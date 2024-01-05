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Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
4
1
93 м²
2/1
Продается таунхаус площадью 93 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж …
€355,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
6
2
147 м²
2/1
€320,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
6
3
330 м²
1/1
Продается 2-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€670,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
3
1
189 м²
1
Продается таунхаус площадью 189 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€200,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
6
3
250 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€2,10 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
3
2
100 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€350,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
5
3
270 м²
1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€620,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
4
3
151 м²
1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€375,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
4
237 м²
1
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
€450,000
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Таунхаус 5 комнат с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
5
140 м²
1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€320,000
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Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
7
3
320 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,10 млн
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Коттедж 3 спальни с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
4
2
127 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€550,000
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Вилла 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
6
6
5 000 м²
Вилла расположена на самом берегу Саронического залива и имеет потрясающий вид на море из лю…
€4,20 млн
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
6
3
212 м²
1
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€400,000
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Таунхаус 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
1
139 м²
1
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€148,000
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Коттедж 7 спален с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
10
4
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
€290,000
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Вилла 8 спален
Municipality of Saronikos, Греция
8
4
626 м²
Код недвижимости: 1574 - ПРОДАЕТСЯ 8 Спальни, Вилла общей площадью 626 кв.м, уровни 4 Лагони…
€2,00 млн
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Вилла 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
3
5
500 м²
Код недвижимости: 1328 - ПРОДАЕТСЯ 3 Спальни, Вилла общей площадью 500 кв.м, уровни 3 Сарони…
€500,000
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Дом 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
3
3
171 м²
Код недвижимости: 1322 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенные 3 спальни, Дом общей площадью 171 кв.…
€260,000
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Вилла 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
4
4
547 м²
Ref: 1120 - Продается вилла Anavyssou общей площадью 547 кв.м. 3 уровень на холме перед пляж…
€3,00 млн
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Дом 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
4
2
225 м²
Ref: 142 - Palia Fokea-Anavissos Отдельный дом в 2 км от пляжей и магазинов Центр ANAVYSSO с…
€350,000
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Коттедж 4 спальни
лак, Греция
6
3
185 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€420,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
9
3
330 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
€750,000
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Таунхаус 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
6
1
90 м²
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный эт…
€189,000
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Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
8
4
250 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
€700,000
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Коттедж 7 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
10
3
342 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€550,000
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Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
8
4
373 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 373 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из спальной комнат…
€1,50 млн
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
4
2
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€370,000
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Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
1
250 м²
1
Продаются 8 трехэтажных виллплощадью 250 кв.м. каждая в Аттике, в Лагониси. Стоимость одной …
€500,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
5
3
240 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
€800,000
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