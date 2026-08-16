Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. San Siro
  4. Жилая

Жилье в San Siro, Италия

;
дома
5
5 объектов найдено
Вилла 6 комнат в San Siro, Италия
Вилла 6 комнат
San Siro, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Площадь 270 м²
In a unique position for its quiet, excellent sun exposure and splendid lake view, we offer …
$1,08 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Santa Maria, Италия
Дом 4 комнаты
Santa Maria, Италия
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
The Rustico 'La Torre' has about 70sqm, spread over 3 floors. The house was completely resto…
$218,972
Оставить заявку
Таунхаус 7 комнат в San Siro, Италия
Таунхаус 7 комнат
San Siro, Италия
Число комнат 7
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
This new detached villa is located in a hilly and sunny area of San Siro , not far from the …
$635,019
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла 6 комнат в San Siro, Италия
Вилла 6 комнат
San Siro, Италия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Exceptional 1st line villa on Como lake with swimming pool, reasonable price! Recent remode…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в San Siro, Италия
Вилла 7 комнат
San Siro, Италия
Число комнат 7
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
An elegant single villa on the first hill of San Siro, a small town in the center of the lak…
$602,174
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в San Siro, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти