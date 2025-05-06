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Дома в Municipality of Platanias, Греция

виллы
12
таунхаусы
13
43 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Палио Герани/Палайо Герани, Греция
Вилла 3 комнаты
Палио Герани/Палайо Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$1,30 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$563,860
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Коттедж 6 комнат в Тавронитис, Греция
Коттедж 6 комнат
Тавронитис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$964,451
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Дом 3 спальни в Колибари, Греция
Дом 3 спальни
Колибари, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта хорошая вилла на продажу в Маратокефале, Колимпари, представляет собой виллу площадью 22…
$604,141
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Вилла 1 комната в Тавронитис, Греция
Вилла 1 комната
Тавронитис, Греция
Число комнат 1
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
$394,963
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Дом 7 спален в Полемархи, Греция
Дом 7 спален
Полемархи, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Эта уникальная вилла для продажи в Platanias Chania Crete расположена в деревне Полемархи в …
$988,595
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Вилла 1 комната в Колибари, Греция
Вилла 1 комната
Колибари, Греция
Число комнат 1
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
$299,044
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Тавронитис, Греция
Дом 2 спальни
Тавронитис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот красивый двухэтажный мезонетт продается в Ханья-Крит, рядом со знаменитой деревней Тавр…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Платаниас, Греция
Дом 4 спальни
Платаниас, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта вилла на продажу в Ханья Крит, расположена в районе Платана, в деревне Сирокамби. Вилла …
$361,895
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Таунхаус 1 комната в Малеме, Греция
Таунхаус 1 комната
Малеме, Греция
Число комнат 1
Площадь 96 м²
Роскошный двухэтажный мезонет в современном жилом комплексеДвухэтажный таунхаус общей площад…
$563,368
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Таунхаус 1 комната в Малеме, Греция
Таунхаус 1 комната
Малеме, Греция
Число комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Роскошный двухэтажный мезонет в современном жилом комплексеДвухэтажный таунхаус общей площад…
$520,032
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Малеме, Греция
Дом 2 спальни
Малеме, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот мезонет для продажи в Платании, Ханья, Крит, расположен в деревне Малеме. Общая жилая п…
$571,188
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Вилла 9 комнат в Манолиопоуло, Греция
Вилла 9 комнат
Манолиопоуло, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 спа…
$984,346
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Герани, Греция
Вилла 4 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$859,175
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Дом 2 спальни в Малеме, Греция
Дом 2 спальни
Малеме, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This earthy style residence for sale in Platanias, Chania, Crete, is located in the village …
$573,115
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Дом 1 спальня в Тавронитис, Греция
Дом 1 спальня
Тавронитис, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот великолепный мезонет на продажу в Ханья Крит, находится недалеко от известной деревни Т…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Малеме, Греция
Дом 2 спальни
Малеме, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта прекрасная квартира на первом этаже для продажи в Платаниасе, Ханья, Крит, расположена в…
$364,709
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Дом 3 спальни в Платаниас, Греция
Дом 3 спальни
Платаниас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот комплекс вилл на продажу в Ханья-Крит, расположен в знаменитой приморской деревне Плата…
$2,64 млн
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Вилла 6 комнат в Платаниас, Греция
Вилла 6 комнат
Платаниас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Эта потрясающая вилла площадью 250 квадратных метров, расположенная всего в 90 метрах от пес…
Цена по запросу
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Таунхаус 2 комнаты в Тавронитис, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Тавронитис, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Beautiful Maisonette in Chania, Crete Maisonette in Chania, Crete. The best properties fo…
$270,462
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Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$572,783
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Вилла 3 комнаты в Родопос, Греция
Вилла 3 комнаты
Родопос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Изысканные виллы расположены в живописном приморском рыбацком поселке Равдуха округа Ханья, …
$1,73 млн
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Дом 2 спальни в Тавронитис, Греция
Дом 2 спальни
Тавронитис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот прекрасный мезонет на продажу в Ханье, Крит, недалеко от известной деревни Тавронитис в…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Малеме, Греция
Вилла 6 комнат
Малеме, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
CRETE MALEME 136 000 € (1/6 Ownership)Испытайте сущность роскошной виллы, живущей в Малеме, …
$154,025
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OWNERS Proptech S.A
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Дом 2 спальни в Малеме, Греция
Дом 2 спальни
Малеме, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Это потрясающий проект, состоящий из 16 роскошных апартаментов на продажу в Малеме, Ханья, К…
$386,303
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Таунхаус 1 комната в Малеме, Греция
Таунхаус 1 комната
Малеме, Греция
Число комнат 1
Площадь 104 м²
Роскошный мезонет с панорамным видом — дизайн, который выделяетсяВ строящемся современном жи…
$595,870
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$593,997
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Вилла 4 комнаты в Герани, Греция
Вилла 4 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$880,612
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Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$619,690
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Дом в Тавронитис, Греция
Дом
Тавронитис, Греция
Эти две виллы на продажу в Ханье расположены рядом с морем в деревне Камисиана, в районе Кис…
$1,07 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Platanias, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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