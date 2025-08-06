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Дома в Municipality of Northern Corfu, Греция

Kassopaia Municipal Unit
22
60 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Агиос - Пантелеймонас, Греция
Коттедж 1 комната
Агиос - Пантелеймонас, Греция
Число комнат 1
Площадь 87 м²
Продается дом в районе Айос ПантелеймонНа продажу предлагается отдельный дом, включающий:Нез…
$115,716
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Коттедж 1 комната в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен дом на начальном этапе строительства (железобетонный каркас). Состоит и…
$274,423
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Дом 3 спальни в Афионас, Греция
Дом 3 спальни
Афионас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Код собственности: HPS5623 - Дом для продажи на Корфу Αgios Georgios за € 450 000. Этот 110 …
$523,084
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TekceTekce
Коттедж 3 комнаты в Касьопи, Греция
Коттедж 3 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$320,160
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Вилла 5 комнат в Ниссаки, Греция
Вилла 5 комнат
Ниссаки, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 245 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,20 млн
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Вилла в Касьопи, Греция
Вилла
Касьопи, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Код собственности: HPS5626 - Вилла для продажи в Корфу Кассиопи за €3.100.000. Эта 420 кв. м…
$3,60 млн
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Вилла 1 комната в Ниссаки, Греция
Вилла 1 комната
Ниссаки, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
На берегу Ионического моря в западной части Грециипродаетсяроскошная вилла площадью 280 кв.м…
$3,66 млн
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Вилла в Катаволос, Греция
Вилла
Катаволос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Имущественный код: HPS5600 - Вилла для продажи в Корфу Кассиопи за 3,4 млн евро. Эта 314 кв.…
$3,95 млн
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Вилла 6 комнат в Катаволос, Греция
Вилла 6 комнат
Катаволос, Греция
Число комнат 6
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена вилла площадью 650 кв.м с панорманым видом на море в районе Агни на се…
Цена по запросу
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Коттедж 5 комнат в Валанио/Валанейо, Греция
Коттедж 5 комнат
Валанио/Валанейо, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 222 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$262,989
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Коттедж 3 комнаты в Афионас, Греция
Коттедж 3 комнаты
Афионас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$365,897
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Northern Corfu, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Northern Corfu, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 91 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
$114,343
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Коттедж 1 комната в Магоуладес, Греция
Коттедж 1 комната
Магоуладес, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из одной кла…
$285,857
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Коттедж 4 комнаты в Ливади, Греция
Коттедж 4 комнаты
Ливади, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной …
$200,100
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Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$497,392
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Таунхаус 3 комнаты в Lauki, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Lauki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$148,646
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Коттедж 3 комнаты в Авлиоте, Греция
Коттедж 3 комнаты
Авлиоте, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит…
$108,626
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Коттедж 1 комната в Кароусадес, Греция
Коттедж 1 комната
Кароусадес, Греция
Число комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
На острове Корфу в западной части греции,продаются четыре коттеджа ,три из которых по 35кв.м…
$285,857
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Коттедж 4 комнаты в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Айос-Георгиос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Котт…
$800,401
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Коттедж 1 комната в Магоуладес, Греция
Коттедж 1 комната
Магоуладес, Греция
Число комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Корфу. Из окон открыв…
$80,040
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Коттедж 14 комнат в Municipality of Northern Corfu, Греция
Коттедж 14 комнат
Municipality of Northern Corfu, Греция
Число комнат 14
Площадь 343 м²
Этаж 1/1
Продажа недвижимости на первой линии в районе Сидари.Недвижимость имеет общую площадь 343 кв…
$2,86 млн
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Таунхаус 1 комната в Агницини, Греция
Таунхаус 1 комната
Агницини, Греция
Число комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается мезонет площадью 146 кв.м с участком 534 кв.м в районе Трици.Недвижимость состоит …
$274,423
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Таунхаус 6 комнат в Кароусадес, Греция
Таунхаус 6 комнат
Кароусадес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 106 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на …
$125,777
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Коттедж 1 комната в Магоуладес, Греция
Коттедж 1 комната
Магоуладес, Греция
Число комнат 1
Площадь 409 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 409 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на л…
$106,339
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Вилла 6 комнат в Агиос - Стефанос, Греция
Вилла 6 комнат
Агиос - Стефанос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 188 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
$1,54 млн
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Коттедж 1 комната в Ахарави, Греция
Коттедж 1 комната
Ахарави, Греция
Число комнат 1
Площадь 236 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлено 2 дома 136 кв.м и 100 кв.м в деревне Ахарави на севере Корфу. *Дом 136…
$823,269
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Коттедж 3 комнаты в Хантатес/Хантадес, Греция
Коттедж 3 комнаты
Хантатес/Хантадес, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$188,666
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Коттедж 1 комната в Калами, Греция
Коттедж 1 комната
Калами, Греция
Число комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$377,332
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Коттедж 7 комнат в Аграфи/Аграфой, Греция
Коттедж 7 комнат
Аграфи/Аграфой, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$228,686
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Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,60 млн
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