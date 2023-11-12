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Дома в Municipality of Ermionida, Греция

виллы
20
коттеджи
7
таунхаусы
3
31 объект найдено
Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в Портохелион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Портохелион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€780,000
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Petrothalassa, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Petrothalassa, Греция
Комнаты 5
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
€405,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Ermioni, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ermioni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€355,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Douroufi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Douroufi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€140,000
Дом 4 спальни в Douroufi, Греция
Дом 4 спальни
Douroufi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
Количество этажей 1
Краниди, Portocheli, Особняк Продажа, 295 кв.м., На участке 1000 кв.м., Статус объекта: Отли…
€580,000
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Портохелион, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Портохелион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Petrothalassa Ermionis, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
€900,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Святой Эмилий, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
€850,000
Коттедж 3 спальни с видом на море в Пятна, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море
Пятна, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€430,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном в Святой Эмилий, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 292 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€1,40 млн
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Святой Эмилий, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
€480,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Petrothalassa, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Petrothalassa, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 1.000 кв.м на полуострове Пелопоннес,Порто Хели. Первый у…
€3,50 млн
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Святой Эмилий, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 650 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€2,00 млн
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings в Petrothalassa Ermionis, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольны…
€650,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Douroufi, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Douroufi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается восхитительная вилла, расположенная в одной из активно развивающихся областей Герм…
€1,29 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Портохелион, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Портохелион, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Пелопоннес,в Порто-Хели.Чарующая …
€750,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Портохелион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Портохелион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€4,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Douroufi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Douroufi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 248 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 248 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
€990,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Thermisia, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Thermisia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
€1,50 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 203 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€1,000,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Thermisia, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Thermisia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€460,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Святой Эмилий, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€1,000,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agii Anargyri, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€550,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€1,70 млн
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Ermionida, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Таyнхаус располож…
€600,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Святой Эмилий, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Таyнхаус располож…
€400,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Портохелион, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Портохелион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€450,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пятна, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пятна, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Из окон открывается …
€2,20 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Petrothalassa, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Petrothalassa, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€460,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Святой Эмилий, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 306 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€790,000

Параметры недвижимости в Municipality of Ermionida, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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