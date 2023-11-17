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Дома в Эгейских островов, Греция

виллы
34
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таунхаусы
13
108 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Вари, Греция
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Вари, Греция
Комнаты 4
Площадь 141 м²
Количество этажей 3
Просторный дом с 3 спальнями и видом на море на продажу на острове Сирос. Этот красивый двух…
€315,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Галани, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Галани, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Пер…
€160,000
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Municipality of Mykonos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Mykonos Kanalia area, indepetent villa of 95 sq.m. on a plot of 4000sq.m. traditional countr…
€630,000
Дом 4 комнаты в Municipality of Thira, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Thira, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Santorini, Thira: In a unique part of the island Under construction Detached house for sale …
€800,000
Дом в Municipality of Thira, Греция
Дом
Municipality of Thira, Греция
Площадь 360 м²
Santorini, Thira: In a unique spot of the island, 2 Detached Houses, under construction, of …
€1,60 млн
Дом с парковкой, с лифтом, с садом в Karyes, Греция
Дом с парковкой, с лифтом, с садом
Karyes, Греция
Площадь 88 м²
В одном из самых красивых поселений Хиоса. В зеленой и спокойной обстановке. Для того, кто х…
€50,000
Коттедж с Traditional house в Municipality of Mykonos, Греция
Коттедж с Traditional house
Municipality of Mykonos, Греция
Площадь 285 м²
Mykonos island, Faneromeni area, detached house unfinished of 285 sq.m. on a plot of 4000 sq…
€1,20 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с бассейном в Тира, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Тира, Греция
Количество спален 5
Площадь 320 м²
Santorini island (Fira) a luxury traditional villa 320s.m. on a plot of 4.220s.m. recommende…
€2,00 млн
Дом 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином в Ангерья, Греция
Дом 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином
Ангерья, Греция
Комнаты 2
Площадь 120 м²
2 спальни и 2 гостиные ( могут вместить 9 человек ) 3 ванные комнаты, полностью оборудованна…
€450,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном в Тира, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Тира, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Santorini island (Fira) Erasmos Real Estate recommend an excellent detached house of luxury …
€1,50 млн
Коттедж с Traditional house в Ия. Санторини, Греция
Коттедж с Traditional house
Ия. Санторини, Греция
Площадь 150 м²
Santorini island (Oia) Erasmos Real estate recommends an unfinished house (in concrete) 150s…
€2,00 млн
Вилла 10 спален со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 10 спален со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю
Municipality of Mykonos, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 655 м²
Mykonos island (Kounoupas) ERASMOS REAL ESTATE recommend the sale of a complex of 7 traditio…
€3,47 млн
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Ano Aprovato, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Ano Aprovato, Греция
Количество спален 3
Площадь 152 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Alimos - Ano Kalamaki 152 Sq.m., 3 Bedr…
€250,000
Таунхаус 5 спален с видом на город, с furnishings в Митилини, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на город, с furnishings
Митилини, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
€410,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Alopronia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alopronia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 114 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
€250,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Ano Potamos, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ano Potamos, Греция
Комнаты 1
Площадь 226 м²
Количество этажей 3
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 226 кв.м в регионе Киклады. Таyнхаус расположен на…
€300,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Aghia Anna, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Aghia Anna, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
€400,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Aghios Prokopios, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Aghios Prokopios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
€360,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Aghia Anna, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Aghia Anna, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
€385,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Монолифос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Монолифос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Санторини. Первый этаж состоит из одн…
€850,000
Дом 3 спальни в Наксос, Греция
Дом 3 спальни
Наксос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Количество этажей 4
Прекрасный семейный дом 189 кв. с 4 уровнями на продажу в Греции, Наксос, Аггидия! Он состои…
€320,000
Дом 2 спальни с Spalni в Municipality of Thira, Греция
Дом 2 спальни с Spalni
Municipality of Thira, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Код недвижимости: 1473 - ПРОДАЕТСЯ 2 Спальни, Дом общей площадью 144 кв.м, уровни 3 Санторин…
€375,000
Дом 4 спальни с Spalni в Municipality of Thira, Греция
Дом 4 спальни с Spalni
Municipality of Thira, Греция
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Код недвижимости: 1461 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, на фасаде Загородный дом общей площадью 150 кв…
€100,000
Вилла 3 спальни с Spalni в Grigos, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Grigos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Код недвижимости: 1458 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, вилла общей площадью 240 кв.м, 2 уровня Патмос…
€2,00 млн
Дом 4 спальни с Spalni в Municipality of Western Samos, Греция
Дом 4 спальни с Spalni
Municipality of Western Samos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Код недвижимости: 1453 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Дом общей площадью 260 кв.м, 2 уровня Карловас…
€700,000
Дом 5 спален с Spalni в Аполония, Греция
Дом 5 спален с Spalni
Аполония, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Код недвижимости: 1448 - КУПИТЬ 5 спален, дом общей площадью 200 м ², 3 уровня Sifnos. Недви…
€700,000
Вилла 6 спален с Spalni в Klouvas, Греция
Вилла 6 спален с Spalni
Klouvas, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Код недвижимости: 1387 - ПРОДАЕТСЯ 6 Спальни, Вилла общей площадью 290 кв.м, уровни 2 Миконо…
€1,40 млн
Дом 2 спальни с Spalni в Municipality of Thira, Греция
Дом 2 спальни с Spalni
Municipality of Thira, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Код недвижимости: 1302 - ПРОДАЕТСЯ 2 Спальни, Дом общей площадью 75 кв.м, на первом этаже Са…
€350,000
Дом 3 спальни с Spalni в Ano Aprovato, Греция
Дом 3 спальни с Spalni
Ano Aprovato, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Andros FOR SALE House 3 Bedroom(s) 1 Livingroom(s) 1 Kitchen(s) 2 Bathroom(s) Size: 120 m2,…
€180,000
Дом 2 спальни с Spalni в Municipality of Thira, Греция
Дом 2 спальни с Spalni
Municipality of Thira, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Код: 1197 - Перисса ПРОДАЕТСЯ Традиционный отдельно стоящий дом общей площадью 65 кв.м. Перв…
€165,000

Параметры недвижимости в Эгейских островов, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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