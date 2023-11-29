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17 объектов найдено
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Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6
1 022 м²
LD-0537. Великолепная усадьба в окружении зеленых холмов КьянтиВ нескольких километрах от Фл…
€17,00 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни
Флоренция, Италия
5
430 м²
LD-0234. Роскошныи домо во ФлоренцииРоскошная вилла с панорамным видом и средневековой башне…
€1,10 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6
1 000 м²
LD-0424. Элитная вилла в Эмилия РоманьяЭлитная вилла в Эмилия Романья, перестроенная из стар…
€3,50 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6
700 м²
LD-0206. Аристократическая вилла второй половины XIX векаАристократическая вилла второй поло…
€4,30 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6
900 м²
VB-POFLOR. Историческая вилла в окрестностях ФлоренцииШикарная вилла с элегантным интерьером…
€5,00 млн
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Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6
600 м²
VB-VILSER. Историческая вилла в Кастильоне-дель-ЛагоВилла расположена на границе Умбрии и То…
€3,70 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6
2 000 м²
VB-POMF. Шикарное поместье рядом с ФлоренциейШикарное поместье площадью 2000 кв.м с земельны…
€6,50 млн
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Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6
900 м²
VB-VILCAMA. Великолепная вилла в Камайоре в ТосканеИсторическая вилла в стиле "либерти" площ…
€4,50 млн
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни
Флоренция, Италия
5
SG-VI_FI_141_Adrian. Уникальная в историческом и географическом контектсе двух-этажная вилла…
€3,50 млн
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Вилла 3 спальни
Флоренция, Италия
4
SG-VI_FI_142_Adrian. Двух-этажная вилла с бассейном в 15 минутах от Флоренции. Провинция:Фло…
€1,90 млн
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Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6
6 200 м²
LD-0063. Шикарная вилла в ФлоренцииРоскошная вилла для продажи в Тоскане, может быть использ…
€13,00 млн
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Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6
2 320 м²
VB-90059. Уникальный объект недвижимости во Флоренции Уникальный объект недвижимости – компл…
€28,00 млн
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Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6
420 м²
LD-1387. Роскошная вилла во ФлоренцииСтаринный тосканский дом в очень панорамном месте , на …
€2,58 млн
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Вилла 3 спальни
Флоренция, Италия
4
300 м²
CA-9005 . Роскошная вилла с бассейном расположена на холмах СеттиньяноРоскошная вилла с басс…
€2,00 млн
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Вилла
Флоренция, Италия
400 м²
LD-1440. Вилла под Флоренцией. ТосканаВилла расположена в одном из самых престижных районов …
€2,50 млн
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Особняк 10 спален
Флоренция, Италия
10
10
1 065 м²
3
Жилое здание, построенно в 1865-1897г.г. архитектором Нарциссо Фросали по заказу семьи Веньи…
€5,90 млн
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Особняк 10 спален
Флоренция, Италия
10
10
3 000 м²
3
Продается уникальный объект недалеко от Флоренции. Бессрочная лицензия на большую и малую…
Цена по запросу
1
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