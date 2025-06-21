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Дома в Thermi, Греция

виллы
32
коттеджи
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таунхаусы
40
94 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 164 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$650,962
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Вилла 8 комнат в Thermi, Греция
Вилла 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$3,23 млн
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$862,821
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Коттедж 5 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 5 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$645,201
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$311,863
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Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 141 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$777,698
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Grekodom Development
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$444,693
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 141 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$779,657
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Таунхаус в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 3/4
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$369,615
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Вилла 10 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$1,61 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Thermi, Греция
Таунхаус 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$380,208
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Propertycode: HPS4164-Villaforsaleinkalamariaagionansirofor € 1,400.000.This450SQ.M.Furnishe…
$1,47 млн
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 379 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 379 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$254,111
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Вилла 5 комнат в Thermi, Греция
Вилла 5 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,15 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 143 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$443,576
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Grekodom Development
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$652,602
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Дом 4 спальни в Thermi, Греция
Дом 4 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Код собственности: HPS5462 - Дом для продажи в Терми-центре за 510 000 евро. Этот 145 кв. м.…
$583,961
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$646,827
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Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Property Code: HPS5225 - House FOR SALE in Thermi Center for € 750.000 . This 165.92 sq. m.…
$813,069
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Вилла в Plagiari, Греция
Вилла
Plagiari, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$652,602
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Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/4
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четверты…
$404,267
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 4 спальных ком…
$264,993
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Grekodom Development
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 376 м²
Количество этажей 3
Продается 2-этажный коттедж площадью 376 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$519,772
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Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостино…
$1,33 млн
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$404,267
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Таунхаус 9 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 9 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 9
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. К недвиж…
$357,165
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Grekodom Development
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$184,808
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Код собственности: HPS5114 - Villa FOR SALE в Терми Центре за 580 000 евро. Это 300 кв. м. В…
$664,113
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Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 4 спальных ком…
$265,661
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Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$1,62 млн
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Параметры недвижимости в Thermi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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