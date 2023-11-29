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Вилла 7 спален с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Verbania, Италия
18
8
1 290 м²
Мы рады представить вам эту действительно необычную недвижимость, расположенную в элегантной…
€3,80 млн
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Вилла 5 спален с бассейном
Castelletto sopra Ticino, Италия
6
750 м²
VB-11105. Вилла Таранто в Национальном парке Тичино на озере Маджоре Недвижимость прекрасно …
€3,00 млн
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
5
500 м²
VB-20161. Историческая вилла в Палланца Великолепная резиденция, расположенная прямо на бе…
€6,80 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Belgirate, Италия
4
140 м²
PL-PR-C01. Стреза, Озеро Маджоре. Пол дома с садомНезависимая часть виллы площадью 140 кв.м.…
€420,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Belgirate, Италия
4
193 м²
PL-PR-C04. Каменный загородный дом с видом на озеро Всего в нескольких минутах от знаменито…
€420,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Cannobio, Италия
6
240 м²
VB-20162. Вилла на первой линии в Каннобьо Эта эксклюзивная недвижимость расположена в при…
€2,50 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален
Belgirate, Италия
6
403 м²
PL-PR-V07. Красивая вилла на продажу в городе СтрезаКрасивая вилла на продажу в городе Стрез…
€750,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни
Lesa, Италия
4
120 м²
FP-T404. Леза, квартира на продажу на берегу озераПродается хорошая квартира на берегу озера…
€275,000
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
3
113 м²
VB-20059. Новые апартаменты в БавеноВ небольшом жилом комплексе, состоящем всего из 6 недавн…
€330,000
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
3
130 м²
VB-20058. Трехкомнатные апартаменты в БавеноОзеро Маджоре, Бавено. Апартаменты на двух уровн…
€280,000
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Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
90 м²
VB-20057. Апартаменты с видом на озере МаджореОзеро Маджоре, Стреза. Трехкомнатная квартира …
€265,000
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Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
2
90 м²
VB-20060. Апартаменты в Бельджирате озеро МаджореАпартаменты расположены в жилом районе в ок…
€215,000
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Квартира 3 спальни
Belgirate, Италия
4
140 м²
VB-20061. Апартаменты с садом в СтрезеАпартаменты в резиденции со светским парком, с видом н…
€330,000
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Вилла 4 спальни
Cannobio, Италия
5
240 м²
VB-20066. Элегантная вилла на озере МаджореЭлегантная вилла на первой линии озера Маджоре с …
€4,20 млн
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Вилла 2 спальни
Premeno, Италия
3
118 м²
PL-PR-C05. Вилла с садом в отличном состоянииНа холмах Вербании, в солнечном и доминирующем …
€400,000
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Вилла
Verbania, Италия
650 м²
VB-061119-4. Прекрасная вилла со спа, в идеальном состоянии в элитной зоне Паланца, Вербания…
€3,50 млн
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Вилла
Verbania, Италия
1 150 м²
VB-111119-2. Вилла в Стрезе под полную реконструкцию Вилла в Стрезе под полную реконструкцию…
€4,40 млн
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Вилла
Verbania, Италия
450 м²
VB-111119-3. Роскошный дом с эксклюзивным видом на Озеро МаджореВилла Verbena - это роскошна…
€5,00 млн
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Вилла
Stresa, Италия
700 м²
VB-111119-4. Приятная вилла на Озере МаджореСветлая и очень комфортная вилла на озере Маджор…
€3,50 млн
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Вилла
Verbania, Италия
720 м²
PL-171019. Прекрасная вилла в ВербанииПрекрасная вилла в Вербании Площадь 720 кв.м. Участок…
€1,60 млн
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Вилла
Verbania, Италия
540 м²
PL-171019-1. Прекрасная классическая вилла в Вербании в элитной зонеПрекрасная классическая …
€1,30 млн
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Вилла
Verbania, Италия
450 м²
FP-171019. Прекрасная вилла в ВербанииПрекрасная вилла в Вербании Площадь 450 кв.м. Участок…
€2,90 млн
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Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4
550 м²
PL-PR-V24. Красивая уютная вилла большого размера, в нескольких минутах езды от озера Маджор…
€900,000
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Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
2
65 м²
PL-PR_A22. Квартира с восхитительным видом на озеро МаджореПродается квартира 65 кв.м. в кра…
€200,000
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Квартира 2 спальни
Belgirate, Италия
3
80 м²
PL-PR-A00. Светлая квартира с террасамиВ двух шагах от озера и исторического центра города, …
€220,000
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Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
5
165 м²
FP-T447. Дом расположен в центре городка ЛевоВ Лево, на холме Стрезы, рустико новой постройк…
€390,000
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Вилла 5 спален
Arona, Италия
6
1 400 м²
FP-T915. Большое владение на продажу на первом холме АронаБольшое эксклюзивное владение на …
€2,90 млн
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Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4
174 м²
FP-RIF0075. Прекрасная вилла на озере МаджореОриентация : Юг Вид на : Визави Внутренний дво…
€450,000
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Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4
324 м²
FP-T384. Современная вилла с прекрасным видом на озеро МаджореПродается современная вилла Ве…
€1,98 млн
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Квартира 2 спальни
Belgirate, Италия
3
100 м²
FP-T342. Элегантные апартаменты с видом на озероЭлегантные апартаменты с видом на озеро, рас…
€430,000
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