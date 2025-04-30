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Виллы с видом на море в Италии

Тоскана
58
Флоренция
11
Милан
4
Сардиния
41
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32 объекта найдено
Вилла в Policoro, Италия
Вилла
Policoro, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
К продаже предлагается эксклюзивная вилла VL/1-7, расположенная в Лагуне, с частным пляжем и…
$705,726
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Вилла в Терни, Италия
Вилла
Терни, Италия
Площадь 400 м²
Элитная вилла на побережье Тирренского моря в одном из самых престижных курортов Италии — Са…
$5,68 млн
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 500 м²
Уникальная старинная вилла в курортном городке Санта-Маринелла, недалеко от Рима, на живопис…
$3,10 млн
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Вилла в Терни, Италия
Вилла
Терни, Италия
Площадь 330 м²
Отдельный дом с захватывающими видами на море и горы расположен в живописной долине Лигурийс…
$1,03 млн
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 765 м²
Роскошная отдельная вилла на продажу с видом на море и участком 10 000 кв.м. в Черветери, не…
$2,27 млн
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Вилла в Tropea, Италия
Вилла
Tropea, Италия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жилье и надежный вариан…
$376,601
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Вилла 12 комнат в Сардиния, Италия
Вилла 12 комнат
Сардиния, Италия
Число комнат 12
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Элегантная вилла на берегу моря с выходм к двум пляжам. Основная вилла состоит из столовой,…
Цена по запросу
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продается двухэтажная вилла в Калабрии, в 3 минутах езды от белоснежного лазурного пляжа нед…
$489,455
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Жилой комплекс “Sole & Mare”, состоящий из 42 вилл, расположен недалеко от Тирренского моря …
$335,789
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Вилла в Porto Cervo, Италия
Вилла
Porto Cervo, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
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$3,07 млн
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Вилла в Porto Rotondo, Италия
Вилла
Porto Rotondo, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 400 м²
Вилла на Сардинии расположена в Порто-Ротондо, на улице Пунта Лада с террасой и великолепным…
$2,96 млн
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Строится под клиента.   Комплекс Residence Dei Fiori находится в живописном городке Замброне…
$218,319
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Вилла в Сассари, Италия
Вилла
Сассари, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла на Сардинии находится в зоне Монтиканалья, в нескольких минутах от Порто-Черво. С терр…
$1,25 млн
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Вилла в Аренцано, Италия
Вилла
Аренцано, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Новые виллы в Лигурии расположены в сосновом лесу г. Аренцано, на территории закрытого компл…
$1,76 млн
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Вилла в Vallebona, Италия
Вилла
Vallebona, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Вилла в Лигурии расположена в красивом живописном месте, среди зеленых холмов, с фантастичес…
$739,874
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Вилла в Pozzarello, Италия
Вилла
Pozzarello, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 360 м²
Эксклюзивная роскошная двухэтажная вилла с прекрасным панорамным видом на залив между Арджен…
$2,73 млн
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Вилла в Сан-Ремо, Италия
Вилла
Сан-Ремо, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 347 м²
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$2,39 млн
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Уютный дом в живописном Замброне! Каждый раз приезжая в этот город вы будете погружаться в а…
$391,938
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Вилла в Portofino, Италия
Вилла
Portofino, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
В живописном местечке Портофино, недалеко от кристально-чистого моря продается вилла класса …
$21,63 млн
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Вилла в Lido di Noto, Италия
Вилла
Lido di Noto, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Провинция Сиракузы, на берегу прекрасного залива недалеко от городка Ното в стиле барокко пр…
$1,91 млн
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Вилла в Pizzo, Италия
Вилла
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Жилой комплекс состоит из отдельно стоящих вилл в Пиццо Калабро.  Комплекс находится на перв…
$349,311
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Вилла в Милан, Италия
Вилла
Милан, Италия
Площадь 410 м²
Вилла в живописном городке Бавено, на берегу озера Маджоре в Пьемонте. Это идеальное место …
$1,45 млн
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Вилла в La Trinitai e VignolaTrinita dAgultu e Vignola, Италия
Вилла
La Trinitai e VignolaTrinita dAgultu e Vignola, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Виллы находятся на Сардинии в Коста-Парадизо, в комплексе Борго-дей-Фиори из 32 домов. Виллы…
$266,355
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Вилла 4 комнаты в Bianzano, Италия
Вилла 4 комнаты
Bianzano, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
НЕЗАВИСИМАЯ НОВАЯ ВИЛЛА, с участком 3000 м2, окруженная зеленью, с отличным освещением и пот…
$314,743
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Вилла 6 комнат в Гроссето, Италия
Вилла 6 комнат
Гроссето, Италия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Villa Jenny a Cala Piccola Вилла в Монте-Арджентарио расположена в престижном частной рез…
$2,27 млн
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
❗️Последняя вилла на продажу в комплексе SEVENVILLAS ?? Комплекс Sevenvillas расположился в …
$371,143
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Вилла в Терни, Италия
Вилла
Терни, Италия
Площадь 350 м²
Уникальная и эксклюзивная независимая вилла начала 20 века, расположенная на чудесном хребте…
$2,89 млн
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Вилла в Staletti, Италия
Вилла
Staletti, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Великолепная вилла Villa Carito находится в Копанелло (Калабрия), в окружении элитных вилл. …
$1,71 млн
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Вилла в Сассари, Италия
Вилла
Сассари, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Престижная вилла, расположенная в нескольких шагах от пляжа Певеро и от центра Порто-Черво. …
$7,40 млн
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Открыты продажи на виллы во второй очереди комплекса Residence Dei Fiori в Замброне. Замброн…
$272,899
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