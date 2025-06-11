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Дома в Oreokastro Municipality, Греция

Oraiokastro Municipal Unit
33
Mygdonia Municipal Unit
29
Меллисохори (бывш.Балджа)
19
Liti
5
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68 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 4 комнаты
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$222,712
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Вилла 16 комнат в Pentalofos, Греция
Вилла 16 комнат
Pentalofos, Греция
Число комнат 16
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$616,740
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж -2/5
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из 2…
$1,25 млн
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Таунхаус в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый э…
$295,956
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Коттедж 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$388,318
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Grekodom Development
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Вилла в Liti, Греция
Вилла
Liti, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$967,547
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Вилла 7 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 584 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 584 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,13 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$302,659
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Коттедж 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$611,029
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Коттедж 4 комнаты в Drymos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Drymos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$285,528
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Коттедж 8 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,71 млн
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Коттедж 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$456,844
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 584 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 584 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,13 млн
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Коттедж 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$239,843
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Коттедж 6 комнат в Liti, Греция
Коттедж 6 комнат
Liti, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 305 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$394,028
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 268 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$489,465
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Вилла в Liti, Греция
Вилла
Liti, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 305 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$392,710
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Таунхаус 4 комнаты в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 4 комнаты
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$205,580
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 534 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 534 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$455,316
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Таунхаус 1 комната в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 1 комната
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продаётся незаконченный таунхаус 190 кв.м. на участке 1004 кв.м
$131,343
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Таунхаус 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 0 у…
$314,080
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Коттедж 16 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 16 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 16
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,60 млн
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$455,316
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Вилла в Pentalofos, Греция
Вилла
Pentalofos, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$614,677
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Коттедж 1 комната в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 390 м²
Продается незавершённый двухэтажный дом 390 кв.м с панорамным видом на участке 10.000 кв.м –…
$365,475
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Вилла в Drymos, Греция
Вилла
Drymos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 248 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$307,339
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Коттедж 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$628,161
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$221,967
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Таунхаус 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$302,659
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Таунхаус в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$301,647
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Типы недвижимости в Oreokastro Municipality

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Oreokastro Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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