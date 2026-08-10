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Жилье в Вентимилье, Италия

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9 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Вентимилья, Италия
Вилла 3 комнаты
Вентимилья, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
LH-5V06. Вилла в Вентимилья. Сан РемоВилла с видом на море на побережье Италии, Лигурия, Вен…
$533,351
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Вентимилья, Италия
Вилла 6 комнат
Вентимилья, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 360 м²
KK-5V43. Вилла с частным пляжем в ЛигурииПрямо на берегу Лигурийского моря и всего в 1 км от…
$5,63 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Вентимилья, Италия
Квартира 4 комнаты
Вентимилья, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 90 м²
KK-VENT-001. Квартира на набережной в Вентимилье с видом на мореКвартира на набережной в Вен…
$586,100
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Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 3 комнаты в Latte, Италия
Вилла 3 комнаты
Latte, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 350 м²
KK-5V07. Вилла на продажу в Латте-ВентимильяВилла 350квм между Гримальди (граница с Францией…
$3,52 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 спальни в Вентимилья, Италия
Квартира 3 спальни
Вентимилья, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 6
На первой береговой линии с видом на море расположен эксклюзивный пентхаус площадью около 21…
$1,94 млн
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Вилла 4 комнаты в Вентимилья, Италия
Вилла 4 комнаты
Вентимилья, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 265 м²
KK-280817. Вилла на продажу, Лигурия, Вентимилья Вилла недавно полностью реконстрированная, …
$621,266
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Mortola Inferiore, Италия
Вилла 4 комнаты
Mortola Inferiore, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 400 м²
KK-280416. Вилла "Карина" в городе Мортола. ЛигурияОбладающая неоспоримым шармом вилла распо…
$4,69 млн
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Вентимилья, Италия
Квартира 3 комнаты
Вентимилья, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 95 м²
KK-IV771. Квартира в престижном жилом комплексеВ престижном жилом комплексе, расположенном н…
$761,930
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Вентимилья, Италия
Вилла
Вентимилья, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Вилла, расположенная на живописном мысе Капо Мортола, всего в двух шагах от французской гран…
$5,00 млн
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