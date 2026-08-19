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Жилье в Comunita della Vallagarina, Италия

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Rovereto
12
Mori
7
22 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 4 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего из 12 эксклюзивных апа…
$421,521
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Квартира 3 комнаты в Mori, Италия
Квартира 3 комнаты
Mori, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
$256,197
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Квартира 4 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 4 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего из 12 эксклюзивных апа…
$410,573
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 4 комнаты в Mori, Италия
Квартира 4 комнаты
Mori, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
В Мори строится новая четырехкомнатная квартира Квартира предназначена для обеспечения макс…
$316,415
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Квартира 3 комнаты в Mori, Италия
Квартира 3 комнаты
Mori, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
$256,197
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Квартира 4 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 4 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Расположенный на втором этаже недавно построенного здания, состоящего всего из 12 эксклюзивн…
$421,521
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 3 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего всего из 12 эксклюзивн…
$301,087
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Квартира 3 комнаты в Mori, Италия
Квартира 3 комнаты
Mori, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
$256,197
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Вилла 7 комнат в Rovereto, Италия
Вилла 7 комнат
Rovereto, Италия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Эта вилла расположена в уникальном месте на самом красивом холме в Роверето, а также недалек…
$908,735
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Дом 4 комнаты в Brentonico, Италия
Дом 4 комнаты
Brentonico, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Красивое шале в Полсе ( ~ 1200 MASL ) Он расположен на Виа дель Боско в Полсе, недалеко от …
$377,727
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Квартира 3 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 3 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Расположенный на втором этаже недавно построенного здания, состоящего всего из 12 эксклюзивн…
$312,035
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Квартира 4 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 4 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Новая возможность во вновь построенном здании, состоящем из 12 эксклюзивных квартир. Больша…
$443,419
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Вилла 25 комнат в Marco, Италия
Вилла 25 комнат
Marco, Италия
Число комнат 25
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 5 000 м²
Мы предлагаем к продаже ферму "Maso Speron d'Oro", много лет управляемую семьей Cipriani, ра…
$4,55 млн
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Квартира 3 комнаты в Mori, Италия
Квартира 3 комнаты
Mori, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
$256,197
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Пентхаус 4 комнаты в Rovereto, Италия
Пентхаус 4 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Представьте, что вы пересекаете порог пентхауса мечты, где каждая деталь была разработана, ч…
$739,031
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Вилла 10 комнат в Villa Lagarina, Италия
Вилла 10 комнат
Villa Lagarina, Италия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
В самом центре местечка Виллы Лагарина мы предлагаем к продаже прекрасно отремонтированный т…
$458,747
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Квартира 3 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 3 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего из 12 эксклюзивных апа…
$312,035
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Квартира 4 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 4 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего исключительно из 12 кв…
$410,573
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Квартира 4 комнаты в Mori, Италия
Квартира 4 комнаты
Mori, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
$338,312
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Квартира 3 комнаты в Mori, Италия
Квартира 3 комнаты
Mori, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
$425,901
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Квартира 4 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 4 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Расположенный на втором этаже недавно построенного здания, состоящего всего из 12 эксклюзивн…
$421,521
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Вилла 6 комнат в Nogaredo, Италия
Вилла 6 комнат
Nogaredo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Эта роскошная вилла в Ногаредо (TN), расположенная в очаровательном холмистом районе, предла…
$1,37 млн
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