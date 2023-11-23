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756 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Кокинон-Хорион, Греция
3
2
This designer villa for sale in Apokoronas, Chania Crete, is located in the seaside village …
€840,000
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Вилла 10 комнат с видом на море, с видом на город
Херсониссос, Греция
10
726 м²
1
Предлагаются на продажу: две непревзойденные роскошные виллы на берегу моря площадью 379 кв.…
€6,00 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Дом 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Patsos, Греция
4
1
152 м²
2
Patsos is a mountainous traditional settlement, just 24 km from the city of Rethymnon. In th…
€35,000
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Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Metaxochori, Греция
4
1
190 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€290,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Festos, Греция
5
2
160 м²
1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
€1,25 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Дом 4 спальни
Вамос, Греция
4
4
This staggering stone villa for sale in Apokoronas, Chania Crete, is located in the famous p…
Цена по запросу
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
5
2
165 м²
-1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из 2 …
€410,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с бассейном
Кноссос, Греция
3
2
84 м²
1/2
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€365,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 комнаты с бассейном
Кноссос, Греция
3
94 м²
1
Продается таунхаус площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€407,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
домик 17 т, Греция
6
3
410 м²
4
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Кри…
€1,60 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
92 м²
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м на острове Крит. Из окон открывае…
€86,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
4
3
132 м²
1/3
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит. Расположе…
€420,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
5
1
140 м²
1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€110,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
3
1
99 м²
1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€270,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Дом 6 спален
District of Heraklion, Греция
6
5
Эта исключительная вилла на продажу в Ираклионе, Крит, расположена на вершине холма, обеспеч…
€2,30 млн
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Таунхаус 4 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
5
1
140 м²
1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€86,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
District of Sitia, Греция
5
2
93 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€160,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город
Municipality of Pachia Ammos, Греция
4
1
90 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€170,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни
Агия Пелагия, Греция
3
3
250 м²
Код недвижимости: HPS4280 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди для €1.500.000 . Это 250 кв.…
€1,50 млн
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Вилла 5 спален
Агия Пелагия, Греция
5
5
500 м²
Код недвижимости: HPS4278 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди для €2.200.000 . Это 500 кв.…
€2,20 млн
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Дом 3 спальни
Litsarda, Греция
3
3
Это фантастическая вилла на продажу в Апокоронас, Ханья, Крит. Он расположен в живописной де…
€495,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
5
2
143 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
4
3
124 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 124 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€500,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
4
2
143 м²
1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
4
2
143 м²
1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
2
2
143 м²
1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
4
2
131 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,550
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
2
117 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€567,600
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни
District of Heraklion, Греция
5
2
122 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€605,600
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
2
122 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€533,600
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
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