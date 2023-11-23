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Дома в Крит, Греция

виллы
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коттеджи
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таунхаусы
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756 объектов найдено
Дом 3 спальни в Кокинон-Хорион, Греция
Дом 3 спальни
Кокинон-Хорион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This designer villa for sale in Apokoronas, Chania Crete, is located in the seaside village …
€840,000
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Вилла 10 комнат с видом на море, с видом на город в Херсониссос, Греция
Вилла 10 комнат с видом на море, с видом на город
Херсониссос, Греция
Комнаты 10
Площадь 726 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу: две непревзойденные роскошные виллы на берегу моря площадью 379 кв.…
€6,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Дом 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Patsos, Греция
Дом 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Patsos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Patsos is a mountainous traditional settlement, just 24 km from the city of Rethymnon. In th…
€35,000
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Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Metaxochori, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Metaxochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€290,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Festos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Festos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
€1,25 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Дом 4 спальни в Вамос, Греция
Дом 4 спальни
Вамос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
This staggering stone villa for sale in Apokoronas, Chania Crete, is located in the famous p…
Цена по запросу
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из 2 …
€410,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с бассейном в Кноссос, Греция
Таунхаус 2 спальни с бассейном
Кноссос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€365,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 комнаты с бассейном в Кноссос, Греция
Таунхаус 3 комнаты с бассейном
Кноссос, Греция
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€407,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в домик 17 т, Греция
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
домик 17 т, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Количество этажей 4
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Кри…
€1,60 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м на острове Крит. Из окон открывае…
€86,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Херсониссос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 1/3
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит. Расположе…
€420,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€110,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€270,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Дом 6 спален в District of Heraklion, Греция
Дом 6 спален
District of Heraklion, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Эта исключительная вилла на продажу в Ираклионе, Крит, расположена на вершине холма, обеспеч…
€2,30 млн
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Таунхаус 4 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€86,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в District of Sitia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
District of Sitia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€160,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город в Municipality of Pachia Ammos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город
Municipality of Pachia Ammos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€170,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни в Агия Пелагия, Греция
Вилла 3 спальни
Агия Пелагия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Код недвижимости: HPS4280 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди для €1.500.000 . Это 250 кв.…
€1,50 млн
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Вилла 5 спален в Агия Пелагия, Греция
Вилла 5 спален
Агия Пелагия, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Код недвижимости: HPS4278 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди для €2.200.000 . Это 500 кв.…
€2,20 млн
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Дом 3 спальни в Litsarda, Греция
Дом 3 спальни
Litsarda, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Это фантастическая вилла на продажу в Апокоронас, Ханья, Крит. Он расположен в живописной де…
€495,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 124 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€500,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни в Аммудара, Греция
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,550
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€567,600
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€605,600
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€533,600
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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