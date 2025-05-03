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Жильё в Unione dei Comuni della Val Vibrata, Италия

Tortoreto
8
Martinsicuro
3
18 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Tortoreto Lido, Италия
Квартира 4 комнаты
Tortoreto Lido, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
EC-23. Элитный апартамент в г. Торторето Элитный апартамент на продажу в г. Торторето, на пе…
$544,911
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Tortoreto, Италия
Вилла 6 комнат
Tortoreto, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 320 м²
EC-. Дом недавно построен, в Торторето.Вилла состоит из трех уровнях общей площадью около 32…
$337,845
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Дом в Colonnella, Италия
Дом
Colonnella, Италия
Площадь 200 000 м²
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Villa Rosa, Италия
Вилла 6 комнат
Villa Rosa, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 300 м²
BG-H112 . Частная вилла с садом, Альба-АдриатикаЧастная вилла на берегу моря в Альба Адриати…
$2,40 млн
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Вилла 4 комнаты в Tortoreto Lido, Италия
Вилла 4 комнаты
Tortoreto Lido, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
EC-181219-3. ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И САДОМ 2100м2ТОРТОРЕТО АЛЬТО: ПОЛН…
$490,420
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Вилла 3 комнаты в Colonnella, Италия
Вилла 3 комнаты
Colonnella, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 200 м²
EC-181219-5. Вилла в городе КолоннеллаВилла в городе Колоннелла всего в пяти минутах от пляж…
$299,701
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Вилла 6 комнат в Tortoreto, Италия
Вилла 6 комнат
Tortoreto, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 320 м²
EC-181219-1. Дом недавней постройки, в ТорторетоВилла состоит из трех уровнях общей площадью…
$337,845
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Red Feniks Montenegro
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Таунхаус 9 комнат в Colonnella, Италия
Таунхаус 9 комнат
Colonnella, Италия
Число комнат 9
Площадь 180 м²
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Martinsicuro, Италия
Вилла 4 комнаты
Martinsicuro, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
EC-181219. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла с прекрасн…
$359,641
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Вилла 6 комнат в Corropoli, Италия
Вилла 6 комнат
Corropoli, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 800 м²
BG-V801 . Частная вилла в классическом стиле в Сан-ОмероЧастная вилла в классическом стиле, …
$1,63 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 5 комнат в Tortoreto, Италия
Вилла 5 комнат
Tortoreto, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 250 м²
EC-. Предлагаем на продажу элегантную виллу с видом на мореВ прекрасном городке Торторето, р…
$1,20 млн
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Квартира 5 комнат в Controguerra, Италия
Квартира 5 комнат
Controguerra, Италия
Число комнат 5
Площадь 75 м²
Апартаменты первого этажа с одной или двумя спальнями, ванной комнатой, гостиной, кухней, ба…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Tortoreto, Италия
Квартира 4 комнаты
Tortoreto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
EC-. Элитный апартамент на продажу в г. ТорторетоЭлитный апартамент на продажу в г. Торторет…
$534,013
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 комнаты в Colonnella, Италия
Квартира 3 комнаты
Colonnella, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 67 м²
EC-. Апартамент всего в 80м от моряАпартамент находится всего в 80м от моря, расположена на …
$250,659
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Вилла 3 комнаты в Colonnella, Италия
Вилла 3 комнаты
Colonnella, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 200 м²
EC-. Вилла в городе КолоннеллаВилла в городе Колоннелла всего в пяти минутах от пляжа и в не…
$299,701
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Дом в Tortoreto, Италия
Дом
Tortoreto, Италия
Площадь 1 500 м²
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Tortoreto, Италия
Вилла 4 комнаты
Tortoreto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
EC-. ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И САДОМ 2100 кв.мТОРТОРЕТО АЛЬТО: ПОЛНОСТЬ…
$490,420
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Вилла 4 комнаты в Martinsicuro, Италия
Вилла 4 комнаты
Martinsicuro, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
EC-. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла, площадью около …
$359,641
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Типы недвижимости в Unione dei Comuni della Val Vibrata

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