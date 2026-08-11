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Дома в Корфу, Греция

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21 объект найдено
Таунхаус в Агия - Елени, Греция
Таунхаус
Агия - Елени, Греция
Количество спален 6
Площадь 175 м²
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
$472,283
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Коттедж в Гувья, Греция
Коттедж
Гувья, Греция
Площадь 310 м²
На острове Корфу продаётся вилла 310 кв.м. Вилла находится на возвышенности с красивым па…
Цена по запросу
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Коттедж в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 150 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великоле…
$2,24 млн
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Коттедж 6 спален в Гувья, Греция
Коттедж 6 спален
Гувья, Греция
Количество спален 6
Площадь 205 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 205 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$3,19 млн
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Вилла в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Имущественный код: HPS5709 - Вилла для продажи в Корфу-Файакес за 580 000 евро. Эта 107 кв. …
$667,495
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Таунхаус в Гувья, Греция
Таунхаус
Гувья, Греция
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
$531,319
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Коттедж в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 90 м²
На острове Корфу в западной части греции, продаются четыре коттеджа ,три из которых по 35кв.…
$288,284
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 240 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$680,280
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Вилла в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$2,24 млн
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Коттедж 3 спальни в Аликес Потамоу, Греция
Коттедж 3 спальни
Аликес Потамоу, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
$460,476
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Вилла в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$2,01 млн
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Коттедж 4 спальни в Агия - Елени, Греция
Коттедж 4 спальни
Агия - Елени, Греция
Количество спален 4
Площадь 204 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из од…
$885,531
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Коттедж в Агия - Елени, Греция
Коттедж
Агия - Елени, Греция
Площадь 345 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 345 кв.м на острове Корфу. У объекта есть камин, конд…
$566,740
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Дом в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Дом
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Отдельный дом площадью 119 кв.м., построенный в 1960 году, предлагается для продажи на участ…
$409,554
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 380 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Котт…
$625,776
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Коттедж 1 спальня в Аликес Потамоу, Греция
Коттедж 1 спальня
Аликес Потамоу, Греция
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 57 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из одной спал…
$129,878
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Коттедж 6 спален в Агия - Елени, Греция
Коттедж 6 спален
Агия - Елени, Греция
Количество спален 6
Площадь 275 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 275 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$1,12 млн
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Коттедж в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 128 м²
На продажу выставлены две постройки общая площадь которых 128 кв м, который расположен на зе…
Цена по запросу
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$799,795
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Таунхаус в Аликес Потамоу, Греция
Таунхаус
Аликес Потамоу, Греция
Площадь 72 м²
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 72 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2…
$484,091
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Дом 3 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Код собственности: HPS5599 - Дом для продажи в Корфу-Файакес за €980,000. Этот 240 кв. м. ме…
$1,13 млн
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Параметры недвижимости в Корфу, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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