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Жилье в Эмилии-Романье, Италия

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Unione Alto Ferrarese
8
Cento
8
Tresinaro Secchia
4
Casalgrande
4
20 объектов найдено
Вилла в Casalgrande, Италия
Вилла
Casalgrande, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
В Сан-Ремо, жемчужине Ривьеры-деи-Фьори, продаётся эта элегантная вилла, окружённая пышным п…
$4,07 млн
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Вилла в Santa Giustina, Италия
Вилла
Santa Giustina, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Продается вилла в районе города Римини. Общая площадь виллы 350 кв.м., территория – 1300 кв.…
$1,04 млн
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Вилла 6 комнат в Misano Adriatico, Италия
Вилла 6 комнат
Misano Adriatico, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 420 м²
WW-MA01. Вилла с садом и прямым доступом к пляжуМизано (АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ) Вилла с садом и …
$3,87 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 спальни в Casalgrande, Италия
Квартира 2 спальни
Casalgrande, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1
Квартира расположена на первом этаже ухоженного кондоминиума в тихом месте, вдали от городск…
$256,236
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Вилла в Феррара, Италия
Вилла
Феррара, Италия
Площадь 1 250 м²
BG-CC859. Продается особняк 1760 года, в красивом историческом местеВ регионе Эмилия-Романья…
$2,51 млн
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Вилла
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…
$2,90 млн
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус в Casalgrande, Италия
Пентхаус
Casalgrande, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 7/7
Предлагается к продаже стильный и полностью отремонтированный пентхаус площадью 47 кв. м в ц…
$244,589
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Вилла 6 комнат в Римини, Италия
Вилла 6 комнат
Римини, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 050 м²
BG-CC814. Особняк 1770 года в пригороде РиминиВ пригороде Римини, в сельской местности, прод…
$2,38 млн
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Renazzo, Италия
Вилла 4 комнаты
Renazzo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Независимые виллы в РенаццоНедвижимостьНезависимые виллы в Ренаццо в   CLASS A   различных р…
$320,316
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Вилла 9 комнат в Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Вилла 9 комнат
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…
$5,50 млн
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Вилла 4 комнаты в Cento, Италия
Вилла 4 комнаты
Cento, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Вилла в сельской местности в Ченто Собственность Вилла в сельской местности в Ченто.  …
$1,00 млн
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Вилла 5 комнат в Cento, Италия
Вилла 5 комнат
Cento, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Двухквартирная вилла в ЧентоНедвижимостьДвухквартирная вилла в КЛАССЕ А в Ченто. Престижная …
$520,514
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Вилла 5 комнат в Renazzo, Италия
Вилла 5 комнат
Renazzo, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Четырехсемейная вилла в РенаццоНедвижимостьВилла на четыре семьи в классе А площадью 161 кв.…
$320,316
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Вилла в Болонья, Италия
Вилла
Болонья, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 000 м²
Недвижимость расположена в холмистой местности в непосредственной близости от городов Болонь…
$3,31 млн
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Вилла 15 комнат в Riccione, Италия
Вилла 15 комнат
Riccione, Италия
Число комнат 15
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 380 м²
Эта вилла, расположенная на четырех этажах, отличается изысканной элегантностью и стратегиче…
$1,37 млн
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Квартира 2 спальни в Casalgrande, Италия
Квартира 2 спальни
Casalgrande, Италия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается уникальная квартира в роскошной резиденции на побережье Сан-Ремо, Италия, стоимост…
$544,936
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Вилла 4 комнаты в Cento, Италия
Вилла 4 комнаты
Cento, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Три - семейная вилла в ЧентоНедвижимостьВеликолепная вилла на три - в Ченто, площадью 164 кв…
$400,395
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Вилла 4 комнаты в Renazzo, Италия
Вилла 4 комнаты
Renazzo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Двухквартирный дом в Ренаццо Собственность Двухквартирный дом в КЛАССЕ А в Ренаццо. 15…
$370,366
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Вилла 4 комнаты в Cento, Италия
Вилла 4 комнаты
Cento, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Вилла на три семьи в ЧентоНедвижимостьВеликолепная трехсемейная вилла в Ченто площадью 180 к…
$420,415
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Вилла 4 комнаты в Renazzo, Италия
Вилла 4 комнаты
Renazzo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Двухквартирная вилла в РенаццоНедвижимостьДвухквартирная вилла в КЛАССЕ А в Ренаццо. 167 ква…
$350,346
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Типы недвижимости в Эмилии-Романье

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Эмилии-Романье, Италия

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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