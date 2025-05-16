Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Pallini Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Pallini Municipal Unit, Греция

виллы
226
коттеджи
39
таунхаусы
134
дуплексы
5
515 объектов найдено
Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 141 м²
Код собственности: HPS5494 - Вилла для продажи в Паллини-Палиури за €750 000. Эта вилла площ…
$851,426
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Неа-Скиони, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Эти апартаменты расположены в деревне Неа Скиони, всего в 30 метрах от пляжа. Строительство …
$221,856
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Ханиотис, Греция
Дом 2 спальни
Ханиотис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Полностью меблированный современный мезонет расположен в популярной курортной деревне, котор…
$448,195
Оставить заявку
Вилла в Неа-Скиони, Греция
Вилла
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя этот уникальный, спроектированный архитектором дом, расположенный на тихом…
$2,40 млн
Оставить заявку
Вилла в Лоутра, Греция
Вилла
Лоутра, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ!!  Жизнь на высшем уровне: в живописном Лутра Халкидики создаются…
$1,31 млн
Оставить заявку
Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Beautiful country home set back on the hill tucked away for ultimate privacy and a peaceful …
$848,379
Оставить заявку
Таунхаус в Палиури, Греция
Таунхаус
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Maisonette in the quaint town of Paliouri with a separate apartment for guests or ideal for …
$297,849
Оставить заявку
Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя воплощение роскошной жизни в самом сердце процветающего приморского города…
$1,19 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Ханиотис, Греция
Дом 4 спальни
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Роскошный мезонет расположен в пригороде популярной туристической деревни Ханиоти в 1500 мет…
$739,521
Оставить заявку
Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
$135,921
Оставить заявку
Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Идеальный дом для отдыха для большой семьи, включающий 73 кв. м жилой площади на 2 этажах. В…
$130,035
Оставить заявку
Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Эта современная роскошная вилла расположена в закрытом поселке в самом востребованном районе…
$711,302
Оставить заявку
Таунхаус в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эта современная вилла с 3 спальнями расположена в роскошной и безопасной урбанизации Халкиди…
$370,758
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Лоутра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лоутра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$312,914
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Пефкохори, Греция
Таунхаус 5 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$485,561
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 комнаты в Пефкохори, Греция
Коттедж 2 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 45 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$162,941
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в тихом и спокойном месте, в тихом и престижном районе, этот потрясающий дом в…
$293,761
Оставить заявку
Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В процветающем приморском городе Полихроно у нас есть идеальный двухэтажный мезонет, который…
$195,220
Оставить заявку
Дом 5 спален в Полихроно, Греция
Дом 5 спален
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Роскошные дома расположены в популярной курортной деревне Полихроно всего в 100 метрах от пл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Полихроно, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$245,861
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 3 спальни в Пефкохори, Греция
Дом 3 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Μaisonette расположен в популярной деревне Пефкохори всего в 140 метрах от пляжа. Марионетта…
$296,929
Оставить заявку
Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Код собственности: HPS4221 - Вилла для продажи в Паллини Полихроно за 700 000 евро. Эта вилл…
$774,984
Оставить заявку
Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в Пефкохори Халкидики, просторную виллу с 204 кв. м жилой площади на 3 этаж…
$938,278
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 155 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$435,283
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 6 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 191 м²
Количество этажей 3
Виллы📍Халкидики, Кассандра  Площадь: 191 м² Комнаты: 6 Спален: 5 Ванных: 5 Эт…
$654,963
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Вилла «Finesse» расположена в Пефкохори, Халкидики, в престижном районе в тихом регионе Касс…
$759,523
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Полихроно, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$448,810
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Коттедж 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$469,684
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
It’s a MUST-see home in the thriving seaside town of PEFKOHORI HALKIDIKI KASSANDRA. One is a…
$545,505
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$292,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти