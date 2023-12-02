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Жильё в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия

Laveno-Mombello
3
Luino
3
11 объектов найдено
Вилла 5 спален в Gavirate, Италия
Вилла 5 спален
Gavirate, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
VB-061119-2. Прекрасная вилла в стиле шале700 м2 дом,  20.000 парк с бассейном и теннисным к…
€4,50 млн
в месяц
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Вилла в Luino, Италия
Вилла
Luino, Италия
Площадь 1 300 м²
VB-061119. Прекрасная вилла в стиле либерти с видом на озероВилла в Луино, прямо на границе …
€4,90 млн
в месяц
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Вилла в Luino, Италия
Вилла
Luino, Италия
Площадь 500 м²
VB-061119-1. Классическая вилла в стиле либертиЛуино прекрасный город, в церквях дают извест…
€4,00 млн
в месяц
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Вилла 5 спален в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Вилла 5 спален
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
FP-T975. Изысканная историческая вилла с плавучим докомВ нескольких шагах от набережной Лаве…
€2,50 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни в Ponte, Италия
Квартира 2 спальни
Ponte, Италия
Комнаты 3
Площадь 72 м²
PL-PR_A35. Продаются квартиры с изумительным видом на озеро в живописном поселке ЛавеноВ бла…
€210,000
в месяц
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Вилла 5 спален в Poppino, Италия
Вилла 5 спален
Poppino, Италия
Комнаты 6
Площадь 950 м²
AS-VF-26. Вилла на озере Маджоре Озеро Маджоре – городок Луино. Вилла “Бароци” в неоклассиче…
€8,00 млн
в месяц
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Квартира 1 спальня в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Квартира 1 спальня
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
PL-PR_A30. Озеро Маджоре. Лавено-Момбелло. Грациозная двухкомнатная квартира 55 кв.м. в прек…
€148,000
в месяц
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Вилла 2 спальни в Ronchiano, Италия
Вилла 2 спальни
Ronchiano, Италия
Комнаты 3
Площадь 205 м²
FP-T458. Частный дом в Порто Вальтравалья, Озеро МаджореНа ломбардийской стороне озера Маджо…
€330,000
в месяц
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Вилла 5 спален в Ponte, Италия
Вилла 5 спален
Ponte, Италия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
VB-57989. Вилла по проекту архитектора Качча ДоминиониПрекрасная вилла на первой линии озера…
€4,50 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни в Ponte, Италия
Вилла 3 спальни
Ponte, Италия
Комнаты 4
Площадь 359 м²
FP-T731. Вилла на холме Лавено МомбеллоНа первом холме Лавено Момбелло, в нескольких минут о…
€980,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
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€1,95 млн
в месяц
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Типы недвижимости в Comunita Montana Valli del Verbano

дома

Параметры недвижимости в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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