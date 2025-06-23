Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Thermi Municipality
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Thermi Municipality, Греция

Thermi
94
Plagiari
49
Neo Rysio
38
Trilofos
38
Показать больше
317 объектов найдено
Таунхаус в Като Схолари, Греция
Таунхаус
Като Схолари, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 137 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$172,840
Оставить заявку
Вилла 14 комнат в Neo Rysio, Греция
Вилла 14 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 14
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Кардия, Греция
Вилла
Кардия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$924,038
Оставить заявку
Коттедж 7 комнат в Vasilika, Греция
Коттедж 7 комнат
Vasilika, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$322,601
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
Число комнат 1
Площадь 173 м²
Количество этажей 3
Предлагаются 4 коттеджа, каждый дом площадью 173 кв.м. Трёхэтажные дома разделены на полупод…
$357,165
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,24 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Thermi, Греция
Вилла 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$2,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 6 комнат в Кардия, Греция
Таунхаус 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 187 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$288,036
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Plagiari, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Plagiari, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$195,865
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 143 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$444,693
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Neo Rysio, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$230,429
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Кардия, Греция
Коттедж 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$921,716
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Trilofos, Греция
Вилла
Trilofos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$635,276
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$599,116
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 610 м²
Этаж 5/1
Продается 5-этажная вилла площадью 610 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из о…
$748,895
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Vasilika, Греция
Коттедж 6 комнат
Vasilika, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$368,687
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$860,653
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 785 м²
Этаж -1/1
Продается 4-этажная вилла площадью 785 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$3,35 млн
Оставить заявку
Коттедж 7 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 7 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Салониках на стадии строительства. Первый эт…
$1,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Plagiari, Греция
Вилла
Plagiari, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$652,602
Оставить заявку
Вилла в Trilofos, Греция
Вилла
Trilofos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 370 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$485,120
Оставить заявку
Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 379 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 379 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$254,111
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 5 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$172,822
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Кардия, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$176,278
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,23 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 379 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 379 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$253,472
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Trilofos, Греция
Вилла
Trilofos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
Продается вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. У объ…
$808,533
Оставить заявку
Вилла в Vasilika, Греция
Вилла
Vasilika, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$369,615
Оставить заявку
Коттедж 12 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 12 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$650,962
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$184,808
Оставить заявку

Типы недвижимости в Thermi Municipality

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Thermi Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти