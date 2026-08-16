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Жилье в Faggeto Lario, Италия

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дома
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6 объектов найдено
Квартира 6 комнат в Molina, Италия
Квартира 6 комнат
Molina, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 150 м²
MV-270221-2. Апартамент в Фаджето Ларио с видом на озеро КомоАпартамент в Фаджето Ларио с ви…
$808,818
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 5 комнат в Molina, Италия
Вилла 5 комнат
Molina, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 380 м²
GR-Pb-32. Озеро Комо Вилла в Faggeto LarioВилла с незабываемым видом на озеро в Faggeto La…
$2,05 млн
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Molina, Италия
Вилла
Molina, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
$1,74 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла 6 комнат в Lemna, Италия
Вилла 6 комнат
Lemna, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 360 м²
MV-270221. Роскошный дом с дизайнерским ремонтом на озере КомоРоскошный дом с дизайнерским р…
$1,99 млн
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 16 комнат в Molina, Италия
Вилла 16 комнат
Molina, Италия
Число комнат 16
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Вилла Giusy имеет площадь 500 квадратных метров, расположена на трех этажах и имеет 5 спален…
$13,14 млн
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Вилла 8 комнат в Molina, Италия
Вилла 8 комнат
Molina, Италия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
В живописной деревне Фаджето-Ларио на озере Комо мы рады представить очаровательную недвижим…
$1,73 млн
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LDV InvestLDV Invest

Параметры недвижимости в Faggeto Lario, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на озеро
Недорогая
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