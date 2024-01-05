Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Абруццо

Жильё в Абруццо, Италия

Tortoreto
13
Giulianova
11
Alba Adriatica
9
Silvi
6
Pineto
5
Монтесильвано
5
Citta Sant Angelo
4
Martinsicuro
4
116 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Controguerra, Италия
Квартира 5 комнат
Controguerra, Италия
Число комнат 5
Площадь 75 м²
Квартиры на первом этаже с одной или двумя спальнями, ванной комнатой, гостиной, кухней, бал…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус 13 комнат в Монтесильвано, Италия
Таунхаус 13 комнат
Монтесильвано, Италия
Число комнат 13
Площадь 300 м²
Вилла с 2020 года незаселенная, с земельным участком 17 м2. Цокольный этаж с подвалом и ванн…
€550,000
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Silvi, Италия
Квартира 5 комнат
Silvi, Италия
Число комнат 5
Площадь 90 м²
90м2 квартира в 100м от моря в кондоминиуме 4 единицы. Первый этаж с двумя спальнями, двумя …
€110,000
Оставить заявку
Дом 9 комнат в Moscufo, Италия
Дом 9 комнат
Moscufo, Италия
Число комнат 9
Площадь 500 м²
Сельский дом будет полностью восстановлен со складом площадью 250 м2 - 9,0 га земли с 3000 о…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус 11 комнат в Moscufo, Италия
Таунхаус 11 комнат
Moscufo, Италия
Число комнат 11
Площадь 250 м²
Недавно построенная вилла со складом ( таверна ) 1000 м2 на двух уровнях ( 500 + 500 ) Земля…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом в Tortoreto, Италия
Дом
Tortoreto, Италия
Площадь 1 500 м²
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус 9 комнат в Colonnella, Италия
Таунхаус 9 комнат
Colonnella, Италия
Число комнат 9
Площадь 180 м²
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом в Монтесильвано, Италия
Дом
Монтесильвано, Италия
Площадь 6 000 м²
Участок на берегу моря площадью 6000 квадратных метров, из которых 2000 2000 жилых и 2000 ко…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус 11 комнат в Giulianova, Италия
Таунхаус 11 комнат
Giulianova, Италия
Число комнат 11
Площадь 350 м²
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом в Colonnella, Италия
Дом
Colonnella, Италия
Площадь 200 000 м²
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом в San Vito Chietino, Италия
Дом
San Vito Chietino, Италия
Площадь 6 000 м²
78 кв.м. квартира с отдельным входом на первом этаже с широким видом на море. Две спальни, г…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 9 комнат в Loreto Aprutino, Италия
Дом 9 комнат
Loreto Aprutino, Италия
Число комнат 9
Площадь 210 м²
Отдельно стоящий дом в довольно хорошем состоянии со всеми услугами аксессуаров 45 кв.м. С в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Alba Adriatica, Италия
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
Число комнат 3
ЕС-141019-2. Мансардная квартира в Альба-АдриатикеМансардная квартира в Альба-Адриатике. рас…
€115,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня в Alba Adriatica, Италия
Квартира 1 спальня
Alba Adriatica, Италия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
ЕС-141019-4. Квартира в Альба АдриатикаКвартира на продажу в Альба Адриатика в готовом состо…
€115,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня в Tortoreto Lido, Италия
Квартира 1 спальня
Tortoreto Lido, Италия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
ЕС-141019-5. Квартира в Торторето-ЛидоКвартира для продажи в Торторето-Лидо всего в 400 метр…
€115,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Corropoli, Италия
Квартира 2 спальни
Corropoli, Италия
Число комнат 3
Площадь 85 м²
ЕС-141019-3. Квартира в недавно построенном доме в г. КоррополиКвартира для продажи в недавн…
€107,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Alba Adriatica, Италия
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
Число комнат 3
Площадь 65 м²
ЕС-141019. Апартамент в г. Альба Адриатика - 250м от моряАпартамент в г. Альба Адриатика - 2…
€125,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Silvi, Италия
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
ЕС-141019-1. Просторный апартамент площадью 120 кв.м.В живописном регионе Абруццо (одним из …
€115,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни в Campli, Италия
Вилла 2 спальни
Campli, Италия
Число комнат 3
Площадь 70 м²
EC-290119. Город Кампли, дом площадью 70 кв.мГород Кампли, предлагается на продажу дом площа…
€135,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни в Collecorvino, Италия
Вилла 2 спальни
Collecorvino, Италия
Число комнат 3
EC-260119. Прекрасный отдельно стоящий домВ живописном районе недалеко от города читта сант-…
€150,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни в Citta Sant Angelo, Италия
Квартира 3 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
Число комнат 4
EC-. Предлагаем для продажи квартиру площадью 120 кв. м., недавно отремонтированнаяПредлагае…
€195,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни в Pineto, Италия
Квартира 3 спальни
Pineto, Италия
Число комнат 4
Площадь 78 м²
РО-111016. Новая квартира в элитном комплексе в 5 минутах от моря в ПинеттоНовая квартира в …
€270,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла с бассейном в Pietraferrazzana, Италия
Вилла с бассейном
Pietraferrazzana, Италия
Площадь 430 м²
ARH-180220-3. Вилла на стадии строительства в КолледимеццоЦена снижена до 180 000 евро Необ…
€180,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Francavilla al Mare, Италия
Вилла 3 спальни
Francavilla al Mare, Италия
Число комнат 4
РО-171016. Прекрасная вилла Александра в самом сердце ИталииУникальное предложение на рынке …
€1,70 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни в Citta Sant Angelo, Италия
Квартира 3 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
Число комнат 4
Площадь 130 м²
УС-. Апартамент в изысканном и престижном жилом комплексеВ изысканном и престижном жилом ком…
€215,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Citta Sant Angelo, Италия
Квартира 2 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
Число комнат 3
Площадь 95 м²
EC-. Престижный жилой комплекс в 500 м от моряВ городе Монтесильвано, провинция Пескара, в р…
€174,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня в Citta Sant Angelo, Италия
Квартира 1 спальня
Citta Sant Angelo, Италия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
EC-. Предлагаем на продажу уютную квартиру площадью 50 кв.мВ г. Монтесильвано, в 3 км от мор…
€90,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Silvi, Италия
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
EC-. Аренда просторного апартамента площадью 120 кв.мВ живописном регионе Абруццо (одним из …
€115,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни в Tortoreto, Италия
Квартира 3 спальни
Tortoreto, Италия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
EC-. Элитный апартамент на продажу в г. ТорторетоЭлитный апартамент на продажу в г. Торторет…
€490,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Colonnella, Италия
Квартира 2 спальни
Colonnella, Италия
Число комнат 3
Площадь 67 м²
EC-. Апартамент всего в 80м от моряАпартамент находится всего в 80м от моря, расположена на …
€230,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский

Типы недвижимости в Абруццо

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Абруццо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти