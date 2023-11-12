Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipality of Pylaia - Chortiatis
  5. Дома

Дома в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

виллы
27
коттеджи
30
таунхаусы
41
149 объектов найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с садом в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Этаж -1
Elaiones ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, 3 У…
€420,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€600,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 4 Уровни, …
€480,000
Дом 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPR3371 - ПРОДАЕТСЯ дом в Панорама Центр для €480.000 . Этот меблированный…
€480,000
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж 5
Malakopi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 140 m2, 2 У…
€395,000
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 148 м²
Этаж 2
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€420,000
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 168 м²
Этаж -1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€340,000
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 164 м²
Этаж -1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€340,000
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж -1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€360,000
Дом 2 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 2
Площадь 124 м²
Этаж -1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€320,000
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 2
Площадь 136 м²
Этаж 1
Synoikismos Nomou 751 ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь…
€440,000
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 2
Площадь 160 м²
Этаж -1
Synoikismos Nomou 751 ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь…
€440,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 447 м²
Этаж -1
Elaiones ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 447 m2, 3 Уровни…
€1,10 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 467 м²
Этаж -1
Elaiones ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 467 m2, 3 Уровни…
€1,10 млн
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 2
Площадь 160 м²
Этаж 2
Oikismos Makedonia ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 1…
€420,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Площадь 235 м²
Этаж -1
Synoikismos Nomou 751 ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 235…
€670,000
Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 467 м²
Код недвижимости: HPS3977 - Дом для продажи в Pylea Elaiones для € 1.100.000 . Это 467 кв. …
€1,10 млн
Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 447 м²
Код недвижимости: HPS3978 - Дом для продажи в Pylea Elaiones для € 1.100.000 . Это 447 кв. …
€1,10 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Этаж -1
Synoikismos Nomou 751 ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 25…
€685,000
Дом 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Код недвижимости: HPS3877 - Дом на продажу в Panorama Synoikismos Nomou 751 для € 670.000 . …
€670,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с камином в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с камином
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Площадь 260 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 2 WC Площадь: 260 m2, 3 Уро…
€600,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 242 м²
Этаж -1
Filiro ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 242 m2, , Отличное…
€360,000
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 158 м²
Этаж 2
Konstantinopolitika ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 21 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 158…
€474,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Площадь 251 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 251 m2, 4 Уро…
€710,000
Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 242 м²
Код недвижимости: HPS3733 - Дом на продажу в Chortiatis Filiro для € 360.000 . Это 242 кв. …
€360,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с гардеробной в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с гардеробной
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж 4
Konstantinopolitika ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 140 …
€530,000
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с гардеробной в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с гардеробной
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 189 м²
Этаж 2
Konstantinopolitika ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 189 …
€520,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 189 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 189 m2, 2 Уровни,…
€360,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 189 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 189 m2, 2 Уровни,…
€320,000

Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти