира 2 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Комплекс недвижимости, состоящий из 51 квартиры площадью около 50 квадратных метров каждая. …
Цена по запросу
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Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Тернях, Италия

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