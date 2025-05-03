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Дома с гаражом в Греции

Салоники
6
Афины
69
Корфу
38
Македония и Фракия
2733
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89 объектов найдено
Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11672 - Дом для продажи в Thasos Chrisi Akti за 175,000 евро. Это 74 кв…
$183,141
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Вилла 5 комнат в Ioannina Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Ioannina Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 488 м²
Количество этажей 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
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Дом в Потамья, Греция
Дом
Потамья, Греция
Кодекс недвижимости: 11611 - Дом для продажи в Тасос Полийа за 160 000 евро. Это 136 кв. До…
$167,443
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Дом 3 спальни в Скала Сотирос, Греция
Дом 3 спальни
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
PropertyCode: 11592 MaisonetteTetteForsaleInthasosskalasotirosfor € 270.000.Tis90s.m.maisone…
$282,560
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Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код имущества: 11426 - Maisonette для продажи за 300 000 евро. Это 120 кв. Maisonette состо…
$313,956
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Дом 4 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Две квартиры на первом этаже 47,50 кв.м. каждый в Скала Потамия, Тассос, каждый из которых в…
$303,653
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Дом 2 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 2 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Property Code: 11627 - House FOR SALE in Thasos Prinos for € 83.000 . This 110 sq. m. Hous…
$90,126
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Дом 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Это недвижимость эксклюзивной архитектуры  которую не встретишь часто, сочетает в себе комфо…
$425,419
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Вилла 7 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Роскошный особняк во Врахати 190 кв.м на участке 730 кв. м рядом с пляжем. Этот особняк пред…
$377,052
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Дом 11 комнат в Пилос, Греция
Дом 11 комнат
Пилос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Available from our office is a luxurious stone villa located in the wider area of Pylos. Mad…
$1,70 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$563,860
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Дом 5 спален в Скала Калирахис, Греция
Дом 5 спален
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Имущественный кодекс: 11524 - Дом для продажи в Тасос Скала Каллирачис за 800 000 евро. Этот…
$885,696
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Дуплекс 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дуплекс 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
- Лутраки, район Ливадаки - Продаея дом общей площадью 80 кв.м. (30 кв.м первый этаж и 50 к…
$232,578
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Вилла 10 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 10 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
- Лутраки-Перахора - Роскошное здание 600 м2 на участке 6000 м2. Здание состоит из 4 полнос…
$2,71 млн
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Дом 5 спален в Скала Сотирос, Греция
Дом 5 спален
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11453 - Дом для продажи в Thasos Skala Sotiros за 300 000 евро. Это 262…
$313,956
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Дом 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Перахора  Лутраки Невероятная возможность приобрести потрясающий дом, состоящий из двух нез…
$173,595
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Дом 3 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11653 - Дом для продажи в Thasos Astrida за 280 000 евро. Это 70 кв. Ме…
$293,025
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Дом в Thassos Municipality, Греция
Дом
Thassos Municipality, Греция
Код имущества: 11398 - Maisonette для продажи в Thasos Mikros Prinos за 120 000 евро. Это 96…
$125,582
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Дом 2 спальни в Скала Сотирос, Греция
Дом 2 спальни
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
PropertyCode: 11591 MaisonetteTetteForsaleInthasosskalasotirosfor € 190.000.This72sq.m.maiso…
$198,839
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Вилла 4 комнаты в Plaka, Греция
Вилла 4 комнаты
Plaka, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Каменная вилла с бассейном и видом на море Cовременная и полностью обустроенная новая вил…
$1,01 млн
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Stunning new home in Halkidiki with this stunning stone-built complex of gated homes. This s…
$449,555
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Дом 3 комнаты в Chorafakia, Греция
Дом 3 комнаты
Chorafakia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Три дома, построенные из цельного камня (отличается особой прочностью и красивым оттенком), …
$271,087
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Дом 3 спальни в Каллирахи, Греция
Дом 3 спальни
Каллирахи, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11633 - Дом для продажи в 520 000 евро. Это 120 кв. Меблированный дом с…
$544,190
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Особняк 5 спален в Каландра, Греция
Особняк 5 спален
Каландра, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98 млн
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Таунхаус 14 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 14 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Частный дом 750m² имеет два уровня . Находитсяна  участке  площадью 9000 квм . Дом находится…
$412,288
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Вилла 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла – 135 кв.м. на участке 698 кв.м. Этот уникальный дом сочетает в с…
$399,581
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Особняк 7 комнат в Лутракион, Греция
Особняк 7 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Вилла 266 квм с частком площадью 252квм. На первом этаже 100 кв.м. находится просторная гост…
$269,675
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Дом 3 спальни в Хрисуполис, Греция
Дом 3 спальни
Хрисуполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11531 - Maisonette FOR SALE в Центре Крисуполи за € 125.000. Этот 105 …
$134,937
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 750 м²
Built in 1981, An entertainer masterpiece, timeless design on the sea in Kassandria Halkidik…
$4,43 млн
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Коттедж 5 комнат в Криопиги, Греция
Коттедж 5 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
🌟 Шикарный коттедж на первой линии моря, 2  этажа  площадью 140 кв.м на полуострове Кассандр…
$463,994
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