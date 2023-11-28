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Жильё в Sirmione, Италия

квартиры
36
дома
11
47 объектов найдено
Квартира 3 спальни с бассейном в Sirmione, Италия
Квартира 3 спальни с бассейном
Sirmione, Италия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
GH-SV00094. Новые прекрасные апартаменты рядом с пляжемСирмионе. В районе Коломбаре городка …
€390,000
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Вилла 3 спальни в Sirmione, Италия
Вилла 3 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 4
Площадь 330 м²
GA-V001073. Вилла с видом на озеро в SirmioneРасположенная в великолепном месте озера Гарда …
€2,50 млн
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни в Sirmione, Италия
Вилла 3 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 4
Площадь 350 м²
GA-V000979. Эксклюзивная недвижимость на берегу озера с парком в СирмионеПрестижная недвижим…
€2,99 млн
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
GH-Срок сдачи: 2019. Квартиры с великолепным видом в Сирмионе.В городке Сирмионе... в элитн…
€1,25 млн
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни в Sirmione, Италия
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 4
Площадь 160 м²
GH-SV00042. Элитный пентхаус на двух уровнях прямо на озереМежду городками Сирмионе и Песчир…
€1,95 млн
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 4 спальни в Sirmione, Италия
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 5
Площадь 250 м²
ABI-805NE. Красивая вилла с бассейном и великолепным видом на первой береговой линии озера Г…
€11,00 млн
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален в Sirmione, Италия
Вилла 5 спален
Sirmione, Италия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
WW-220415-1. Вилла на полуострове Сирмионе в самом эксклюзивном районе на территории замкаНа…
€12,00 млн
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 4 спальни в Sirmione, Италия
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
VB-VSirm. Вилла в Сирмионе в нескольких метрах от озераВилла расположена на первой линии в 2…
€1,70 млн
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни в Sirmione, Италия
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 4
Площадь 230 м²
ABI-1066А. Престижный аттик с превосходным видом на озеро ГардаУникальное предложение на 1-й…
€1,50 млн
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни в Sirmione, Италия
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 4
WW-120315-2. Квартира в элитном комплексе на первой линии в СирмионеЧетырёхкомнатная квартир…
€1,60 млн
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
HK-020517. Апартаменты в сердце Сирмионе дель Гарда, зона КоломбареАпартаменты в сердце Си…
€310,000
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Вилла 4 спальни в Sirmione, Италия
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 5
Площадь 400 м²
ABI-813N. Новый, современный дом с бассейном в Сирмионе - озеро Гарда Новый, современный дом…
€1,80 млн
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Квартира 2 спальни в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
GH-SV00030. Трехкомнатная квартира с бассейном и видом на озероВ окруженном природой кондоми…
€135,000
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Квартира 2 спальни в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
GH-SV00002. Трехкомнатная квартира в двух шагах от пляжаШикарная трехкомнатная квартира на п…
€197,000
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Расположенный в элегантном комплексе в нескольких шагах от знаменитого пляжа Брема, мы предл…
€500,000
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Расположенный в элегантном комплексе в нескольких шагах от знаменитого пляжа Брема, мы предл…
€540,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Расположенный в элегантном комплексе в нескольких шагах от знаменитого пляжа Брема, мы предл…
€590,000
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 050 м²
Эта потрясающая роскошная вилла расположена на знаменитом полуострове Сирмионе, в старом гор…
€7,39 млн
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Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
На полуострове Сирмионе, в эксклюзивном месте и недалеко от центра, мы предлагаем виллу, рас…
€4,50 млн
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Квартира 2 спальни с теннисным кортом, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни с теннисным кортом, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
В местечке Пунта Гро, знаменитого городка Сирмионе, в нескольких метрах от озера, мы предлаг…
€630,000
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Квартира 2 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Сирмионе - в резиденции с бассейном, расположенной в тихом и уютном уголке в центре Коломбар…
€345,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Sirmione, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Sirmione, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
В центре района Коломбаре городка Сирмионе, мы предлагаем к продаже новую отремонтированную…
€398,000
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Sirmione, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Sirmione, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
В нескольких минутах от озера, вдали от хаоса и в то же время рядом со всеми основными дорог…
€997,000
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Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Sirmione, Италия
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Sirmione, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Новый жилой комплекс недалеко от пляжа Пунта Гро, состоящий из 30 полностью независимых вилл…
€780,000
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Район Лагуна городка Сирмионе, рядом со всей инфраструктурой, предлагаем к продаже предлагае…
€169,000
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Квартира 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Sirmione, Италия
Квартира 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Sirmione, Италия
Комнаты 17
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 446 м²
Всего в нескольких минутах от озера, вдали от хаоса и в то же время удобно для всеми основны…
€2,00 млн
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
This appartment for sale in Sirmione, located in the province of Brescia, in enchanting Ital…
€258,000
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Квартира 1 спальня с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Sirmione, Италия
Квартира 1 спальня с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Sirmione, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Район Лугана городка Сирмионе, в резиденции с бассейном предлагается к продаже квартира на …
€220,000
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Квартира 2 спальни с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
В самом сердце Коломбаре, в двух шагах от центра и пляжа, мы предлагаем просторные апартамен…
€439,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В резиденции с бассейном, расположенной в нескольких шагах от термальных лечебниц и центра р…
€267,000
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