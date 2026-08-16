Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Comunita Montana Valli del Verbano
  4. Жилая

Жилье в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия

;
Laveno Mombello
3
6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ponte, Италия
Квартира 3 комнаты
Ponte, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 72 м²
PL-PR_A35. Продаются квартиры с изумительным видом на озеро в живописном поселке ЛавеноВ бла…
$246,162
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Motte, Италия
Вилла 6 комнат
Motte, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 950 м²
AS-VF-26. Вилла на озере Маджоре Озеро Маджоре – городок Луино. Вилла “Бароци” в неоклассиче…
$9,38 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Laveno, Италия
Вилла 6 комнат
Laveno, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
FP-T975. Изысканная историческая вилла с плавучим докомВ нескольких шагах от набережной Лаве…
$2,93 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла 3 комнаты в Porto Valtravaglia, Италия
Вилла 3 комнаты
Porto Valtravaglia, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 205 м²
FP-T458. Частный дом в Порто Вальтравалья, Озеро МаджореНа ломбардийской стороне озера Маджо…
$386,826
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Germignaga, Италия
Вилла 4 комнаты
Germignaga, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 246 м²
MV-1609-4. Уютный дом не далеко от озера Комо.Отдельные дома в Аппиано Джентиле В Аппиано Дж…
$644,710
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Ponte, Италия
Вилла 4 комнаты
Ponte, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 359 м²
FP-T731. Вилла на холме Лавено МомбеллоНа первом холме Лавено Момбелло, в нескольких минут о…
$1,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce

Типы недвижимости в Comunita Montana Valli del Verbano

дома

Параметры недвижимости в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти