Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Коммерческая
  4. Производственные помещения

Производственные здания в Италии

Терни
6
Умбрия
6
Производство В архив
Очистить
7 объектов найдено
Производство в Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
Площадь 21 000 м²
Большой отремонтированный каменный фермерский дом до 50% ( на практике два соседних дома, од…
Цена по запросу
Оставить заявку
Производство в Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
Площадь 5 000 м²
Ссылочный номер: N364Название недвижимости: Casa AnnaРасположение: в странеГород / Город: Зо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Производство в Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
Площадь 8 686 м²
Участок под застройку в панорамном месте в пригороде страны с возможностью аннексии прилегаю…
Цена по запросу
Оставить заявку
Производство в Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
Площадь 1 500 м²
Огороженный ремесленный участок с воротами. Поверхность более 1500 квадратных метров вставле…
Цена по запросу
Оставить заявку
Производство в Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
Площадь 2 000 м²
Крафт-лот площадью 2000 квадратных метров в первых пригородах страны легко добраться до офис…
Цена по запросу
Оставить заявку
Производство в Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
Площадь 4 300 м²
Строительство участка 4 300 квадратных метров для ремесленных целей
Цена по запросу
Оставить заявку
Производство с парковкой, с кондиционером, с террасой в Loreto Aprutino, Италия
Производство с парковкой, с кондиционером, с террасой
Loreto Aprutino, Италия
Площадь 5 074 м²
Продается современный комплекс, состоящий из 2 расположенных рядом предприятий. Предприятия …
€2,00 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Италии

коммерческая недвижимость
отели
склады
Realting.com
Перейти