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Дома в Kassandra Municipality, Греция

Pallini Municipal Unit
512
Kassandra Municipal Unit
492
Касандрия
22
1 001 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Касандрия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. В…
$337,515
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Grekodom Development
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Дом 6 комнат в Ханиотис, Греция
Дом 6 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
ЖИЗНЬРасположение - Chanioti (800 метров от моря)Двухэтажная квартира на продажу. Maisonette…
$556,899
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Stegi Real Estate
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Дуплекс 5 комнат в Ханиотис, Греция
Дуплекс 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
ЖИЗНЬРасположение – Чаниоти (500 метров от моря)Исключительно ухоженный мезонет в чрезвычайн…
$163,132
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Stegi Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Ханиотис, Греция
Вилла 4 комнаты
Ханиотис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 108 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$532,309
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Grekodom Development
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Вилла 9 комнат в Сивири, Греция
Вилла 9 комнат
Сивири, Греция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 289 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$678,433
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Grekodom Development
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Дом 6 комнат в Криопиги, Греция
Дом 6 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 920 м²
Количество этажей 2
Резиденция расположена в одной из самых популярных деревень полуострова Кассандра, где в лет…
$614,555
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Stegi Real Estate
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Дом 6 спален в Kassandra Municipality, Греция
Дом 6 спален
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Код объекта: HPS4792-ДомПРОДАЕТСЯвПаллиниПалиуриза€800.000.Этот дом площадью 310 кв. м.на пе…
$828,848
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 142 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$375,748
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Криопиги, Греция
Коттедж 5 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
🌟 Шикарный коттедж на первой линии моря, 2  этажа  площадью 140 кв.м на полуострове Кассандр…
$463,994
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Зарубежная недвижимость
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Дом 4 спальни в Kassandra Municipality, Греция
Дом 4 спальни
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Код объекта: HPS4502-ДомПРОДАЕТСЯвКассандреСаниза€570.000.Этотдомплощадью178кв.м.состоитиз3у…
$590,554
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный на живописном прибрежном утесе в Посиди, этот потрясающий летний дом может пох…
$263,645
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Коттедж 3 комнаты в Криопиги, Греция
Коттедж 3 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$473,053
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Grekodom Development
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Таунхаус в Каландра, Греция
Таунхаус
Каландра, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
$254,522
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Таунхаус 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$335,265
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Таунхаус 7 комнат в Лоутра, Греция
Таунхаус 7 комнат
Лоутра, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$609,713
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Код собственности: HPS4356 - Вилла для продажи в Паллини Чаниотис за 730 000 евро. Эта 125 к…
$808,198
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Мезонет, построенный в 1998 году, продается в тихой части приморского города Ханиоти общей п…
$281,428
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Вилла в Молес Каливес, Греция
Вилла
Молес Каливес, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Если вы мечтаете о доме на берегу моря с великолепным огороженным садом, то это то, что вам …
$823,538
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 300 м²
Код собственности: HPS4222 - Вилла для продажи в Паллини Полихроно за €1,390,000. Эта вилла …
$1,54 млн
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Уникальный и просторный отдельно стоящий дом в Пефкохори, Халкидики, в 80 м от моря на частн…
$440,068
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Коттедж 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$357,616
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Эксклюзивные дома с гордостью и воображением, полностью меблированные в привилегированном и …
$1,29 млн
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Код недвижимости: HPS4219 - Вилла НА ПРОДАЖУ в Pallini Polichrono за € 700.000 . Эта вилла п…
$732,159
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Дом 3 спальни в Ханиотис, Греция
Дом 3 спальни
Ханиотис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Дом расположен в популярной курортной деревне Ханиоти на склоне холма в 1100 метрах от пляжа…
$281,262
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Добро пожаловать на это удивительное предложение, которое находится в отличном состоянии и в…
$162,670
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 287 м²
Код собственности: HPS5050 - Villa FOR SALE в Паллини Полихроно за €1.300.000. Эта вилла пло…
$1,43 млн
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий комплекс из 5 домов расположен в завидном месте, с видом на очень популярны…
$323,170
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Дом 5 спален в Kassandra Municipality, Греция
Дом 5 спален
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPS1379 - Дом для продажи в Kassandra Центр для € 2.000.000. Это 200 кв. Д…
$2,26 млн
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Код объекта: HPS5228-ВиллаПРОДАЕТСЯвКассандреСаниза€720.000.Этавиллаплощадью150кв.м.состоити…
$755,388
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Вилла 6 комнат в Каландра, Греция
Вилла 6 комнат
Каландра, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$502,897
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Типы недвижимости в Kassandra Municipality

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Kassandra Municipality, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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