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Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
1
193 м²
Код недвижимости: HPS4493 — Дом НА ПРОДАЖУ в Панорама Ойкисмос Македония за 650 000 евро. Эт…
€650,000
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Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
4
400 м²
Код недвижимости: HPS4428 — Дом НА ПРОДАЖУ в Центре Панорама за 850 000 евро. Это 400 кв.м. …
€850,000
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Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
1
200 м²
Код недвижимости: HPR3371 - ПРОДАЕТСЯ дом в Панорама Центр для €480.000 . Этот меблированный…
€480,000
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Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
467 м²
Код недвижимости: HPS3977 - Дом для продажи в Pylea Elaiones для € 1.100.000 . Это 467 кв. …
€1,10 млн
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Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
447 м²
Код недвижимости: HPS3978 - Дом для продажи в Pylea Elaiones для € 1.100.000 . Это 447 кв. …
€1,10 млн
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Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
3
235 м²
Код недвижимости: HPS3877 - Дом на продажу в Panorama Synoikismos Nomou 751 для € 670.000 . …
€670,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
3
180 м²
3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
3
250 м²
4
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€620,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
3
400 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
2
250 м²
Код недвижимости: HPS129 - Дом на продажу в Panorama Synoikismos Nomou 751 за € 680.000. Это…
€750,000
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Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
11
5
700 м²
5
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной кла…
€3,00 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
1
150 м²
3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€340,000
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
4
300 м²
Код недвижимости: HPS2984 - Вилла на продажу в Panorama Palios Oikismos Panoramatos для € 1.…
€1,80 млн
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Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
4
300 м²
Property Code: HPS2692 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €1.800.0…
€1,80 млн
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Вилла 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
3
900 м²
Property Code: HPS2531 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €7.000.0…
€7,00 млн
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Вилла 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
450 м²
Property Code: HPS2524 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €1.050.0…
€1,05 млн
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Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
2
1 040 м²
Код недвижимости: HPS176 - Вилла на продажу в Panorama Palios Oikismos Panoramatos для € 2.7…
€2,20 млн
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1
300 м²
1
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ ДОМ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО КОМФОРТА Три этажа дома предполагают приватную, общую и гос…
€1,60 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
2
150 м²
3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€320,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
3
260 м²
1
Продается таунхаус площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€500,000
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
3
300 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€190,000
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Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
420 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Вилла имеет угловое расположение. И…
€1,65 млн
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
1
160 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€1,80 млн
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
6
850 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€1,92 млн
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Вилла 3 спальни с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
4
400 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной кухни,…
€1,95 млн
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
2
330 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€630,000
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Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
2
280 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
€800,000
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Вилла 5 спален с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
5
600 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€2,70 млн
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Таунхаус 4 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
3
220 м²
1
€420,000
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Вилла 7 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
9
4
420 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
€1,50 млн
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