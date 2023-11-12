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Дома в The municipality Nea Propontida, Греция

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коттеджи
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102 объекта найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
Шале 22 спальни с видом на море, с камином, с ландшафтным дизайном в Неа-Потидея, Греция
Шале 22 спальни с видом на море, с камином, с ландшафтным дизайном
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 22
Площадь 1 200 м²
Этаж 1
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 22 Cпальни, 14 Гостиная 14 Кухня 14 Ванная Площадь: 120…
€1,15 млн
Дом 6 спален в Неа-Потидея, Греция
Дом 6 спален
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
The house is located 550 meters to the beach, 5 km from Nea Potidea village. The house is bu…
€275,000
Дом 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
The maisonettes are located in the suburbs of Paralia Dionisiou village in Portaria area 500…
€125,000
Дом 2 спальни в Неа-Потидея, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Detached house with a garden is located in the suburbs of Nea Potidea village only 200 meter…
€120,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€85,000
Дом 5 спален в Неа-Потидея, Греция
Дом 5 спален
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 463 м²
Роскошная современная вилла расположена между городом Неа Мудания и деревней Неа Потидея пер…
€1,95 млн
Дом 5 спален в Неа-Потидея, Греция
Дом 5 спален
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Detached house with a garden is located in the suburbs of Nea Potidea village only 100 meter…
€225,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Неа-Потидея, Греция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Любителям природы эта инвестиционная возможность идеально подходит для арендного дохода или …
€275,000
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Portes, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Portes, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€230,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Неа-Потидея, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Мезонет в отличном месте с 76 кв. М жилой площади, включая 3 спальни, 2 ванные комнаты, кухн…
€189,000
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Неа-Потидея, Греция
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Прекрасно расположенный отдельно стоящий дом с 3 спальнями на продажу в Халкидики, недалеко …
€650,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с камином, с ландшафтным дизайном в Айос-Мамас, Греция
Дом 4 спальни с кондиционером, с камином, с ландшафтным дизайном
Айос-Мамас, Греция
Комнаты 4
Площадь 132 м²
Этаж -1
Agios Mamas ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная Площадь: 132 m2, 2 Ур…
€350,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 83 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€150,000
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Неа-Потидея, Греция
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Dream Living с этим частным домом в закрытом саду 500 метров, включая 3 спальни, две ванные …
€135,000
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Неа-Потидея, Греция
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 4
Это эксклюзивная вилла с видом на море в тихой урбанизации Потидия Халкидики.  Этот дом на о…
€1,05 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Неа-Потидея, Греция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Уникальная хорошо спроектированная вилла на продажу на 2 уровнях с 206 кв. М жилой площади. …
€390,000
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Неа-Потидея, Греция
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Окунитесь с этой великолепной инвестиционной собственностью с 2 квартирами с отдельными вход…
€180,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в Portes, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Portes, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€185,000
Коттедж 1 спальня с furnishings в Portes, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Portes, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спальной…
€85,000
Дом 3 спальни в Неа-Муданья, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Мезонет расположен в городе Неа Мудания в элитном районе Элеоноса, в 800 метрах от пляжа. Эт…
€358,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Dionisiou Beach, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Dionisiou Beach, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
€320,000
Коттедж 4 спальни с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€540,000
Дом 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этот комплекс расположен в деревне Дионисиу Паралия, всего в 220 метрах от прекрасного песча…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€200,000
Дом 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Комплекс из 3 домов расположен в пригороде тихой дачи. Пляж Паралия Дионисиу находится в 300…
€320,000
Дом 3 спальни в Неа-Муданья, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Этот мезонет расположен в городе Неа Мудания, в 2400 метрах от прекрасного песчаного пляжа, …
€210,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 56 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€110,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
€850,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной с…
€160,000

Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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