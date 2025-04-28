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Дома в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция

Municipal Unit of Loutraki Perachora
99
Лутракион
8
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
4
105 объектов найдено
Таунхаус 14 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 14 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Частный дом 750m² имеет два уровня . Находитсяна  участке  площадью 9000 квм . Дом находится…
$412,288
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Дом 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Это недвижимость эксклюзивной архитектуры  которую не встретишь часто, сочетает в себе комфо…
$425,419
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Коттедж 5 спален в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 5 спален
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Korinthia: Loutraki-Perachora - Leivadaki 350 Sq.m., …
$398,316
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Дом 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
- Район Перахора - Рядом с Лутраки - Частный дом с видом на море-Цокольный высокий этаж 60…
$59,673
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Вилла 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$636,683
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Коттедж 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
$375,748
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Таунхаус 7 комнат в Kallithea, Греция
Таунхаус 7 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
$443,591
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается недостроеный коттедж 75 кв.м. на земельном участке 500 кв.м.. Объект находится в о…
$122,930
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Коттедж 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$268,212
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Дом 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Отдельный дом с панорамным видом в Перахоре, Лутраки Расположенный на пышном зеленом участке…
$305,379
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Sideris Real Estate
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Вилла 2 комнаты в Писиа, Греция
Вилла 2 комнаты
Писиа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 378 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 378 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
$818,511
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Коттедж 6 комнат в Писиа, Греция
Коттедж 6 комнат
Писиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$379,967
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Коттедж 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
- Недавно построенный мезонет 143 кв.м. с видом на море всего в 50 метрах от пляжа Лутраки! …
$425,530
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Вилла 7 комнат в Лутракион, Греция
Вилла 7 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Роскошная  вилла 480 кв.м  с бассейном  80 кв.м на участке площадью 5850 кв.м с завораживающ…
$1,74 млн
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Таунхаус 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
$301,738
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Коттедж 7 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Цена по запросу
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Таунхаус 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продажа в Лутраки Роскошный мезонет в комплексе из четырех независимых домов с общим бассейн…
$270,604
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Коттедж 6 комнат в Kallithea, Греция
Коттедж 6 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$313,123
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Дом 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
- В районе Ливадаки города Лутраки доступен впечатляющий особняк. - Недвижимость площадью 3…
$657,318
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Дом 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
- Лутраки Коринфия - Частный дом площадью 100 кв.м., расположенный на участке площадью 430 …
$422,902
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Вилла 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
$1,51 млн
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Дом 10 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 10 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
- Здание 800 кв.м. - Земельный участок 5 соток - Район Перахора Лутраки - Вид на море, оз…
$433,791
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Вилла 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
- Частный дом 144кв.м в отличном состоянии - Участок 1800 - Автономное отопление - Состои…
$209,350
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Дом 5 комнат в Писиа, Греция
Дом 5 комнат
Писиа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Лутраки - Частный дом 169 кв.м с панорамным  видом на горы и море - Участок 500 кв. - Пор…
$216,650
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Особняк 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
- Коринфия, Истмия -  Роскошная вилла 200 кв.с возможностью достраивания еще 400 кв.м. Постр…
$512,902
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Дом 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Продается отдельно стоящий дом площадью 145 кв. м. недалеко от  Лутраки с полуподвалом площа…
$210,270
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Коттедж 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$417,497
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Дом 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Перахора  Лутраки Невероятная возможность приобрести потрясающий дом, состоящий из двух нез…
$173,595
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Дом 3 комнаты в Перахора, Греция
Дом 3 комнаты
Перахора, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
- Перахора Лутраки - Продается отдельный дом 75 кв.м. на участке 600 кв.м. с видом на горы.…
$129,444
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Коттедж 6 комнат в Писиа, Греция
Коттедж 6 комнат
Писиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 293 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 293 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
$1,00 млн
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Типы недвижимости в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality

виллы
коттеджи
особняки
таунхаусы

Параметры недвижимости в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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