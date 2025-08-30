Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Glyfada
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Municipality of Glyfada, Греция

виллы
16
коттеджи
20
таунхаусы
38
75 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Этаж 4/5
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$434,503
Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 3/4
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$2,23 млн
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$2,72 млн
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 310 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$5,83 млн
Коттедж 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Glyfada south of Athens, Pyrnari area, maisonette of 147 sq.m. luxury construction, in excel…
$911,469
Коттедж 8 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$2,20 млн
Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 234 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$762,092
Вилла в Municipality of Glyfada, Греция
Вилла
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,55 млн
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$2,17 млн
Вилла 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Афинах. Подвал состоит из одной спальной комна…
$1,72 млн
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$640,321
Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 4/5
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,06 млн
Вилла в Municipality of Glyfada, Греция
Вилла
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Выставляется на аукцион двух этажный дом площадью 150 кв.м . Дата аукциона 10 Ноября 20…
$1,58 млн
Таунхаус 1 комната в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Таунхаус расположен на первом (70 кв.м.) и втором (170 кв.м.) этажах, имеет в исключительном…
$1,20 млн
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 325 м²
Этаж 4/5
Продается таунхаус площадью 325 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$6,29 млн
Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Этаж -2/1
Продается таунхаус площадью 390 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Подвал сост…
$1,64 млн
Вилла в Municipality of Glyfada, Греция
Вилла
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 371 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 371 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$1,11 млн
Вилла в Municipality of Glyfada, Греция
Вилла
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$433,806
Вилла в Municipality of Glyfada, Греция
Вилла
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 564 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$1,52 млн
Вилла в Municipality of Glyfada, Греция
Вилла
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Этаж -2/4
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Афинах. Подвал состоит из одной спальной комна…
$1,76 млн
Вилла 12 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Вилла 12 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 12
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 750 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Цена по запросу
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 232 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$1,37 млн
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$423,069
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 5/6
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$971,915
Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Этаж 1/1
Продается роскошный таунхаус в престижном пригороде Афин, Вуле. Это один из самых богатых и …
$1,11 млн
Коттедж 2 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 2
Площадь 140 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Golf 140 Sq.m., 2 Bedrooms, 2…
$502,477
Вилла в Municipality of Glyfada, Греция
Вилла
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 640 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 640 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$4,22 млн
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 4/5
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,03 млн
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,70 млн
Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 5/6
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$996,582
