Если речь идет об островной части города, то наиболее активно продажа недвижимости в Венеции идет в районах Дорсодуро, Санта-Кроче и Кастелло. Дорсодуро (включая о.Джудекка) привлекает спокойной атмосферой, Кастелло - нетипичным для Венеции обилием зелени, а в Санта-Кроче обилие достопримечательностей сочетается с умеренным количеством туристов. Районы Сан-Марко и Сан-Поло менее востребованы из-за высоких цен и туристических толп. В материковой части недвижимость приобретают в районе Местре: в этой локации недвижимость в Венеции наиболее дешевая.