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Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Murta Maria, Италия
8
4
350 м²
5/5
!!!!! Специальное предложение по цене до 1 мая 2023. Евро 1.250.000,00 !!!!!!!! Пентха…
€1,15 млн
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Riva del Garda, Италия
4
3
197 м²
We offer for sale a penthouse of rare beauty located in the heart of Riva del Garda. This pr…
€1,35 млн
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Пентхаус 3 спальни с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Милан, Италия
5
3
285 м²
€4,80 млн
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Lonato del Garda, Италия
8
2
200 м²
Этот необыкновенный пентхаус расположен в эксклюзивной резиденции с бассейном в Паденге, одн…
€950,000
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Пентхаус 3 спальни
Bardolino, Италия
5
3
526 м²
This upcoming 140 sqm lake view penthouse in Bardolino is the ultimate expression of luxury …
€2,30 млн
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Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
2
1
65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
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Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
3
1
148 м²
Жилой комплекс, где внимание к каждой детали сочетается с архитектурной элегантностью: Совр…
€580,000
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
4
2
148 м²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
€801,600
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
4
2
161 м²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
€871,600
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
6
2
185 м²
В великолепной резиденции с общим бассейном, мы предлагаем к продаже великолепный двухуровне…
€1,40 млн
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Toscolano Maderno, Италия
5
2
114 м²
Immersed in the setting of Lake Garda, we propose for sale two splendid penthouses on the se…
€1,01 млн
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Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
4
2
247 м²
Imagine crossing the doorstep of a dream penthouse, where every detail has been designed to …
€675,000
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Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
2
1
65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
6
5
282 м²
В атмосфере прошлых лет, в самом сердце городка Дезенцано-дель-Гарда, прямо с видом на знаме…
€2,80 млн
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Пентхаус 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
9
6
363 м²
В атмосфере старины, в самом сердце ujhjlrf Дезенцано-дель-Гарда, прямо с видом на Порто Vec…
€3,30 млн
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Пентхаус 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
3
2
145 м²
КМы предлагаем к продаже красивый пентхаус в современном стиле, расположенный на последнем э…
€915,000
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
4
2
178 м²
Недалеко от озера и набережной, в тихом жилом районе, рядом со всей инфраструктурой и магази…
€785,000
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Пентхаус 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
6
5
348 м²
В окружении зелени и изумрудных холмов, в нескольких минутах от центра городка Дезенцано и о…
€1,30 млн
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Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Lonato del Garda, Италия
5
2
158 м²
В очаровательном уголке холмов Паденге-суль-Гарда расположилась резиденция "Aquarama", недав…
€1,15 млн
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Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Toscolano Maderno, Италия
3
1
84 м²
В великолепном окружении озера Гарда мы предлагаем на продажу элегантный, недавно полностью …
€340,000
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Пентхаус 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
3
2
201 м²
Расположенный в престижном месте, недалеко от набережной озера и исторического центра знамен…
€1,25 млн
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
4
2
221 м²
В престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и исторического центра знам…
€1,36 млн
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
5
3
280 м²
Расположенный в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
€1,74 млн
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Malcesine, Италия
4
3
130 м²
Мы предлагаем к продаже элегантный пентхаус, расположенный на третьем и последнем этаже здан…
€810,000
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Изео, Италия
6
2
210 м²
Жилой комплекс состоит из 2 эксклюзивных дуплексов и 4 роскошных квартир. В продаже остался …
€755,000
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Пентхаус 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Pozzolengo, Италия
3
2
159 м²
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
€675,000
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
5
3
241 м²
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
€2,00 млн
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
4
3
324 м²
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже 2 пентхауса на третьем этаже с фантастическими…
€1,59 млн
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
4
3
364 м²
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже великолепный пентхаус больших в новом жилом ко…
€1,78 млн
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Пентхаус 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico
Bussolengo, Италия
5
2
245 м²
Всего в 15 минутах езды на машине от озера Гарда и города Вероны, мы предлагаем к продаже эт…
€530,000
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