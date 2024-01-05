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Дома в Panorama Municipal Unit, Греция

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51 объект найдено
Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 193 м²
Код недвижимости: HPS4493 — Дом НА ПРОДАЖУ в Панорама Ойкисмос Македония за 650 000 евро. Эт…
€650,000
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Дом 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Код недвижимости: HPS4428 — Дом НА ПРОДАЖУ в Центре Панорама за 850 000 евро. Это 400 кв.м. …
€850,000
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Дом 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPR3371 - ПРОДАЕТСЯ дом в Панорама Центр для €480.000 . Этот меблированный…
€480,000
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Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 467 м²
Код недвижимости: HPS3977 - Дом для продажи в Pylea Elaiones для € 1.100.000 . Это 467 кв. …
€1,10 млн
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Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 447 м²
Код недвижимости: HPS3978 - Дом для продажи в Pylea Elaiones для € 1.100.000 . Это 447 кв. …
€1,10 млн
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Дом 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Код недвижимости: HPS3877 - Дом на продажу в Panorama Synoikismos Nomou 751 для € 670.000 . …
€670,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€620,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Дом 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Код недвижимости: HPS129 - Дом на продажу в Panorama Synoikismos Nomou 751 за € 680.000. Это…
€750,000
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Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной кла…
€3,00 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€340,000
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS2984 - Вилла на продажу в Panorama Palios Oikismos Panoramatos для € 1.…
€1,80 млн
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Вилла 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Property Code: HPS2692 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €1.800.0…
€1,80 млн
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Вилла 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 900 м²
Property Code: HPS2531 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €7.000.0…
€7,00 млн
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Вилла 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Property Code: HPS2524 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €1.050.0…
€1,05 млн
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Вилла 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 040 м²
Код недвижимости: HPS176 - Вилла на продажу в Panorama Palios Oikismos Panoramatos для € 2.7…
€2,20 млн
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ ДОМ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО КОМФОРТА Три этажа дома предполагают приватную, общую и гос…
€1,60 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€320,000
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Таунхаус 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€500,000
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€190,000
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Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Вилла имеет угловое расположение. И…
€1,65 млн
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€1,80 млн
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€1,92 млн
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Вилла 3 спальни с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 3 спальни с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной кухни,…
€1,95 млн
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€630,000
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Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
€800,000
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Вилла 5 спален с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€2,70 млн
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Таунхаус 4 спальни с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
€420,000
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Вилла 7 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
€1,50 млн
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Параметры недвижимости в Panorama Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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