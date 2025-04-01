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Дома в Municipality of Marathonas, Греция

Неа-Макри
3
3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Макри, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$281,811
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Дом 3 комнаты в Неа-Макри, Греция
Дом 3 комнаты
Неа-Макри, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Неа Макри – зелёный район, где сосновый лес доходит до самого моря. Этот маленький курортный…
$386,040
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Коттедж 1 комната в Неа-Макри, Греция
Коттедж 1 комната
Неа-Макри, Греция
Число комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид…
$1,09 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Marathonas, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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