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Жильё в Перуджа, Италия

дома
9
9 объектов найдено
Вилла 14 комнат в Bevagna, Италия
Вилла 14 комнат
Bevagna, Италия
Комнаты 14
Площадь 600 м²
Вилла будет завершена в парке 2500 м2. Поверхность с аксессуарами более 600 квадратных метро…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален в Spoleto, Италия
Вилла 5 спален
Spoleto, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 000 м²
IT-281016. Исторический средневековый замок XII века постройкиПродажа исторического средневе…
€1,50 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален в Перуджа, Италия
Вилла 5 спален
Перуджа, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 100 м²
LD-0591. Элитная вилла окруженная великолепной природой УмбрииЭлитная вилла окруженная вел…
€3,70 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален в Перуджа, Италия
Вилла 5 спален
Перуджа, Италия
Комнаты 6
Площадь 400 м²
LD-0429. Элитная вилла в отличном панорамном местеЭлитная вилла , недавно полностью восстано…
€1,25 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 6 спален в Citta della Pieve, Италия
Вилла 6 спален
Citta della Pieve, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Красивый каменный фермерский дом у подножия исторической деревни Читта Делла Пьеве. Наслажда…
€1,26 млн
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Вилла 4 спальни в Paciano, Италия
Вилла 4 спальни
Paciano, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
This villa in Paciano feels like paradise: surrounded by 100 olive trees, birds, a wellness …
€1,20 млн
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Вилла 9 спален в Перуджа, Италия
Вилла 9 спален
Перуджа, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 465 м²
Расположенный в зеленом сердце Умбрии, отель на вершине холма Перуджа простирается на 6 га з…
€3,20 млн
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Дом 8 комнат в Todi, Италия
Дом 8 комнат
Todi, Италия
Комнаты 8
Площадь 200 м²
Сельский дом на окраине с земельным участком 2,0 га. Первый этаж 60 кв.м. Поднятый первый эт…
Цена по запросу
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Вилла 8 спален с countryside old farmhouse pool view trasimeno lake umbria в Tuoro sul Trasimeno, Италия
Вилла 8 спален с countryside old farmhouse pool view trasimeno lake umbria
Tuoro sul Trasimeno, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Эта изысканная недвижимость расположена в холмистой и доминирующей позиции на озере Тразимен…
€1,69 млн
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Параметры недвижимости в Перуджа, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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