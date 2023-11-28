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Жильё в Эмилия-Романья, Италия

Cento
8
Unione Alto Ferrarese
8
17 объектов найдено
Вилла 7 спален с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente в Misano Adriatico, Италия
Вилла 7 спален с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Misano Adriatico, Италия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 380 м²
This villa, spread over four floors, is distinguished by its refined elegance and is strateg…
€1,25 млн
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Вилла в Феррара, Италия
Вилла
Феррара, Италия
Площадь 1 250 м²
BG-CC859. Продается особняк 1760 года, в красивом историческом местеВ регионе Эмилия-Романья…
€2,14 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален в Римини, Италия
Вилла 5 спален
Римини, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 050 м²
BG-CC814. Особняк 1770 года в пригороде РиминиВ пригороде Римини, в сельской местности, прод…
€2,03 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален в Misano Adriatico, Италия
Вилла 5 спален
Misano Adriatico, Италия
Комнаты 6
Площадь 420 м²
WW-MA01. Вилла с садом и прямым доступом к пляжуМизано (АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ) Вилла с садом и …
€3,30 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни в Renazzo, Италия
Вилла 3 спальни
Renazzo, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Независимые виллы в РенаццоНедвижимостьНезависимые виллы в Ренаццо в & nbsp; CLASS A & nbsp;…
€320,000
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Вилла 3 спальни в Cento, Италия
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Двухквартирная вилла в ЧентоНедвижимостьДвухквартирная вилла в КЛАССЕ А в Ченто. Престижная …
€520,000
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Вилла 3 спальни в Renazzo, Италия
Вилла 3 спальни
Renazzo, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Двухквартирная вилла в РенаццоНедвижимостьДвухквартирная вилла в КЛАССЕ А в Ренаццо. 167 ква…
€350,000
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Вилла 3 спальни в Cento, Италия
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Вилла на три семьи в ЧентоНедвижимостьВеликолепная трехсемейная вилла в Ченто площадью 180 к…
€420,000
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Вилла 3 спальни в Cento, Италия
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла в сельской местности в Ченто Собственность Вилла в сельской местности в Ченто.& …
€1,000,000
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Вилла 4 спальни в Renazzo, Италия
Вилла 4 спальни
Renazzo, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Четырехсемейная вилла в РенаццоНедвижимостьВилла на четыре семьи в классе А площадью 161 кв.…
€320,000
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Вилла 3 спальни в Cento, Италия
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Три - семейная вилла в ЧентоНедвижимостьВеликолепная вилла на три - в Ченто, площадью 164 кв…
€400,000
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Вилла 3 спальни в Renazzo, Италия
Вилла 3 спальни
Renazzo, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Двухквартирный дом в Ренаццо Собственность Двухквартирный дом в КЛАССЕ А в Ренаццо. 15…
€370,000
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Дом 5 спален в Модена, Италия
Дом 5 спален
Модена, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
В городе известного Лучано Поваротти, городе Модена, где он родился и умер и прожил всю свою…
€378,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Римини, Италия
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Римини, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Продается вилла в районе города Римини. Общая площадь виллы 350 кв.м., территория – 1300 кв.…
€900,000
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Вилла с кондиционером, с видом на море, с садом в Римини, Италия
Вилла с кондиционером, с видом на море, с садом
Римини, Италия
Площадь 3 м²
Современные виллы располагаются в новой резиденции всего в 10 минутах езды от побережья Эмил…
€660,000
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Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Римини, Италия
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Римини, Италия
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Красивый пентхаус расположен в историческом центре города Римини, Эмилия – Романия. Площадь …
€600,000
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Вилла 1 спальня с кондиционером, с видом на море, в центре города в Римини, Италия
Вилла 1 спальня с кондиционером, с видом на море, в центре города
Римини, Италия
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Симпатичные апартаменты расположенные в Римини, Эмилия – Романия. Находятся в новом комплекс…
€405,000
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Типы недвижимости в Эмилия-Романья

дома

Параметры недвижимости в Эмилия-Романья, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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