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Производственные помещения в Италии

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8 объектов найдено
Производство 8 686 м² в Терни, Италия
Производство 8 686 м²
Терни, Италия
Площадь 8 686 м²
Участок под застройку в панорамном месте в пригороде страны с возможностью аннексии прилегаю…
Цена по запросу
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Производство 2 000 м² в Терни, Италия
Производство 2 000 м²
Терни, Италия
Площадь 2 000 м²
Крафт-лот площадью 2000 квадратных метров в первых пригородах страны легко добраться до офис…
$174,393
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Производство 4 300 м² в Терни, Италия
Производство 4 300 м²
Терни, Италия
Площадь 4 300 м²
Строительство участка 4 300 квадратных метров для ремесленных целей
$92,137
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Производство 8 000 м² в Терни, Италия
Производство 8 000 м²
Терни, Италия
Площадь 8 000 м²
Здание ручной работы площадью 8000 квадратных метров с большим фронтом дороги на государстве…
Цена по запросу
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Производство 7 200 м² в Фолиньо, Италия
Производство 7 200 м²
Фолиньо, Италия
Площадь 7 200 м²
Цена по запросу
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Производство 2 000 м² в Терни, Италия
Производство 2 000 м²
Терни, Италия
Площадь 2 000 м²
Коттедж будет отремонтирован с 10 000 квадратных метров земли 70 квадратных метров. Утвержде…
Цена по запросу
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TekceTekce
Производство 21 000 м² в Терни, Италия
Производство 21 000 м²
Терни, Италия
Площадь 21 000 м²
Большой отремонтированный каменный фермерский дом до 50% ( на практике два соседних дома, од…
Цена по запросу
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Производство 5 000 м² в Терни, Италия
Производство 5 000 м²
Терни, Италия
Площадь 5 000 м²
Ссылочный номер: N364Название недвижимости: Casa AnnaРасположение: в странеГород / Город: Зо…
Цена по запросу
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