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Дома в Heraklion Municipal Unit, Греция

Ираклион
3
23 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 138 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$905,528
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$922,879
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 184 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
$524,984
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Дом 6 спален в Municipality of Heraklion, Греция
Дом 6 спален
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Эта исключительная вилла для продажи в Ираклионе, Крит расположен на вершине холма, обеспечи…
$1,98 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 1
Площадь 335 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу две виллы общей площадью 335 кв.м. в префектуре Ираклиона на Крите.Вил…
$1,45 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$843,713
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 4/7
Продается таунхаус площадью 153 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$864,964
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из Пер…
$482,904
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 149 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$879,501
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 260 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной ду…
$1,73 млн
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 93 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
$176,130
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
$597,540
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 275 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
$784,611
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 324 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 324 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
$730,620
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 138 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$795,997
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$797,508
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 128 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$829,060
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Коттедж 1 комната в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на гор…
$711,647
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу очаровательная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит.Представл…
$696,032
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$705,986
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$1,19 млн
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Таунхаус 2 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
$471,106
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается напродажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Крит…
$557,657
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Типы недвижимости в Heraklion Municipal Unit

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Heraklion Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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