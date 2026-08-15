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Пентхаусы в Италии

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29
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18
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
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42 объекта найдено
Пентхаус в Анцио, Италия
Пентхаус
Анцио, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 5/5
В продаже уникальный пентхаус с дизайнерским ремонтом ивидом на море в центре Анцио Характе…
$1,39 млн
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Пентхаус в Casalgrande, Италия
Пентхаус
Casalgrande, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 7/7
Предлагается к продаже стильный и полностью отремонтированный пентхаус площадью 47 кв. м в ц…
$244,589
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Пентхаус в Lido di Jesolo, Италия
Пентхаус
Lido di Jesolo, Италия
Площадь 168 м²
Этаж 8
Этот исключительный пентхаус, расположенный на привилегированных 8-м и 9-м этажах, сочетает …
$2,27 млн
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Пентхаус 4 комнаты в SantAlessandro, Италия
Пентхаус 4 комнаты
SantAlessandro, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Предлагаем на продажу пентхаус редкой красоты, расположенный в самом сердце Рива-дель-Гарда.…
$1,48 млн
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Пентхаус 5 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 5 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Дезенцано-дель-Гарда, В историческом здании в сердце старого города, мы предлагаем эксклюзив…
$1,31 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Malcesine, Италия
Пентхаус 4 комнаты
Malcesine, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Мы предлагаем к продаже элегантный пентхаус, расположенный на третьем и последнем этаже здан…
$886,837
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TekceTekce
Пентхаус в Градо, Италия
Пентхаус
Градо, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 366 м²
GRADO ITALY - PRESTIGIOUS THREE-BEDROOM PENTHOUSE ON TWO LEVELS In a central location, no…
$2,59 млн
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Пентхаус 6 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 6 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 282 м²
В атмосфере прошлых лет, в самом сердце городка Дезенцано-дель-Гарда, прямо с видом на знаме…
$3,07 млн
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Пентхаус 9 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 9 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 363 м²
В атмосфере старины, в самом сердце ujhjlrf Дезенцано-дель-Гарда, прямо с видом на Порто Vec…
$3,61 млн
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Пентхаус 5 комнат в Bardolino, Италия
Пентхаус 5 комнат
Bardolino, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 526 м²
Этот предстоящий пентхаус с видом на озеро площадью 140 кв. м в Бардолино является окончател…
$2,52 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Недалеко от озера и набережной, в тихом жилом районе, рядом со всей инфраструктурой и магази…
$859,466
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Пентхаус 2 комнаты в Salo, Италия
Пентхаус 2 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
$767,279
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Пентхаус 5 комнат в Padenghe sul Garda, Италия
Пентхаус 5 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
В очаровательном уголке холмов Паденге-суль-Гарда расположилась резиденция "Aquarama", недав…
$1,26 млн
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Пентхаус 8 комнат в Padenghe sul Garda, Италия
Пентхаус 8 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этот необыкновенный пентхаус расположен в эксклюзивной резиденции с бассейном в Паденге, одн…
$1,04 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Дезенцано дель Гарда, новый и эксклюзивный пентхаус в историческом центре города.  Недвижимо…
$525,533
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Пентхаус 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 364 м²
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже великолепный пентхаус больших в новом жилом ко…
$1,95 млн
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Пентхаус 8 комнат в Volta Mantovana, Италия
Пентхаус 8 комнат
Volta Mantovana, Италия
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
In the heart of Volta Mantovana, in a privileged location granting access to all amenities, …
$598,889
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Пентхаус 5 комнат в Toscolano Maderno, Италия
Пентхаус 5 комнат
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Погруженные в обстановку озера Гарда, мы предлагаем на продажу два великолепных пентхауса на…
$1,11 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Пентхаус 3 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
В великолепном окружении озера Гарда мы предлагаем на продажу элегантный, недавно полностью …
$372,253
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Пентхаус 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
В престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и исторического центра знам…
$1,49 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Жилой комплекс, где внимание к каждой детали сочетается с архитектурной элегантностью: Совр…
$635,019
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Пентхаус 2 комнаты в Salo, Италия
Пентхаус 2 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
$767,279
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Пентхаус 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
КМы предлагаем к продаже красивый пентхаус в современном стиле, расположенный на последнем э…
$1,00 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Porto Cervo, Италия
Пентхаус 4 комнаты
Porto Cervo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
In the luxuriant and characteristic Porto cervo we propose a beautiful four-roomed flat with…
$1,53 млн
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Пентхаус 5 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 5 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Эта роскошная недвижимость занимает четвертый этаж одного из самых элегантных зданий в центр…
$1,07 млн
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Пентхаус 5 комнат в Милан, Италия
Пентхаус 5 комнат
Милан, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
$5,26 млн
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Пентхаус в Альгеро, Италия
Пентхаус
Альгеро, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этот эксклюзивный пентхаус представляет собой уникальную возможность для тех, кто ищет элега…
$1,10 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Rovereto, Италия
Пентхаус 4 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Представьте, что вы пересекаете порог пентхауса мечты, где каждая деталь была разработана, ч…
$739,031
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Пентхаус 1 комната в Padenghe sul Garda, Италия
Пентхаус 1 комната
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Роскошные пентхаусы с великолепным видом на озеро и возможностью индивидуальной отделки. Не…
$2,13 млн
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Пентхаус 5 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 5 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
$2,18 млн
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Параметры недвижимости в Италии

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