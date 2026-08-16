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Дома в Municipality of Nea Propontida, Греция

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Nea Kallikrateia
35
Nea Moudania
33
Неа-Триглия
10
232 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
$490,558
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
$354,213
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Таунхаус в На Плагия, Греция
Таунхаус
На Плагия, Греция
Площадь 67 м²
Продаются 4 угловых мезонета, полностью оборудованные, вПаралия Дионисиу. Каждый домимеет пл…
$214,047
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Этаж -1/-1
Добро пожаловать в эту потрясающую набережную, расположенную в красивом районе Халкидики, Гр…
$1,71 млн
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Halkidiki Properties
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Коттедж 3 спальни в Лаккома, Греция
Коттедж 3 спальни
Лаккома, Греция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
$253,852
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Дом 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Современный комплекс расположен в пригороде деревни Неа Калликратия, в пляжной зоне Миконяти…
$306,578
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LDV InvestLDV Invest
Дом 3 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Мезонет расположен в городе Неа Модания в 1200 метрах от красивого песчаного пляжа, отмеченн…
$329,670
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Вилла 3 комнаты в Неа-Потидея, Греция
Вилла 3 комнаты
Неа-Потидея, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Добро пожаловать в этот потрясающий особняк в комплексе в Халкидики, Греция. Расположенный в…
$523,986
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Halkidiki Properties
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Вилла 6 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Красивый отдельно стоящий дом в замечательном месте в Неа Пропонтида, в маленьком раю Халкид…
$740,415
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Halkidiki Properties
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Дом 3 спальни в Созополи, Греция
Дом 3 спальни
Созополи, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Мезонет расположен в пригороде поселка Созополи в комплексе с бассейном перед пляжем. В мезо…
$167,750
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Вилла 5 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 463 м²
Этаж -1/-1
Представляем виллу на набережной, которая в настоящее время строится в Неа Пропонтида, Халки…
$2,22 млн
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Halkidiki Properties
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Количество этажей 2
Детали  Количество этажей в здании: 3  Количество комнат: 6  Уровней: 2  Ванные:…
$518,679
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Аталанта
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Вилла в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 3 кладов…
$1,12 млн
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Grekodom Development
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Дом 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Отдельный дом расположен перед морем в окрестностях деревни Неа Потидея в 1 км от ближайшего…
$404,915
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Таунхаус в На Плагия, Греция
Таунхаус
На Плагия, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$318,791
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Grekodom Development
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Дом 3 спальни в Паралия Диониси ( Дионисиоу), Греция
Дом 3 спальни
Паралия Диониси ( Дионисиоу), Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Мезонет расположен в деревне Паралия Дионисиу всего в 50 метрах от песчаного пляжа. В мезоне…
$283,401
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Дом 2 спальни в Неа-Потидея, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Отдельный дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Потидеа в 1200 метрах от песчаного …
$138,828
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Дом 2 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Наш собственный проект! Без комиссии для агентства! Здание расположено в городе Неа Муданья …
$277,617
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Коттедж 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
$295,177
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Grekodom Development
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Таунхаус в Лаккома, Греция
Таунхаус
Лаккома, Греция
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$330,598
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Дом 2 спальни в Неа Флогита, Греция
Дом 2 спальни
Неа Флогита, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Мезонеты расположены в популярном летнем курорте под названием Флогита всего в 150 метрах от…
$225,564
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Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$312,077
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Дом 5 спален в Дионисиоу ( Диониси ), Греция
Дом 5 спален
Дионисиоу ( Диониси ), Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Вилла расположена в довольно большом районе в окрестностях деревни Дионисиу, недалеко от Пар…
$636,295
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Дом 4 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Дом 4 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Дом с садом расположен в окрестностях деревни Неа Калликратия в 1700 метрах от песчаного пля…
$370,208
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Коттедж 3 спальни в На Плагия, Греция
Коттедж 3 спальни
На Плагия, Греция
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
$594,134
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Дом 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Отдельный дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Потидея в 750 метрах от песчаного п…
$351,698
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Дом 2 спальни в Созополи, Греция
Дом 2 спальни
Созополи, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Мезонеты расположены в деревне Созополи в 350 метрах от большого песчаного пляжа. Мазонеты н…
$181,633
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Дом 4 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Здание расположено в городе Неа Муданья в районе Элеонас в 700 метрах от красивого песчаного…
$382,880
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Вилла в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Property Code: HPS5124 - Villa FOR SALE in Moudania Nea Moudania for € 450.000 . This 267.0…
$519,849
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Коттедж 5 спален в Nea Silata, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Silata, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$696,768
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Типы недвижимости в Municipality of Nea Propontida

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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