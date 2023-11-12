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149 объектов найдено
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Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
160 м²
-1
Elaiones ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, 3 У…
€420,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
2
207 м²
1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€600,000
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Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
200 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 4 Уровни, …
€480,000
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Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
1
200 м²
Код недвижимости: HPR3371 - ПРОДАЕТСЯ дом в Панорама Центр для €480.000 . Этот меблированный…
€480,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
140 м²
5
Malakopi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 140 m2, 2 У…
€395,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
148 м²
2
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€420,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
168 м²
-1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€340,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
164 м²
-1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€340,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
140 м²
-1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€360,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
2
124 м²
-1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€320,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
2
136 м²
1
Synoikismos Nomou 751 ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь…
€440,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
2
160 м²
-1
Synoikismos Nomou 751 ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь…
€440,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
447 м²
-1
Elaiones ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 447 m2, 3 Уровни…
€1,10 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
467 м²
-1
Elaiones ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 467 m2, 3 Уровни…
€1,10 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
2
160 м²
2
Oikismos Makedonia ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 1…
€420,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
235 м²
-1
Synoikismos Nomou 751 ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 235…
€670,000
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Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
467 м²
Код недвижимости: HPS3977 - Дом для продажи в Pylea Elaiones для € 1.100.000 . Это 467 кв. …
€1,10 млн
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Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
447 м²
Код недвижимости: HPS3978 - Дом для продажи в Pylea Elaiones для € 1.100.000 . Это 447 кв. …
€1,10 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
250 м²
-1
Synoikismos Nomou 751 ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 25…
€685,000
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Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
3
235 м²
Код недвижимости: HPS3877 - Дом на продажу в Panorama Synoikismos Nomou 751 для € 670.000 . …
€670,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с камином
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
260 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 2 WC Площадь: 260 m2, 3 Уро…
€600,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
242 м²
-1
Filiro ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 242 m2, , Отличное…
€360,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
158 м²
2
Konstantinopolitika ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 21 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 158…
€474,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
251 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 251 m2, 4 Уро…
€710,000
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Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
1
242 м²
Код недвижимости: HPS3733 - Дом на продажу в Chortiatis Filiro для € 360.000 . Это 242 кв. …
€360,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
3
180 м²
3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с гардеробной
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
140 м²
4
Konstantinopolitika ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 140 …
€530,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с гардеробной
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
189 м²
2
Konstantinopolitika ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 189 …
€520,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
189 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 189 m2, 2 Уровни,…
€360,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
189 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 189 m2, 2 Уровни,…
€320,000
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Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
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