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Дома в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

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Panorama Municipal Unit
20
Pylaia Municipal Unit
10
Chortiatis Municipal Unit
3
33 объекта найдено
Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Property Code: HPS5476 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.050.000 . This 295 sq. m.…
$1,21 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Property Code: HPS5260 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.800.000 . This 320 sq. m…
$2,07 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
Property Code: HPS5470 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 930.000 . This 252 sq. m. …
$1,07 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Property Code: HPS5277 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.200.000 . This 330 sq. m…
$1,38 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Property Code: HPS5300 - Villa FOR SALE in Panorama Synoikismos Nomou 751 for € 1.750.000 .…
$2,01 млн
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Дом 4 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Код собственности: HPS4428 - Дом для продажи в Панорамном центре за €1.100.000 Это 440.00 кв…
$1,28 млн
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Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 332 м²
Property Code: HPS4689 - House FOR SALE in Panorama Center for € 950.000 . This 332.00 sq. …
$1,09 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Property Code: HPS5399 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.580.000 . This 450 sq. m.…
$1,82 млн
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Дом 4 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
Property Code: HPS2755 - House FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.700.000 . This 380 sq. m.…
$1,96 млн
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Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 479 м²
Property Code: HPS4686 - House FOR SALE in Pylea Elaiones for € 1.350.000 . This 479.00 sq.…
$1,55 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Property Code: HPS5396 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.350.000 . This 375 sq. m.…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Код недвижимости: HPS129 - Дом на продажу в Panorama Synoikismos Nomou 751 за € 680.000. Это…
$863,139
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
Property Code: HPS5471 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 790.000 . This 252 sq. m. …
$909,174
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 040 м²
Код недвижимости: HPS176 - Вилла на продажу в Panorama Palios Oikismos Panoramatos для € 2.7…
$3,80 млн
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Таунхаус в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Продаётся просторная мезонетта площадью 300 кв.м, расположенная на четырёх уровнях, в отличн…
$754,786
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Property Code: HPS5725 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.300.000 . This 340 sq. m…
$1,50 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Property Code: HPS4527 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.200.000 . This 300 sq. m.…
$1,38 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Код собственности: HPS5699 - Вилла для продажи в Панорамном центре за €1.200.000. Эта вилла …
$1,38 млн
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Коттедж 3 спальни в Thermi, Греция
Коттедж 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$100,360
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Grekodom Development
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Дом 6 спален в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 6 спален
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 445 м²
Имущественный код: HPS2747 - Дом для продажи в Центре Хортиатиса за €1,180,000. Этот 445 кв.…
$1,36 млн
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Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 331 м²
Property Code: HPS5012 - House FOR SALE in Panorama Center for € 950.000 . This 331.00 sq. …
$1,09 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Property Code: HPS5785 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.350.000 . This 200.00 sq…
$1,55 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Property Code: HPS5475 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.150.000 . This 295 sq. m.…
$1,32 млн
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Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 192 м²
Property Code: HPS4493 - House FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 580.000 . This…
$667,495
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Коттедж 1 спальня в Thermi, Греция
Коттедж 1 спальня
Thermi, Греция
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из одно…
$354,213
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 395 м²
Property Code: HPS4684 - House FOR SALE in Pylea Elaiones for € 1.100.000 . This 395.00 sq.…
$1,27 млн
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Коттедж 3 спальни в Ехохи, Греция
Коттедж 3 спальни
Ехохи, Греция
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 238 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$171,203
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Property Code: HPS4918 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.400.000 . This 800 sq. m…
$1,61 млн
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 250 м², расположенный в зелёном и престижном районе г.Салоники -…
$682,865
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Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 332 м²
Property Code: HPS4688 - House FOR SALE in Pylea Epektasi for € 950.000 . This 332.00 sq. m…
$1,09 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Pylaia Chortiatis

виллы
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Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

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