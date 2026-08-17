Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Венеция
  4. Жилая

Жилье в Венеции, Италия

;
квартиры
6
8 объектов найдено
Вилла в Венеция, Италия
Вилла
Венеция, Италия
Площадь 1 300 м²
Уникальная резиденция с крытым бассейном, большим парком и частным прудом — роскошное помест…
$3,55 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Pellestrina, Италия
Квартира 3 комнаты
Pellestrina, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
$262,767
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Pellestrina, Италия
Квартира 2 комнаты
Pellestrina, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
$233,862
Оставить заявку
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 комнаты в Pellestrina, Италия
Квартира 3 комнаты
Pellestrina, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
$372,253
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Pellestrina, Италия
Квартира 4 комнаты
Pellestrina, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
$433,565
Оставить заявку
Таунхаус в Pellestrina, Италия
Таунхаус
Pellestrina, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Венецианское Лидо расположено всего в нескольких минутах от Венеции, одного из самых удивите…
$1,68 млн
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 5 комнат в Pellestrina, Италия
Квартира 5 комнат
Pellestrina, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
$476,265
Оставить заявку
Квартира 23 спальни в Венеция, Италия
Квартира 23 спальни
Венеция, Италия
Количество спален 23
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 160 м²
На острове Мурано, рядом с Кампо-Сан-Бернардо, расположен этот элегантный отель, построенный…
$3,83 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Венеции, Италия

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Венеции

Сколько стоит 1 кв.м венецианской недвижимости?

В центре города - не менее 4100-4200 евро, за его пределами - на тысячу евро меньше.

В каких районах чаще всего приобретают жилье?

Если речь идет об островной части города, то наиболее активно продажа недвижимости в Венеции идет в районах Дорсодуро, Санта-Кроче и Кастелло. Дорсодуро (включая о.Джудекка) привлекает спокойной атмосферой, Кастелло - нетипичным для Венеции обилием зелени, а в Санта-Кроче обилие достопримечательностей сочетается с умеренным количеством туристов. Районы Сан-Марко и Сан-Поло менее востребованы из-за высоких цен и туристических толп. В материковой части недвижимость приобретают в районе Местре: в этой локации недвижимость в Венеции наиболее дешевая.

Существуют ли особые условия для иностранцев при покупке венецианской недвижимости?

Граждане всех других стран приобретают жилье в Венеции на тех же условиях, что и итальянцы, но только в том случае, если в их странах итальянские граждане также имеют право покупать недвижимость.
Realting.com
Перейти