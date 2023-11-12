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31 объект найдено
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
2
251 м²
Vari south of Athens Corby area, independent maisonette 251 sq.m. in excellent condition due…
€790,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
5
450 м²
-1/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€2,10 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
2
192 м²
Varkiza south of Athens, Asirmatos Varis area, newly built maisonette of 192 sq.m. building …
€750,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
2
223 м²
Vari south of Athens, Korbi area, detached house of 223 sq.m. 3 levels (ground floor-1st & 2…
€580,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
1
85 м²
2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж …
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
2
207 м²
Vari south of Athens Miladeza area, independent maisonette of 207 sq.m. on a plot of 200 sq.…
€550,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1
289 м²
1
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€820,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6
4
350 м²
Vari south of Athens, Miladeza area, detached house of 350 sq.m. on a plot of 300 sq.m. exce…
€650,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
300 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…
€1,000,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с камином
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
2
300 м²
Vari, Korbi area south of Athens: ultra-luxurious corner detached house on a plot of 250 sq.…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с Spalni
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5
6
580 м²
Код недвижимости: 1470 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 5 спален, Вилла общей площадью 580 кв…
€1,80 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с Spalni
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
3
250 м²
Код недвижимости: 1397 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, Дом общей площадью 250 кв.м, 3 уровня Vari. Не…
€465,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с Spalni
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
105 м²
Ref: 143 - Vari Detached cottage -style house with 3 Bedrooms, 1 Livingroom, 1 Kitchen, 1 Ba…
€250,000
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Таунхаус 5 комнат с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5
236 м²
2
Продается великолепный таунхаус в престижном приморском районе Афин, Вуле. Дом состоит из дв…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
6
485 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 485 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,60 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5
2
85 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
€680,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
8
6
470 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 470 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€850,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6
2
275 м²
1
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€660,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5
2
200 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€1,40 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с бассейном, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
4
377 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 377 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€650,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5
3
260 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€550,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6
2
251 м²
1
Продается таунхаус площадью 251 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€600,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
3
245 м²
1
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6
2
180 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,60 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
1
260 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€900,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
1
120 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€1,000,000
Рекомендовать
Коттедж 2 комнаты с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
225 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6
2
225 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5
4
213 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€1,35 млн
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
2
450 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
€1,30 млн
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Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция
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